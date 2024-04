Durante la semana del 17 al 20 de abril, se llevará a cabo la campaña anual que reúne a la agrupación FASHION REVOLUTION, el movimiento de activismo de moda más grande del mundo, donde se llevan a cabo acciones concretas para la concientización en la moda, tanto para la industria como para sus consumidores.

Para conmemorar el décimo aniversario como movimiento global impulsado por sus voluntarios, se plantea la realización de este evento, sumando a San Juan por tercer año consecutivo a la agenda global y posicionando a la provincia como pionera en el país. Se promueve la participación de profesionales, personas que desempeñan sus labores de oficio, hacedores de la cultura local y público en general.

La grilla de actividades abarca eventos de diversa índole, con el objetivo de generar espacios de opinión y soluciones a los problemas que la industria textil ocasiona tanto a las personas como al planeta en general. A través de estas iniciativas, se busca crear conciencia sobre la importancia de una moda más responsable, transparente y justa, además de vincular tanto a la comunidad local de hacedores de la moda entre sí, como a los consumidores con las marcas locales de diseño.

Los eventos de la comunidad Fashion Revolution Week Argentina 2024 en la provincia de San Juan, la cual se proyecta como la más grande frente a nuestras ediciones 2022 y 2023.

AGENDA EXTENDIDA FRW24 SAN JUAN:

>> EVENTO 1

NOMBRE: “Taller: Parcheá tu ropa a cargo de Hebras”

HORA Y FECHA:

Día: 18/04

Hora: 18.30 a 20.30hs

Lugar: Be Able

Dirección: Hipólito Yrigoyen 55 sur (ex Calle San Miguel) en @beable_ar

no se necesitan conocimientos previos

traer: prenda para reparar, costurero (aguja para hilo de bordar, aguja de coser, hilos, tijera para hilos), retazos.

con inscripción: formulario de google en bio

>> EVENTO 2

NOMBRE: “Intervención colaborativa de pieza suprareciclada a cargo de Persiana Americana”

HORA Y FECHA:

Día: 18/04

Hora: 18 a 22hs

Lugar: Be Able

Dirección: Hipólito Yrigoyen 55 sur (ex Calle San Miguel) en @beable_ar

>> EVENTO 3

NOMBRE: “Workshop: Be Fashion Revolutionary a cargo de Flavia Nayar”

HORA Y FECHA:

Día: 19/04

Hora: 18.30 a 19.30hs

Lugar: Be Able

Dirección: Hipólito Yrigoyen 55 sur (ex Calle San Miguel) en @beable_ar

>> EVENTO 4

NOMBRE: “Workshop: Slow Styling a cargo de Dani Falcon”

HORA Y FECHA:

Día: 19/04

Hora: 19.30 a 21hs

Lugar: Be Able

Dirección: Hipólito Yrigoyen 55 sur (ex Calle San Miguel) en @beable_ar

no se necesitan conocimientos previos

traer: prendas, accesorios, costurero, perlitas, alfileres de gancho, cintas y elementos textiles varios.

>> EVENTO 5

NOMBRE: “Feria de diseño, second hand y vintage”

HORA Y FECHA:

Lugar: Be Able

Días: 18 y 19 de abril

Hora: 18 a 22hs

Dirección: Hipólito Yrigoyen 55 sur (ex Calle San Miguel) en @beable_ar

>> EVENTO CIERRE:

NOMBRE: “FASHION REVOLUTION WEEK 2024”

HORA Y FECHA:

Lugar: Museo de Bellas Artes Franklin Rawson

Días: 20 de abril

Hora: 18 a 23hs

ENTRADAS:

ANTICIPADAS:

Recepción donaciones (frazadas, abrigo, calzado, alimentos no perecederos, etc) y entrega de anticipadas:

Lugar 1: Be Able, Hipólito Yrigoyen 55 sur, miércoles de 10 a 17hs, jueves y viernes de 10 a 13hs y 18 a 21hs

Lugar 2: Tagore, Av. Paula Albarracín de Sarmiento 89 sur, de 9 a 14.30hs

Lugar 3: IGEN, Av España 150 S, jueves y sábado de 10 a 12:30hs

ENTRADAS EN PUERTA:

Recepción donaciones (frazadas, abrigo, calzado, alimentos no perecederos, etc) de 18 a 22hs hasta agotar locaciones

ACTIVIDADES:

*ATRDECERES:dj set a cargo de Rodri Martín & Pier Romera

Lugar: Hall Central Museo Franklin Rawson

*EXPOSICIÓN

-Lugar: Sala 1 Museo Franklin Rawson

>Exposición: Intervención colaborativa de pieza suprareciclada a cargo de Persiana Americana

>Performance en vivo a cargo de Resguardo Laboratorio

>Lanzamiento Cápsula Alquimia + Be Able: work in progress + exposición colección otoño invierno 2024

>Lanzamiento Cápsula Persiana Americana: exposición colección otoño invierno 2024

>Curaduría de marcas de moda lenta, diseño sostenible y segunda mano locales

>Cierre Workshop: Slow Stiling a cargo de Daniela Falcon

>Desfile Slow Fashion: marcas de diseño locales a cargo de Silvina Peña

*GASTRONOMÍA

Tagore - comida saludable y natural

Jana - jugos naturales prensados en frío

Donata - cerveza artesanal