Taylor Swift se convirtió anoche en la gran ganadora en los American Music Awards 2022 que se celebraron en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, al imponerse en la seis categorías en la que estaba nominada.



Entre otros galardones, la artista estadounidense se quedó con el de artista del año, artista pop femenina favorita, artista femenina favorita del country y álbum pop favorito por "Red (Taylor´s Version)".



La performance de Taylor Swift opacó a Bad Bunny, quien partía con ventaja al ser el artista más nominado con presencia en ocho categorías, pero que sin embargo solo logró alzarse con la victoria en dos de ellas, en el de artista latino masculino y en el de álbum latino favorito por "Un verano sin tí".



Entre las novedades de este año, la entrega de premios sumó nuevos rubros como el de artista de K-pop, galardón que recayó sobre BTS, que también se llevó la distinción al mejor grupo.



También se implementaron las categorías canción de rock y álbum de rock, que se las adjudicaron respectivamente Manekin por su tema "Beggin" y Ghost por su disco "Impera"; y regresó tras la pandemia el rubro mejor artista de gira, en el cual se impuso Coldplay.



Entre otros artistas que dominaron en sus estilos aparecen Harry Styles y Beyoncé, con dos galardones cada uno, y Kendrick Lamar.



En la ceremonia hubo homenajes a Lionel Ritchie, quien recibió un premio honorífico y a la recientemente fallecida Olivia Newton John,



La siguiente es la nómina completa de ganadores:



-Artista del año: Taylor Swift



-Nuevo artista del año: Dove Cameron



-Colaboración del año: Elton John & Dua Lipa, “Cold Heart - PNAU Remix”



-Artista pop masculino favorito: Harry Styles



-Artista pop femenina favorita: Taylor Swift



-Grupo o duo pop favorito: BTS



-Álbum pop favorito: Taylor Swift, “Red (Taylor’s Version)”



-Canción pop favorita: Harry Styles, “As It Was”



-Video musical favorito: Taylor Swift, “All Too Well (Taylor’s Version)”



-Artista country masculino favorito: Morgan Wallen



-Artista country femenina favorita: Taylor Swift



- Grupo o dúo country favorito: Dan & Shay



-Álbum country favorito: Taylor Swift “Red (Taylor’s Version)”



-Canción country favorita: Morgan Wallen “Wasted On You”



-Artista hip-hop masculino favorito: Kendrick Lamar



-Artista hip-hop femenina favorita: Nicki Minaj



-Álbum hip-hop favorito: Kendrick Lamar “Mr. Morale & The Big Steppers”



-Canción hip-hop favorita: Future ft. Drake & Tems, “Wait For U”



-Artista R&B masculino favorito: Chris Brown



-Artista R&B femenina favorita: Beyoncé



-Álbum R&B favorito: Beyoncé “Renaissance”



-Artista rock favorito: Machine Gun Kelly



-Canción de rock favorita: Måneskin, “Beggin’”



-Álbum rock favorito: Ghost “Impera”



-Artista latino masculino favorito: Bad Bunny



-Artista latina femenina favorita: Anitta



-Álbum latino favorito: Bad Bunny “Un Verano Sin Ti”



-Canción latina favorita: Sebastián Yatra “Dos Oruguitas”



-Artista afrobeats favorito: Wizkid



-Artista K-pop favorito: BTS



-Artista dance/electronic favorito: Marshmello



-Artista gospel favorito: Tamela Mann



-Artista inspiracional favorito: for KING & COUNTRY



-Grupo o duo latino favorito: Yahritza Y Su Esencia



-Artista en tour favorito: Coldplay



-Soundtrack favorito: “ELVIS”