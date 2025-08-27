Sube a escena “El Brote”, una puesta que desafía los límites entre la realidad y la ficción El próximo 6 de septiembre, el artista Roberto Peloni presentará en San Juan el multipremiado espectáculo que cautivará a la platea local.

La sala principal del Teatro del Bicentenario será el escenario para albergar uno de los espectáculos más exitosos de la Compañía Criolla, “El Brote”, una obra cautivante que supo conquistar a la platea como también a la crítica y que se presentará por primera vez en la provincia este próximo 6 de septiembre.

La pieza teatral narra la historia de un actor que comienza a desdibujar las fronteras entre su vida personal y la escena, hasta desconfiar de quien escribe los acontecimientos de su propia existencia. Una pregunta central atraviesa toda la trama: “¿Qué clase de personaje somos en esta historia?”. La puesta original fue estrenada el 13 de febrero de 2023 en el Teatro del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires con la actuación protagónica de Roberto Peloni, intérprete reconocido y distinguido por el Premio Konex de Platino, Hugo de Oro y ATINA.

Peloni ha brillado en grandes producciones como “Shrek, el musical”, “Sweeney Todd”, “La Bella y la Bestia”, “El fantasma de la ópera” y “Siglo de Oro Trans”, además de otras labores en cine y televisión.

“El Brote” cuenta con la dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi, también multipremiado autor y director que logró de sus creaciones, presentaciones destacadas en Latinoamérica y España. Con una historia atrapante, “El Brote” invita a reflexionar sobre los límites entre la realidad y la ficción.

La función se realizará a las 21:30 horas, con una duración de 80 minutos. Las entradas tienen un valor de $30.000 y $35.000, con un 20% de descuento para jubilados y beneficiarios del Ticket Joven y un 30% de descuento en la Categoría Roja para sponsors y convenios —como UPCN y otros— a través de un cupón disponible en la página del Teatro.

Las localidades pueden adquirirse en la boletería del Teatro del Bicentenario lunes a viernes de 09.30 hs. a 14 hs. y de 16 hs. a 20 hs. y sábados de 09.30 hs. a 14 hs. o bien a través de Tuentrada.com.

Acerca de Compañía Criolla

Fundada en 2009, es actualmente una de las agrupaciones teatrales más prolíficas y reconocidas de la escena nacional, con títulos como “Sueño”, “Recuerdos a la hora de la siesta”, “Los Monstruos” y “Romeo y Julieta de bolsillo”.

Participa en decenas de eventos culturales tales como festivales teatrales, congresos, Ferias de arte y ciclos oficiales. Desde el 2013 lleva adelante el programa “Teatro Itinerante” realizando funciones de sus espectáculos en escuelas, cárceles, barrios, centro de atención para personas con capacidades especiales, centros de adultos mayores, entre otros espacios no convencionales e instituciones.

La obra obtuvo nominaciones a los Premios Trinidad Guevara 2023 (Mejor Actor, Mejor Autor, Mejor Diseño de Iluminación y Mejor Diseño de Escenografía) y tres distinciones de los Premios Luisa Vehil 2023 (Mejor Actor, Mejor Autor, Mejor Diseño de Iluminación). Obtuvo el Premio Estrella de Mar (Mejor Autor, Dirección y Actor en unipersonal). Y el Premio Mayor Teatro del Mundo 2023 (Dramaturgia y Actuación). Incluso, esta producción fue declarada Espectáculo cultural destacado por el Municipio de General Pueyrredón.