El gran ilustrador argentino Eduardo Risso pasó por San Juan y dejó su magia El consagrado dibujante dio una charla en el Franklin Rawson, participó de la presentación de la Biblioteca de Literatura Gráfica que desde hoy lleva su nombre y de la inauguración del Espacio de Dibujantes e Ilustradores Sanjuaninos.

Desde ayer en la provincia, hace algunas horas el consagrado ilustrador e historietista Eduardo Risso -cinco veces ganador del premio Eisner, el “Oscar” del cómic- fue parte de las actividades que lo trajeron de regreso a San Juan, adonde llegó en auto junto a su esposa.

Primero fue el protagonista de un conversatorio que tuvo lugar en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, moderado por Lucas Aguirre (de ADA San Juan). Allí, el dibujante del premiado “100 Balas” -donde trabajó junto a Brian Azzarello- hizo un repaso sobre su vida profesional, desde sus inicios en Columba hasta los trabajos por el mercado americano que le han valido reconocimiento internacional.

Un par de horas más tarde y junto a una comitiva, el creador de la Crack Bang Boom (la convención anual de cómics que está entre las más destacadas de Sudamérica) se desplazó hasta la renovada Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, dirigida por Federico Caballero, para ser parte de dos actos muy importantes para la provincia: por un lado, la imposición de su nombre a la Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica, precursora en su tipo en el país. Y luego, para inaugurar el Espacio de Dibujantes e Ilustradores Sanjuaninos (EDIS). Ambos son espacios públicos, gratuitos y estables, que funcionan en el seno de la Dirección de Bibliotecas Populares. Buscan fomentar la lectura juvenil y cimentar la producción local; y además posicionan a la provincia como referente nacional en estas artes.

Junto a él estuvieron el secretario de Cultura, Eduardo Varela, otras autoridades de gobierno y de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (donde se dicta la Diplomatura en Ilustración, que dirige Lucas Aguirre), personalidades de la cultura local y muchos seguidores de su obra.

Intercambio. Risso entregó sus libros, entre ellos una edición ómnibus de 100 Bullets, y también recibió recuerdos y obsequios (uno de ellos, con la entrevista que le realizó DIARIO DE CUYO)

En la Dirección, recibió obsequios y reconocimientos, como una estatuilla de El Eternauta y un collage armado con la entrevista publicada en la edición papel por DIARIO DE CUYO, entre otras cosas. También un libro del ilustrador local Jorge Rodríguez, que hojeó con atención y luego le pidió a su autor que se lo dedicara.

Sencillo, amable, cálido, en todo momento el gran Risso se mostró muy agradecido y honrado por el reconocimiento de San Juan. Entre otras cosas, dijo que no esperaba que una biblioteca llevara su nombre, destacó al cómic, a la historieta y al manga como impulsores de la lectura, subrayó la importancia del Estado en estas actividades culturales y alentó a los dibujantes de la provincia a no bajar los brazos, diciéndoles que si disfrutan, se esfuerzan y se dedican,”la fruta va a caer en la cesta”. Y, claro, prometió volver.

Finalmente, entregó importantes presentes para la Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica Eduardo Risso: Una edición ómnibus de 100 Bullets (100 balas) y otros libros con su firma. Y además se comprometió a mantenerse vinculado y enviar más material.

Como era de esperar, rodeado de fans, no faltó el pedido de autógrafos y el ilustrador de “The Blood Brothers Mother” -que le valió su más reciente Eisner, este año- accedió encantado, estampando su firma en papeles, libros y publicaciones de seguidores que tampoco olvidarán esta visita ilustre.