“Abrazadas en el abismo”, de Marcelo Olivero, se repone en la Sala Auditórium La propuesta se pondrá en escena este jueves 28 de agosto en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

El actor y director sanjuanino Marcelo Olivero presentará nuevamente “Abrazadas en el abismo” este jueves 28 de agosto en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

La obra se originó en 2022 a partir de un taller teatral dirigido por el mismo Olivero, en el seno del Espacio Franklin Teatro de Arte, un reconocido espacio del teatro independiente sanjuanino.

En esta oportunidad, tendrá una nueva versión con una puesta escénica más contundente y potenciada en la sala especial del TB. El elenco está integrado por Guadalupe Herrera, Rocío Pérez Battias, Gema Vera, Soledad Martinasso y Mifi Segovia.

Esta propuesta, apta para mayores de 13 años de edad, enfrentará al espectador y lo sumará a un universo de intimidades al ritmo de desafiar los límites. Cinco personajes transitarán por distintos sentimientos como el amor y el temor, dando lugar a la interpelación de los vínculos madre-hija, las crisis del trabajo actoral, las relaciones afectivas marcadas por la imposibilidad de separarse y la intimidad de un grupo teatral que intenta llevar una obra a escena.

Es una historia potente y conmovedora, que invitará al público con ganas de emocionarse y reconocerse.

La función será a las 21 hs. y la entrada general cuesta $10.000. Puede adquirirse por boletería del teatro de lunes a viernes de 9:30 hs. a 14 hs. y de 16 hs. a 20 hs. y también por Tuentrada.com