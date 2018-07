El abanico de series que nos ofrece Netflix este mes es particularmente amplio. Por un lado, y tras más de un año de ausencia, nos encontramos con el regreso de Orange Is the New Black y su enigmática sexta temporada. Por el otro, la plataforma de streaming sigue apostando a los adictivos programas criminales, y estrena La Trêve, un imprescindible policial belga. En el medio, hay de todo: una comedia brasileña que critica los altibajos de la fama, el perfecto final de Bates Motel y la novena temporada de Archer.

*GOOD GIRLS (Primera temporada)

La comedia - con tintes criminales - de la NBC cuenta con un trío protagónico irresistible: Christina Hendricks de Mad Men; esa gran promesa que es Mae Whitman(Arrested Development, The Duff); y Retta, una actriz experimentada en el género a quien pudimos ver en Parks and Recreation. La primera temporada de Good Girls - escrita por Jena Banns - muestra cómo tres madres suburbanas, hastiadas de sus problemas económicos, deciden acabar con la incertidumbre de si podrán o no pagar sus cuentas y, para ello, planean robar un supermercado con una pistola de juguete. En diez capítulos, veremos cómo ese objetivo inicial va mutando cuando se encuentran con una suma de dinero muy diferente a la que tenían en mente.

"Me atraía la idea de combinar drama y comedia, de ampliar lo que hago, porque generalmente trabajo solo en dramas. Por eso me atrajo este programa, porque es audaz, divertido, y se gestó en una compañía que entendió que las cosas están cambiando y que las viejas fórmulas ya no funcionan", le explicó Hendricks al portal Deadline. La primera temporada de Good Girls - que ya fue renovada para una segunda - consta de 10 episodios y su elenco se completa con Manny Montana, Matthew Lillard y Reno Wilson. Disponible desde el 3 de julio.

*ANNE WITH AN E (Segunda temporada)

Anne of Green Gables, la novela concebida en 1908 por Lucy Maud Montgomery, fue adaptada para la CBC por Moira Walley-Beckett - actriz, guionista, showrunner y productora canadiense, responsable de los guiones de grandes episodios de Breaking Bad y creadora de la sólida Flesh and Bone -, y su primera temporada se dio a conocer el año pasado, con siete capítulos protagonizados por Amybeth McNulty. Finalmente, Netflix estrena la segunda temporada, que seguirá poniendo el foco en su figura excluyente. Anne Shirley es una niña huérfana que vive en Avonlea y quien, luego de la traumática experiencia de mudarse de orfanato en orfanato, es enviada por equivocación a vivir con los hermanos Marilla y Matthew Cuthber (Geraldine James y R. H. Thomson). Si bien al comienzo la convivencia resulta compleja, ese gran entusiasmo que despliega Anne en todo momento prueba ser contagioso y, de esta forma, la pequeña irradia su optimismo frente a cada persona con la que se cruza. Disponible desde el 6 de julio.

*¡SAMANTHA! (Primera temporada)

Netflix se ha reservado los principales detalles de ¡Samantha!, su flamante comedia, para que a partir del 6 de julio la sorpresa sea mayor. Se trata nada menos que de la tercera serie brasileña producida por la plataforma de streaming, luego de las exitosas3% ( el relanzamiento de una producción web de ciencia ficción de 2011 creada por Pedro Aguilera) y El mecanismo ( la serie que puso el foco en la Operación Lava Jato con la dirección del aclamado realizador José Padilha), y su primera temporada consta de 13 episodios. Emanuelle Araujo comanda la serie como la Samantha del título, una exestrella infantil que triunfó en los 80 y que anhela recuperar a toda costa esa fama extinguida. Por lo tanto, pone en marcha un plan para volver a estar en el centro de la escena. ¡Samantha! también cuenta con las interpretaciones de Douglas Silva y Sabrina Nonata. Disponible desde el 6 de julio.

*JUEGOS SAGRADOS (Primera temporada)

Una nueva adaptación arriba este mes a Netflix. En este caso, se trata de Juegos sagrados, un drama basado en el best seller de Vikram Chandra, editado en 2007. La serie, que maneja con buen pulso los pormenores del thriller, se centra en el mundo del crimen organizado de Bombay y los grandes daños que provoca la corrupción de los políticos. Por lo tanto, se podrá ver cómo se forja el entretejido de ilegalidades en la India a través de la mirada de un policía atípico, un hombre que no está dispuesto a manejarse por las vías convencionales. ¿Su objetivo? Derrocar a un temible gángster, uno de los hombres clave de ese micromundo donde la violación de las leyes es moneda corriente. Juegos sagrados, con su primera temporada, promete acción demoledora, viñetas de violencia indelebles, y un análisis sin filtro de lo que verdaderamente implica corromperse. Disponible desde el 6 de julio.

*ARCHER (Novena temporada)

Cada vez que se renueva Archer, el espectador más fiel festeja. La serie de animación creada en 2009 por Adam Reed es una maravilla indiscutida. Mezcla de comedia negra, thriller, espionaje y neo noir, la producción de FX se erige, junto a BoJack Horseman, como la mejor serie animada para adultos de la actualidad.

Archer gira en torno al personaje de Sterling Archer (H. Jon Benjamin, nominado al Emmy por su trabajo en la serie), un espía con mucho ego quien, mientras lidia con las sucesivas misiones del Servicio Secreto de Inteligencia, también debe hacer lo propio con su dominante madre Malory, nada menos que la jefa de esa agencia de espionaje, que lleva la voz de la extraordinaria Jessica Walter. "Me encanta crear expectativas y luego ignorarlas para centrarme en situaciones pequeñas que parecen insignificantes, y distraer a los personajes para que se metan en callejones sin salida", explicó Reed sobre la estructura narrativa de Archer, pulida previamente en otra de sus celebradas creaciones, Frisky Dingo. Asimismo, Reed confirmó que la décima temporada deArcher será la última. Disponible desde el 13 de julio.

*LA TRÊVE (Primera temporada)

Para quienes estaban buscando un nuevo drama criminal para maratonear sin culpa -casi una marca registrada de Netflix -, ahora se podrá acceder a La Trêve, la serie belga producida por Anthony Rey y dirigida por Matthieu Donck. La premisa es, cuanto menos, atractiva. Como protagonista tenemos al clásico detective atribulado (en este caso, Yoann Peeters, interpretado por Yoann Blanc), un hombre que regresa a Heiderfeld, su pueblo natal, en busca de tranquilidad. En su primer día de vuelta en ese terreno familiar, Peeters es informado de un macabro hallazgo: el cuerpo de Driss Assani (Jérémy Zagba), un joven futbolista de 19 años. Si bien su jefe insiste en que se trató de un suicidio, el detective intuye que se esconden muchos secretos bajo la superficie. La Trêve juega constantemente con lo temporal, y nos muestra al Peeters del pasado que intenta resolver el caso contrastado con el del presente, uno al que se lo percibe profundamente afectado por ese asesinato que marcó su vida. Disponible desde el 20 de julio.

*ORANGE IS THE NEW BLACK (Sexta temporada)

En esta oportunidad, la espera se hizo eterna. Orange Is the New Black estrenó su quinta temporada el 9 de junio de 2017, por lo cual hubo que aguardar más de un año para reencontrarnos con la gran cantidad de personajes concebidos por Jenji Kohan. Asimismo, este regreso resulta particularmente ominoso, dado que no se han brindado detalles sobre la trama, y el único adelanto difundido tampoco es revelador. Sin embargo, sí se nos confirmó un dato importante: que le diremos adiós a Litchfield. dado que muchas de las presidiarias serán trasladadas a una cárcel de máxima seguridad. De todas formas, el destino de quienes se rebelaron hasta el final en ese búnker improvisado - Gloria, Taystee, Frieda, Piper, Alex, Nicky, Black Cindy, Crazy Eyes, Red y Flores - sigue siendo todo un enigma. Disponible desde el 27 de julio.

*BATES MOTEL (Quinta temporada)

La última temporada de la brillante - y no lo suficientemente reconocida - Bates Motel (creada por Carlton Cuse, Kerry Ehrin y Anthony Cipriano) ya forma oficialmente parte del catálogo de Netflix de julio. Recordemos que se trata de una precuela contemporánea del emblemático largometraje Psicosis, del "maestro del suspenso" Alfred Hitchcock, con Freddie Highmore en el rol de Norman Bates y Vera Farmiga en el papel de su madre, Norma. Indudablemente, los duelos actorales que entablan ambos son el punto fuerte de esta producción que se despidió en el momento justo.

"Lo que me interesa muchísimo es la idea de que la serie no sea conclusiva sino más sugestiva y que cada espectador pueda decidir si la relación entre Norman y Norma es normal o no es normal o si traspasa la frontera de la normalidad o sea lo que sea; la serie no te dice exactamente a la manera de Hitchcock qué es lo que tienes que pensar, y eso me gusta mucho", contaba Highmore en una entrevista con LA NACION , en la que también destacó el aspecto más atractivo de interpretar a un personaje tan popular. "Norman asume enteramente el papel de su madre, cree que es y habla como si fuera ella; ése fue un gran reto para mí como actor, tiene algo de alucinante ver su cara de chico simpático al que queremos y al que apoyamos, pero también ver otro rostro contrapuesto; en ese aspecto, la serie manipula nuestras ideas preconcebidas", explicaba el actor británico. Disponible desde el 30 de julio.