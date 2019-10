Netflix anunció sus estrenos de noviembre, tanto en series y películas como en documentales y producciones infantiles. La plataforma de streaming tiene entre sus destacados del mes próximo a la temporada tres de “The Crown”; “Vientos de Agua”, de Juan José Campanella y la tan esperada película de Martín Scorsese con Robert De Niro y Al Pacino como protagonistas: “El irlandés”.

Series

The Crown - Temporada 3

The End of the F***ing World: temporada 2 (05/11/2019)

The Crown: temporada 3 (17/11/2019)

Atypical: temporada 3 (01/11/2019)

Queer Eye: We're in Japan! (01/11/2019)

American Son (01/11/2019)

Alta mar: temporada 2 (22/11/2019)

Hache (01/11/2019)

Feliz lo que quieras (28/11/2019)

The Toys That Made Us: temporada 3 (15/11/2019)

Final Space: temporada 2 (24/11/2019)

Historias del narcomundo (22/11/2019)

El Club (15/11/2019)

Dolly Parton: acordes del corazón (22/11/2019)

Millennials: nuevos episodios (05/11/2019)

Distrito salvaje: temporada 2 (08/11/2019)

Vientos de Agua (25/11/2019)

Huevos verdes con jamón (08/11/2019)

Patriota no deseado con Hasan Minhaj: volumen 5 (10/11/2019)

Somos una ola (01/11/2019)

Greenleaf: temporada 4 (06/11/2019)

Little Things: temporada 3 (09/11/2019)

Películas

El exorcismo de Emily Rose

El rey (01/11/2019)

El Irlandés (27/11/2019)

Noches blancas (08/11/2019)

Justicia del Ártico: escuadrón del trueno(29/11/2019)

La leyenda de Klaus (15/11/2019)

El caballero de la Navidad (21/11/2019)

Navidad en África (01/11/2019)

La música del terremoto (15/11/2019)

Atlantique (29/11/2019)

Navidad, loca Navidad (28/11/2019)

El hombre sin gravedad (01/11/2019)

Baywatch: guardianes de la bahía (09/11/2019)

El exorcismo de Emily Rose (01/11/2019)

Rápidos y furiosos 8 (11/11/2019)

Lo nunca visto (02/11/2019)

Comer, rezar, amar (01/11/2019)

Gandhi (01/11/2019)

Euforia (01/11/2019)

Documentales y especiales

Maradona in Mexico

Paradise en llamas (01/11/2019)

Maradona en Sinaloa (13/11/2019)

Seth Meyers: Lobby Baby (05/11/2019)

Mike Birbiglia: The New One (26/11/2019)

No hay tiempo para la vergüenza (19/11/2019)

Jeff Garlin: Our Man In Chicago (12/11/2019)

Lorena, la de pies ligeros (20/11/2019)

Iliza: Unveiled(19/11/2019)

Bikram: Yogui, gurú, depredador (20/11/2019)

Zona Rosa (26/11/2019)

¿Qué co#o está pasando? (26/11/2019)

Fadily Camara: La Plus Drôle de Tes Copines (14/11/2019)

John Crist: I Ain't Prayin For That (28/11/2019)

Niños y familia

Los Muppets en Nueva York

GO! La fiesta inolvidable (15/11/2019)

Príncipe de los dragones: temporada 3 (22/11/2019)

Hola, ninja (01/11/2019)

Gauko, la niña dinosaurio (22/11/2019)

Los Supermonstruos salvan la Navidad (26/11/2019)

Trolls: ¡No pierdas el ritmo!: temporada 8 (22/11/2019)

She-Ra y las princesas del poder: temporada 4 (05/11/2019)

Los Muppets en Nueva York (01/11/2019)

Vera: deseos de invierno (26/11/2019)

Anime

Levius

Levius (Próximamente)

Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans: temporada 1 (01/11/2019)

Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans: temporada 2 (01/11/2019)

Fuente: Ámbito