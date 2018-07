Taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegras, ex parejas, maridos vagos… Toda esa gente que día a día te enloquece. ¿Y si pudieras mandarlos al carajo? Un suceso inexplicable va a lograr que Pilar finalmente pueda hacer eso que todos soñamos pero no nos animamos a llevar adelante. Claro que liberarse de todas esas cosas que nos molestan no va a ser tan sencillo.

Título: Re loca

Actores: Natalia Oreiro, Diego Torres.

Actores secundarios: Fernán Mirás, Gimena Accardi, Hugo Arana, Pilar Gamboa.

Director: Martino Zaidelis.

Productor: Axel Kuschevatzky.

Género: Comedia.

Origen: Argentina.

Duración: 94 Minutos

Calificación: Apta mayores de 16 años

Cinemacenter

2D Castellano: 18.00 - 20.10 - 22.30

2D Castellano: 15.50

CPM Espacio San Juan

2D Castellano: 15.20 - 19.10 - 23.00 trasnoche viernes, sábado y domingo 0.50

Play Cinema

2D Castellano: 14.15 (de sábado a miércoles) - 16.00 - 19.30 - 21.20 - 23.20 trasnoche viernes, sábado y domingo 01.10