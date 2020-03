A punto de entrar el mes de abril, dada la extensión del confinamiento en casa por el Estado de Alarma en España, eso significa que como mínimo aún nos quedan un par de semanas más -y ojalá se pare ahí. Por ello, las plataformas de contenido VOD vuelven a ser nuestras mejores amigas para pasar varias de las horas del día. Ya hemos visto:

Vamos a ver qué prepara Netflix para el mes de la (cancelada) Semana Santa, que se guarda una baza enorme con el estreno de la cuarta parte de su La Casa de Papel, una serie ‘made in Spain’ reconvertida de temporada única a uno de los títulos estrella de Netflix -Toyboy podría ir por el mismo camino- que esta misma semana estrena sus nuevos episodios. Pero no es la única, ya que también tenemos La Casa de las Flores, o el debut de Ghost in the Shel: SAC_2045.

Y en cuanto a films, hay de todo, desde las fundamentales The Warriors o Mad Max 1 y 2 al Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, a ese crisol de cultura popular de los últimos 40 años que es Ready Player One o la tercera parte de los estrenos de Studio Ghibli, con obras maestras como Ponyo en el Acantilado o El Castillo Ambulante.

SERIES

1 abril

- Community, Temporadas 1 a 6

- JoJo’s Bizarre Adventure, Temporada 3

- La piloto, Temporada 2

- Niquelao! EEUU, Temporada 4

- Pokémon: Serie Sol y Luna, Temporada 3

- Sunderland ‘Til I Die, Temporada 2

3 abril

- Centella, Temporada 1

- La casa de papel, Temporada 4

- Spirit: Cabalgando en libertad: Escuela de equitación, Temporada 1

9 abril

- Hi Score Girl, Temporada 2

10 abril

- Brews Brothers, Temporada 1

- Il processo, Temporada 1

14 abril

- Outer Banks, Temporada 1

16 abril

- Fauda, Temporada 3

17 abril

- #blackAF, Temporada 1

- El Dragón: El regreso de un guerrero, Temporada 2

- Jugando con fuego, Temporada 1

- Los últimos frikis del mundo, Temporada 2 (niños)

20 abril

- The Midnight Gospel, Temporada 1

23 abril

- Ghost in the Shell: SAC_2045, Temporada 1

- La casa de las flores, Temporada 3

24 abril

- After Life, Temporada 2

- Hola, ninja, Temporada 2 (niños)

26 abril

- The Last Kingdom, Temporada 4

29 abril

- Summertime, Temporada 1

- Yo nunca, Temporada 1

- Extracurricular, Temporada 1

PELÍCULAS

1 abril

- Proyecto Rampage

- 15:17 Tren a París

- Big Fish

- Las Cazafantasmas (2016)

- Cazafantasmas 2

- Eyes Wide Shut

- Mad Max

- Mad Max 2

- Maria Antonieta

- Noche de juegos

- Ready Player One

- The To-Do List

- The Warriors

Special Studio Ghibli 3ª Parte:

- El castillo ambulante

- El recuerdo de Marnie

- El viento se levanta

- La colina de las amapolas

- Pompoko

- Ponyo en el acantilado

- Susurros del corazón

3 abril

- La casa de papel: El fenómeno

10 abril

- Mi primer gran combate

17 abril

- Fiebre del ladrillo

- La tierra y la sangre

- Sergio

20 abril

- Los hermanos Willoughby (niños)

24 abril

- Tyler Rake

DOCUMENTALES

1 abril

- How to Fix a Drug Scanda, Temporada 1

- The Iliza Shlesinger Sketch Show

- David Batra: Elefanten i rummet

3 abril

- The Innocence Files, Temporada 1

- Coffee & Kareem

6 abril

- El show de Big Show Parte 1

16 abril

- Mauricio Meirelles: Levando o Caos

20 abril

- Cocina con cannabis, Temporada 1