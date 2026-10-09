    • 9 de octubre de 2026 - 19:47

    Candela Arizaga habló de casamiento con Facundo Moyano y lanzó una frase contundente

    La influencer compartió su deseo de casarse con el gremialista desde Madrid, donde ambos se muestran juntos pese a la causa judicial que enfrenta él por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

    Candela Arizaga quiere casarse con Facundo Moyano: “Con él, todo”.

    Candela Arizaga quiere casarse con Facundo Moyano: “Con él, todo”.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Candela Arizaga volvió a hablar públicamente de su relación con Facundo Moyano y sorprendió al revelar que tiene ganas de casarse con él. Desde Madrid, donde ambos comparten días juntos, la influencer respondió una pregunta en redes sociales con una frase contundente: “Con él, todo”.

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    La respuesta de la influencer llegó a través de Instagram, luego de que la periodista Sofía Ubeda le consultara si tenía ganas de casarse. Desde la capital española, la joven contestó con una alusión directa a su pareja y dejó en claro que, al menos públicamente, mantiene sus planes sentimentales con él.

    Las románticas publicaciones de la pareja

    En los últimos días, ambos compartieron imágenes y mensajes que muestran la cercanía entre ellos. Este jueves, Moyano publicó una serie de fotografías junto a Arizaga y eligió una frase romántica para acompañarlas: “Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte”.

    La influencer también respondió con una dedicatoria afectuosa: “Qué hombre hermoso que tengo, te amo mucho, Theriancito”. Además, publicó un video en sus historias con distintos momentos compartidos, en el que mostró parte de la relación que, según sus publicaciones, mantienen desde hace meses.

    Las muestras de afecto se producen mientras la situación judicial sigue marcando el vínculo y limita la posibilidad de que ambos permanezcan juntos en Buenos Aires.

    El descargo de Candela Arizaga por la causa judicial

    En paralelo a las publicaciones románticas, Arizaga expresó su malestar por no poder encontrarse con su pareja en Argentina y cuestionó las versiones que circulan sobre la denuncia.

    Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia, la cual nunca existió. De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia”, escribió en sus redes sociales.

    Luego, la influencer agregó: “No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar pónganse a investigar un poco de la situación”.

    Sus declaraciones sumaron un nuevo capítulo a la exposición pública de la pareja, que combina mensajes de amor y planes de futuro con una causa judicial en curso. La situación procesal de Moyano continúa bajo investigación y las imputaciones no equivalen a una condena.

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