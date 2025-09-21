Cine y filosofía para cambiar la percepción de la realidad: ¿Qué hacer para participar? Para esta iniciativa de la UNSJ no se necesita formación previa en filosofía o cine. Se proyectarán tres películas

¿Alguna vez has cuestionado la naturaleza de tu realidad? No se trata de un curso más, es una propuesta movilizadora que se inscribe en el marco de la línea de investigación, creación y extensión del Instituto de Expresión y Artes Visuales de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan.

¿Qué películas se proyectarán?

Serán tres films de distintos géneros y temáticas. Se trata de: Jumbo, de Zoe Wittock; La llegada, de Denis Villeneuve; y Melancolía, de Lars von Trier.

Jumbo presenta a Jeanne, una joven tímida que es empleada de un parque de diversiones que se siente fascinada por todas las atracciones hasta que comienza una relación muy especial con Jumbo, que también se comunica con ella. Una coproducción internacional de Francia, Bélgica y Luxemburgo, protagonizada por Noémie Merlant , Emmanuelle Bercot , Bastien Bouillon y Sam Louwyck, dirigida por Zoé Wittock. Con Noémie Merlant, Emmanuelle Bercot, Bastien Bouillon, Sam Louwyck.

La llegada. Cuando naves extraterrestres comienzan a llegar a la Tierra, los altos mandos militares piden ayuda a una experta lingüista para intentar averiguar si los alienígenas vienen en son de paz o suponen una amenaza. Poco a poco la mujer intentará aprender a comunicarse con los extraños invasores, poseedores de un lenguaje propio, para dar con la verdadera y misteriosa razón de la visita extraterrestre. De Denis Villeneuve. Con Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg.

Melancolía. Película de drama psicológico, ciencia ficción, suspenso, cine arte y apocalíptica. Mientras un planeta se dirige a chocar con la Tierra, dos hermanas se enfrentan de formas distintas a los últimos días del mundo. De Lars von Trier. Con Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland, Charlotte Rampling.

Las fechas de dictado del curso de la UNSJ serán:

24 de Octubre

31 de Octubre

07 de Noviembre

14 de Noviembre

Para expandir la realidad

Desde la organización expresaron que el cine propone un puente a lo desconocido o diferente, pero no desde un lugar de amenaza sino de apertura.

En la web info.unsj.edu.ar, la filósofa Yanina Solís expresó que la idea del emprendimiento no es ofrecer solamente conocimientos teóricos, sino que se busca que los participantes vivan una experiencia de transformación de la realidad.

“El cine actual no es solamente un medio de entretenimiento” “Es una máquina capaz de transformar la manera habitual en que se concibe que es lo real”, destacó Solis.

En tanto que para la antropóloga Sabrina Yañez el curso es enrolase en la idea antropológica actual de que no hay diferentes culturas sino diversos mundos.

“Hablaremos de cómo es posible que a través de las experiencias de encuentro con estos otros mundos podamos acceder a formas desconocidas de vivenciar la realidad”, indicó Yañez.

Las claves de los encuentros del ciclo:

El curso es virtual.

No se necesita formación previa en filosofía o cine, pero sí estar disponible a vivir una experiencia diferente.

Son cuatro viernes seguidos y el primero arranca el 24 de octubre.

Es una actividad que posee certificación.

Es un curso arancelado para público en general, personas de Argentina y del exterior. Hay descuentos para estudiantes de Argentina.

Para informes comunicarse el cel. 2645858989 o bien ingresar en la página y completar el formulario que se encuentra en este enlace docs.google.com