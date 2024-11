Cromañón, la serie: Callejeros no autorizó el uso de su música y los familiares de víctimas rechazaron la producción La banda sonora de la producción audiovisual de Prime video quedó en el foco tras su estreno, dado a que no suenan las canciones del grupo surgido en Villa Celina. Los familiares, en tanto, dijeron que se saca rédito económico con "algo que todavía duele".

La semana pasada se estrenó Cromañón, la serie que volvió a poner en agenda el trágico incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004 en República Cromañón durante un recital de Callejeros donde perdieron la vida 194 personas.

La serie el rechazo de familiares de víctimas, que emitieron un comunicado.

“Creemos que es positivo que se hable de Cromañón y que un pibe/a que no conoce lo que es Cromañón, se entere de su existencia y pueda llegar a interesarse por el tema e intentar buscar información más fehaciente por otros medios”, inicia el documento.

Sin embargo, desde la organización repudiaron “que se genere un rédito económico con algo que hoy en día todavía nos duele a todos”.

“No creemos en que haya que generar memoria a cualquier costo”, señalaron, al tiempo que argumentaron que la banalización de la tragedia “puede remover heridas a quienes de algún modo lo vivimos de cerca”, e insistieron: “Por esa razón ponemos a disposición nuestro programa de asistencia en salud mental, dirigido a sobrevivientes y familiares”.

“Nuestra vida no es una película. Es la vida real. Estamos acá para decir una vez más ‘No nos cuenten Cromañón’”, concluyeron.

Al margen de las valoraciones que se puedan hacer sobre esta ficción basada en un triste hecho real, uno de los tópicos principales fue la ausencia total de la música del grupo que lideraba Patricio Santos Fontanet.

A lo largo de sus ocho episodios se escuchan, tarareadas por los personajes o como contexto musical, temas de Intoxicados, Las Pelotas, Jóvenes Pordioseros, La Renga, Ratones Paranoicos, Los Pérez García, Ojos Locos y más. Además, cuenta con un soundtrack original conformado por tracks incidentales y canciones compuestas mayormente por Gabriel Pedernera, baterista de Eruca Sativa y productor de diversos artistas (desde David Lebón a La Bruja Salguero, entre otros). También hay una composición de Santiago Motorizado (”Lo que perdí”). Y hay versiones a cargo de Mujer Cebra (”Triste canción de amor”, original de la banda mexicana El Tri pero popularizada en Argentina por La Renga) y Lucy Patané (el clásico villancico “Noche de paz”, grabado por Sumo en su álbum After Chabón). Pero nada, nada de Callejeros.

A juzgar por los incontables comentarios en las redes sociales, la omisión de la música del grupo surgido en la localidad bonaerense de Villa Celina hizo ruido en quienes la vieron, teniendo en cuenta que la masacre de Cromañón se desató en los primeros instantes del show que ellos convocaron en el boliche regenteado por Omar Chabán. Incluso, en el ficcionado escenario aparece una banda con rasgos similares a los integrantes de Callejeros aunque interpretando melodías rockeras que poco se parecen a sus temas originales.

Una de las opiniones públicas más rotundas sobre la música de la serie fue la de Luis Lamas, baterista de Callejeros en su última etapa (reemplazó en 2010 a Eduardo Cabeza Vázquez, quien cometió el femicidio de Wanda Taddei) y en la actualidad, de Don Osvaldo, proyecto que lidera Fontanet. Debajo de una crítica que el periodista Bruno Larocca hizo en su cuenta de Instagram, Lamas escribió: “A la gilada ni cabida. Lo peor no es que una multinacional instale este mensaje, es de esperar… Me parece más patético la cantidad de músicos: ‘artistas’ que compran pescado podrido por ascender en la escena local”. Teleshow quiso dialogar con el baterista, pero cortó la comunicación luego de decir “nosotros no damos notas”.

Según pudo saber este medio al consultar a distintos contactos cercanos tanto al grupo como a los creadores de la serie, la producción de Cromañón hizo un pedido formal a Pelo Music, quienes editan el catálogo, pero Callejeros declinó la propuesta. “En general la banda no participa ni autoriza ninguna sincronización. Pero era obvio, porque esa es la postura histórica de ellos”, le revelaron a Teleshow. “Esto es similar a lo que ocurrió cuando se hizo Tango Feroz, y que Litto Nebbia no autorizó a que se utilizara ‘La balsa’ en la película. Son razones que tiene el autor”, comparó otra fuente.

Por otro lado, Teleshow habló con José Palazzo, quien produjo los shows de Callejeros desde su regreso a los escenarios tras Cromañón (ocurrido el 21 de septiembre de 2006 en la ciudad de Córdoba) y continúa trabajando con Don Osvaldo en la actualidad. “Nosotros no participamos en nada. De la productora me contactaron para darnos la posibilidad de ser parte, de mandarnos el guion de la serie y opinar. Les agradecí mucho la propuesta, pero la banda me dijo que no, que no estaba interesada. Entonces no hicimos nada y ellos no participaron de ninguna manera”, explicó.

Ante este panorama, había que resolver de algún modo la musicalización, clave en cualquier producto audiovisual pero más aun en uno en el que el foco de la historia pasa por allí. Así, y a las órdenes de Adrián Sosa -integrante de Bajofondo, pero en este caso director musical de Cromañón-, Gabriel Pedernera puso manos a la obra para darle forma a la cuestión. “De por sí, escribir canciones es un desafío siempre. Pero hacerlo pensando en personajes de una época determinada, con un entorno determinado, con influencias determinadas, lo es mucho más aun. Así que traté de ponerme en la mente de esos chicos y era otro mundo”, dijo Pedernera en diálogo con Teleshow.