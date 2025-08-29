Cómo comprar entradas para el Lollapalooza 2026 y cuánto cuestan Los abonos por los tres días van desde $350.000 (sin contar costos de servicio). Todavía no hay tickets por día.

Luego que se diera a conocer el line up de Lollapalooza Argentina 2026 y del revuelo que causó la noticia de la incorporación del folklore -por primera vez en la historia del festival y con “La Sole” como exponente del género-, vale ahora centrarse en un punto fundamental para quienes estén interesados en sumarse: Cuánto cuestan y cómo se compran los tickets para asistir al Hipódromo de San Isidro (Buenos Aires), donde se desplegará un amplio abanico de propuestas. A modo de anticipo, hay que saber que hay que juntar una moneda, pero como esta 11va edición tendrá lugar desde el viernes 13 al domingo 15 de marzo del año próximo, pues hay un margen de tiempo para ir separando algunos billetes. Pero vamos por partes:

En Preventa hay tres combos por los tres días de festival, con distintas prestaciones y precios cada uno (habrá que sumarle el costo por servicio, al ser una ticketera online). Por ahora no hay tickets por día y, cuando salgan, seguramente manejarán otros precios.

– El 3 Day Pass general: $350.000

Acceso al festival con más de 100 bandas y 5 escenarios

Compra de comida y bebida de los mejores chefs y restaurante

Compra de merch oficial de bandas y del festival

Acceso al beergarden para mayores de 18 años

Acceso a los sectores Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza, El Tunel y mucho más!

Recorrida de obras de arte de distintos artistas

Estaciones de agua gratuitas

Puestos de carga de cashless (sistema que permite al público cargar su pulsera para consumir en Lolla Food y adquirir merchandising oficial. Es el único medio de pago habilitado dentro del festival)

Alquiler de lockers

Los menores de 10 años entran gratis con un adulto con entrada

– El 3 Day Pass +Plus: $650.000

Ingreso a sector exclusivo dentro del predio donde habrá:

Espacios de relax con sombra

Acceso a wifi

Baños preferenciales

Pantallas gigantes con transmisión del festival

Acceso exclusivo a compra de gastronomía, merch, bebidas y carga de cashless

Estaciones de carga de celular

Lockers gratuitos

Puestos de hidratación exclusivos

Juegos en el césped

Staff dedicado a atender las necesidades de aquellos que tengan este abono

– El 3 Day Pass Lolla Lounge: $835.000

Ingreso exclusivo a la zona de Lounge, con:

Vista preferencial a los escenarios principales del festival

Áreas de relax y descanso con sombra

Acceso a wifi

Baños preferenciales

Acceso exclusivo a compra de gastronomía, merch, bebidas y carga de cashless

Estaciones de carga de celular

Lockers gratuitos

Look Station

Pantallas gigantes con transmisión del festival

Puestos de hidratación exclusivos

Zona de juegos al aire libre

Staff dedicado a atender las necesidades de aquellos que tengan este abono

Datos importantes para comprar las entradas

Las entradas. Se compran de manera online en AllAccess. Lo ideal es ya estar registrado para agilizar el trámite (este show tiene “fila virtual”, debés estar logueado). Una vez allí, seleccionar el tipo y cantidad de entradas e indicar método de pago. Concluida la compra, llegará un e-mail con la confirmación al correo registrado (el sistema pide verificar la compra, validando la identidad del titular de la tarjeta a través de un código. Hay un plazo de tiempo para hacerlo, así que atentos!)

Las pulseras. Si pedís retiro en punto de venta, a partir de diciembre anunciarán las fechas y los puntos de canje habilitados de pulseras. Si en cambio solicitaste entrega a domicilio, también sobre esa fecha comenzarán a procesarse los envíos de acuerdo al orden en que se hicieron las compras. El comprador recibirá un mail con el código de seguimiento cuando se prepare su envio. Hay que saber que el envío lo puede recibir solo el titular de la tarjeta de crédito con la que se realizó la compra, presentando DNI y tarjeta de crédito.

⇒ Los artistas principales de la 11va. edición de Lollapalooza son Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile Lewis Capaldi y Paulo Londra; pero claramente hay muchos más. Todavía no se publicó el cronograma por día.