El actor sanjuanino Martín Rodríguez revela la intimidad de “En el barro”: “Lo más difícil fue grabar escenas de sexo” Después de ingresar al puesto número uno de Netflix entre las series de habla no inglesa y confrmar su segunda temporada, el actor Martín Rodríguez habló con DIARIO DE CUYO sobre cómo fue la experiencia del rodaje desde adentro.

Consagrada en Netflix y con la continuidad confirmada por sus productores Sebastián Ortega y Pablo Culell; el actor oriundo de San Juan Martín Rodríguez dialogó con DIARIO DE CUYO acerca de la complejidad de las grabaciones de “En el barro”, el spin off de la exitosa saga El Marginal.

“El desafío y lo más difícil fue grabar escenas de sexo, o sea trabajar las escenas de intimidad para mi personaje que es Alan. Siempre es un reto para los actores y es una cosa que no sabemos cómo se va a resolver, si va a estar todo bien con el otro actor o actriz. Esa situación produce un poco de ansiedad”, expresó el artista que se pone en el traje de un agente penitenciario que se enfrenta a dilemas éticos en la producción de Netflix y Underground que trata sobre el mundo carcelario femenino.

“Por suerte yo me encontré con una actriz excepcional que es Valentina Senere, ella es una actriz súper entregada y súper desinhibida a la hora de hacer este tipo de escenas, pero también con un nivel artístico impresionante. Entonces eso ayudó muchísimo. Además trabajamos con profesionales especializados en rodajes de escenas íntimas. Con ellos planteamos un montón de situaciones donde llegamos a acuerdos en cuanto a las posibilidades que hay de tocar al otro, donde podía besar o no y cómo reaccionar”, contó.

Agregó: “Estaba todo acordado y muy bien cuidado por estos profesionales. Hoy por hoy, se trabaja a ese nivel y estuvimos muy protegidos, muy cuidados, muy tranquilos. Tuvimos inclusive ensayos con gente que sabe lo que hace y nos hicieron trabajar con ropa que se va pegando a la piel y los elementos adecuados para ese tipo de cuadros. Entonces estás más tranquilo a nivel íntimo por el contacto que existe entre los cuerpos, luego que se denunciaran casos de abusos y cuestiones que no han estado buenas a lo largo de mucho tiempo”.

Y en cuanto al impacto de su personaje en las redes, Martín recalcó que recibe “mucho, mucho, mucho cariño”. “Es impresionante lo que estoy viviendo, todos se quedan con expectativa sobre lo que pasará con la relación con Valentina, sobre qué va a pasar en la segunda temporada. Hubo mucho enganche con esta historia de amor y me pone contento no solamente porque gustó la historia de amor que recreamos sino que la gente ahora quiere seguirla, ver qué pasa, cómo se juntan, qué hacen, cómo van a ser”, subrayó contento por lo que para él es un gran logro con sello nacional.

Sin embargo, reveló que: “Lamentablemente esa historia muere ahí”, según dijo en torno a su ausencia en la próxima temporada. Si bien, añadió que: “Es muy gratificante sentir que la historia funcionó, que tuvimos una química espectacular con Valen y por cómo se dio, porque al final en todo relato hace falta una historia de amor. Estoy muy feliz”.

Por otro lado, el actor que saltó a la fama tras la repercusión de su papel como el sicario “El Rivi” en la tira Griselda -también a través de la misma plataforma-, se manifestó satisfecho por el hecho de que una serie argentina esté en el primer puesto de las series de Netflix y que lo haya visto tanta gente en el mundo.

“Creo que eso nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos, no solamente a nosotros que participamos sino a todos en general”, destacó el artista de 46 años.

“Sentir que la ficción argentina todavía respira a pesar de todos los problemas que hay, a pesar de las pocas producciones que se pueden hacer en Argentina, la situación con el Inca, la situación con el Instituto Nacional del Teatro. A pesar de todo eso estamos siendo primeros en una escala de series que compite a nivel mundial. Hay un talento increíble en Argentina desde actores a técnicos, directores y gente que todavía tiene mucho por hacer”, reflexionó el sanjuanino radicado en Los Ángeles con una mirada positiva apostando a que pronto el mundo del espectáculo nacional saldrá del momento actual que transita.