Acá están los juegos ganadores de la ADEV Game Jam 2025 El jurado de la tercera edición, conformado por Guillermo Núñez y Durgan Nallar, eligió a cinco títulos destacados en siete días maratón tecnológica.

Tras la experiencia vivida a lo largo de 7 días de intenso trabajo y maratón tecnológica, concluyó la tercera edición de la ADEV Game Jam 2025 (que había iniciado entre el 26 de julio al 1 de agosto pasado) y el jurado dio a conocer hoy los resultados de dicha competencia.

Los juegos premiados son “El Último Acto”, del equipo desarrollador HK959 y “La Sociedad de la Nieve”, creado por Marcelo Zárate. Mientras que las menciones especiales fueron para “Thronia” del equipo Frijosu y “Shadow of a Speedrunnern’t”, de Juan Manuel Luna, Juan Francisco Carabajal, Luciano D’ Amico y ZapSplat. El quinto título, con título “Lira”, una novela visual quedó fuera de concurso por haberse excedido el tiempo límite para terminarlo.

La mesa evaluadora, estuvo integrada por dos profesionales de reconocida trayectoria en la industria del videojuego. Uno es Guillermo Núñez, Fundador de Xowen Studio y Durgan A. Nallar, escritor y diseñador, que trabaja Argentina Games Technical Committee (GTC) y también, director de la Escuela de Game Design de Latinoamérica.

En esta edición, los participantes se agruparon en roles como programación, narrativa, arte y producción sonora, desarrollando 5 títulos completos.

El concurso que promueve el desarrollo de nuevos videojuegos independientes, fue de carácter virtual (la participación fue en línea y gratuita) y logró convocar a 20 participantes, algunos de San Juan y otros de Buenos Aires, Chubut, La Pampa y Corrientes. Cada equipo de trabajo, conectados desde sus propias ciudades de origen, trabajaron a contrarreloj para crear un juego original bajo la consigna general: “Todo tiene un precio”. Esta premisa, dejó abierta a interpretaciones para los creadores a trabajar narrativas y conceptos en torno a lo moral, lo económico, lo humano o lo existencial.

Acerca de los juegos

El Último Acto: Es una novela visual de terror atmosférico. Una historia de suspenso en la que Edward reemplaza al actor principal de una obra que oculta un perturbador misterio. La devolución que hicieron los jueces fue la siguiente, “se destaca por un arte muy cuidado y un trabajo narrativo sólido, que sostiene bien la experiencia. La jugabilidad fluye, pero hubo momentos de interacción confusa. Buen resultado con arte atractivo y gran ambiente gracias a la combinación de narrativa y diseño de sonido. Tiene personalidad singular y podría transformarse en un videojuego muy interesante con mayor desarrollo”.

La Sociedad de la Nieve: Inspirado en el accidente de Los Andes y su posterior adaptación cinematográfica, este juego pone al jugador en la difícil tarea de liderar a un grupo de sobrevivientes donde cada decisión tiene un precio. La devolución del juego fue, “un gameplay claro, sólido y bien estructurado. Las mecánicas son intuitivas y el scope está bien dimensionado para una Jam, pero deja margen para expandirse. Se nota un buen trabajo en la integración del tema y en la estabilidad técnica. “Se ajusta a la consigna y presenta un tema interesante, bien tratado. Es estable, pero no genera emoción: necesitaría más trabajo de diseño. Falta ayuda de teclas y otros, y sería clave agregar música y FX para mejorar la inmersión”.

Thronia: Roguelike donde la gestión de recursos y las decisiones estratégicas son clave para salvar a un pueblo en crisis.

Shadow of a Speedrunnern’t: Un juego de plataformas minimalista y frenético donde cada nivel es una carrera contra el tiempo… y contra tus propias decisiones. Tu objetivo es simple: llegar del punto A al punto B antes de que el reloj llegue a cero. Pero hay un truco: tienes la opción de elegir ventajas o desventajas que alteran el límite de tiempo del nivel: ¿más velocidad? ¿menos tiempo?.

MIRA TAMBIÉN La Sinfónica celebra la amistad argentino-alemana

Lira: Novela visual que invita a reflexionar sobre la monotonía en un mundo controlado por la inteligencia artificial.

En otro orden, la Jam incluyó dos charlas de los miembros fundadores de ADEV para fortalecer conocimientos a los participantes. Las mismas fueron realizadas por Rodrigo Peralta (The Prog House Studio), productor musical que dio el tema “Consejos y Herramientas para Audio en Game Jam”; y Nazareno Ortiz (N Games Studios) quien habló respecto a “Del Arte al Desarrollo y del Desarrollo al Proyecto Final: Desarrollo de Mapas”.

Los videojuegos completos fueron subidos a la tienda de videojuegos Itch.io y cualquier usuario que lo desee, puede jugarlos de forma gratuita ingresando a este enlace .

Las recompensas para los desarrolladores consistieron en pases libres para acceder a cursos de Power Up y también, mentorías, en desarrollo y emprendedurismo.

Para quienes estén interesados en profundizar información y participar en las capacitaciones de ADEV, pueden ingresar a Instagram Reel Game Jam 2025 y al sitio oficial de ADEV en Facebook. También pueden conocer las novedades en Instagram.

MIRA TAMBIÉN A puro corazón y guitarra

¿Qué es una Game Jam?

Dentro del ámbito tecnológico, en el lenguaje de los programadores y del mundo de la informática, la Game Jam, consiste en un evento intensivo en el que desarrolladores, artistas, productores sonoros, guionistas y de otras numerosas disciplinas artísticas o técnicas, se organizan en equipos para hacer un videojuego en tiempo limitado, experimentando con ideas nuevas, fomentando la colaboración y el aprendizaje. La Jam, que se realiza todos los años, es la instancia que puede reunir a varios actores de la comunidad, en pos de incentivar a los desarrolladores locales y de todo el país, como espacio de experimentación abierta para poner a prueba capacidades, para aprender y conectar con la industria y a la vez, tener una base con la cual emprender un camino profesional.

La ADEV Game Jam 2025 no solo se instituyó como un evento de competencia, sino un encuentro de formación, creatividad colectiva y experimentación. La asociación es una agrupación de profesionales, académicos, emprendedores y simpatizantes del desarrollo de videojuegos. Los participantes se han constituido en una un consejo directivo para representar y fortalecer el sector ante oportunidades de negocios, adquisición de recursos, formación, construcción de conocimiento, alianzas y vínculos con organismos civiles, públicos y privados.