El reality manda: Telefe la rompió con el pase entre La Voz Argentina y Masterchef Aunque también generó críticas, el tándem conformado entre la final del programa que ganó el Team Luck Ra y la nueva temporada de cocineros famosos comandada por Wanda Nara fue imbatible. Perlitas blancas y negras del cruce del año.

No es novedad que los canales de televisión acudan a este tipo de fórmulas para conquistar la atención del público, tan atomizada en estos tiempos. Es una alquimia efectiva, que siempre funciona; y ese siempre incluyó la noche del lunes 13 de octubre, un “súper lunes”, como le llaman: La final de La Voz Argentina compartió franja horaria con el ingreso de la nueva temporada de MasterChef Celebrity y el pase fue demoledor para la competencia, que no pudo torcer el triunfo de Telefe.

Con ambos programas en la cima del rating del día, consolidados como lo más visto de la jornada, el canal de las pelotas dejó bastante atrás a las propuestas de las demás emisoras de aire en la misma franja horaria, el codiciado prime-time donde marcó nada menos que 8 puntos de diferencia a su favor.

Con Wanda Nara en la conducción, el ya clásico y por momentos desopilante jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui; y un elenco variopinto de famosos que dieron bastante tela para cortar, la vuelta de MasterChef plantó bandera en el podio, con 17.2 puntos promedio de rating. Detrás quedó la definición del reality musical que consagró campeón a Nicolás Behringer y, de su mano, al debutante Luck Ra: el veredicto de La Voz Argentina anotó 15.4 puntos.

Ambos, por supuesto, tuvieron picos más altos. De hecho, MasterChef Celebrity arrancó a las 22 h sobre los 16.6 puntos que le dejó La Voz Argentina.

Claro, ya no es la época de los añorados 40 puntos de rating, pero esas cifras son oro en polvo en los tiempos que corren. Y si no, basta con comparar con sus competidores. En El Trece lo más visto fue Buenas Noches Familia, que anotó 5.5 puntos de rating. En América, lo máximo fue LAM, con 3.5. Y en Canal 9 hizo punta Bendita, con 3.3 puntos de rating (según Kantar Ibope Media).

De esta manera, Telefe le sacó prácticamente 12 puntos de ventaja a El Trece en sus programas más vistos del lunes 13 de octubre.

El Top-5 del súper lunes

MasterChef (Telefe) 17.2 puntos La Voz Argentina (Telefe) 15.4 puntos Buenas Noches Familia (El Trece) 5.5 puntos LAM (América) 3.5 puntos Bendita (El Nueve) 3.3 puntos

El ida y vuelta más caliente fue…

Con estreno y hornallas prendidas, la cocina más famosa de la televisión no tardó en subir la temperatura, también en el universo digital. Sin embargo, presentación va, presentación viene, una de las figuras fue la que más repercusión tuvo en el debut, sobre todo en los cruces con la conductora. ¿Quién? Obviamente los diálogos entre Wanda y Maxi López, su ex, sacaron chispas.

Todavía candente el culebrón que los vincula con Mauri Icardi y “La China” Suárez, esta bandera blanca entre quienes alguna vez estuvieron de los pelos resultó más que oportuna para el programa, que no da puntada sin hilo.

Con algunos reproches en tono jocoso e intimidades reveladas -señas claras de la reconciliación-, en sus breves diálogos y por separado, la dupla alimentó el hambre farandulero de los argentinos, que los convirtieron en lo más jugoso de la noche y hasta se plantearon si cenizas quedan.

Voces disonantes

El pase también tuvo su lado menos amable, entre críticas por lo apretado de la conclusión de La Voz Argentina, un cierre que resultó algo “raro”, por ejemplo dejando afuera la premiación de los segundo, tercer y cuarto puesto. Incluso algunos famosos se manifestaron al respecto.

“Extraño los finales de los realities en donde eran en vivo. La emoción real y donde también te enteras quien salía segundo y tercero”, dijo, por ejemplo, Malena Guinzburg. “Papelón lo de La Voz Argentina. Anticiparon los 4 premios y solo dieron el del ganador, Nicolás. Y el público se quedó con las ganas de saber quiénes se llevaron el 2, 3 y 4 puesto. Corte abrupto y fin. Lamentable”, escribió Luis Bremer.

Esto sin contar que el envío fue grabado, algo que obviamente le quitó frescura, sorpresa y más que eso: Es que si bien había un código QR para que el público votara a su favorito, no hubo recuento en vivo y eso sumó más polémica.