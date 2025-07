Belén Ramet acaparó las miradas en Times Square La cantante viajó a Nueva York donde brindará concierto de música popular argentina el mes próximo. Antes, se dio el gusto de caminar por el paseo neoyorquino más famoso luciendo un diseño de Gladys Montilla.

Belen Ramet está en Nueva York donde tendrá un concierto en agosto. En 2022 ganó una beca del programa TED para cantantes profesionales, y este año la invitaron a volver. En Nueva York actuará el 3 de agosto en el WorldUp Recirculation Project, un centro cultural y Biblioteca comunitaria que está en pleno Manhattan interpretando obra de Atahualpa Yupanqui.

Mientras espera y se prepara para este concierto tan especial, Belén planificó llevar a otro nivel la típica foto en Times Square, esa esquina infaltable en el álbum del turista que viaja a la “Gran manzana”. La cantante se enfundó en un diseño exclusivo de Gladys Montilla realizado para ella especialmente.

“Es el vestido que usaré en una gala de fin de año, pero me lo hizo antes para que lo pudiera traer a Nueva York y pudiéramos hacer fotos y mostrar la alta costura de San Juan” contó a DIARIO DE CUYO la intérprete.

Belén compartió que fue una gran experiencia. “Fue muy bonito, iba caminando Times Square y la gente me hacía lugar porque ese vestido es enorme, me hacía lugar para pasar; todo el mundo se quedaba mirando, me preguntaban si era de Francia, o de dónde era, fue como bastante impactante para ese lugar que está lleno de gente y de gente que todo tipo de cosas, Times Square es una locura todo el tiempo, las 24 horas, y yo andaba vestida de alta costura” relató la artista.

Para Ramet el termómetro del impacto que tuvo su “performance” fue que “el vestido llamaba muchísimo la atención, todo el mundo me miraba en en esta ciudad nadie mira a nadie”.

Adelantó que tiene un segundo diseño de Montilla que lucirá en otra locación y de día.

El vestido de alta costura lucido por Belén en Times Square está realizado en “crepe marroqui con falda importante, cola y bustier con detalle de flor en organza” contó Montilla a este diario. En tanto que el segundo diseño es paillette elastizado tornasolado, modelo sirena con delicadas transparencias” describió la modista.

“Es emocionante que un vestido mío sea lúcido en tan bello lugar” comentó Montilla.

