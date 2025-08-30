Este domingo se sabrá si el cantante sanjuanino Eduardo Desimone continua en La Voz Argentina A partir de las 22, por Telefé, La Voz Argentina comenzará a develar los resultados del voto del público de todo el país y con esto también se conocerá si el participante sanjuanino podrá continuar en carrera.

Hoy, desde las 22 h por la pantalla de Telefe, en una nueva emisión de La Voz Argentina se conocerá si el joven sanjuanino Eduardo Desimone sigue o no en camino a la próxima instancia del reality al igual que la de otros que no fueron seleccionados por sus respectivos líderes: Soledad Pastorutti, Luck Ra, Lali y Miranda! para continuar en sus equipos.

En diálogo con DIARIO DE CUYO desde el hotel en el que la producción instaló a todos los que se encuentran transitando su misma situación, Eduardo expresó: “Se va a definir en vivo. Por las dudas ya estoy ensayando la canción que podría cantar en el escenario si llego a ser uno de los elegidos por el voto de la gente. Y de ser así, estaré feliz por seguir representando a nuestra provincia. De lo contrario estaré agradecido por este largo camino en La Voz y por lo hermoso que la pasé”.

Tras llegar hasta los PlayOffs con una versión de Usted se me llevó la vida de Alexandre Pires, el artista local mencionó que ‘estoy a la espera de la votación‘ y recalcó que ‘si a los espectadores de verdad les agrada mi participación, estaré ahí dejando el corazón en cada estrofa’.

El cantor de San Juan de 21 años quedó en la cuerda floja al no ser elegido por su coach Luck Ra y en estas últimas horas se juega a todo o nada en sus redes sociales para dar batalla hasta el final de la pelea haciendo campaña en las redes para convocar a los sanjuaninos, cuyanos y seguidores de todo el país a que apuesten por él para la nueva instancia que se aproxima.

Como reflexión, a horas de la primera gala en vivo desde que comenzó a salir al aire por Telefé, Eduardo Desimone señaló que de no ser uno de los concursantes que regresen al juego ‘volveré a mi provincia con el pecho lleno de emociones y en alto. Muy feliz porque sigue Jaime Muñoz y lo voy a bancar hasta el final”.

¿Cómo se vota?

Se vota al enviar VOZ al 9009, ingresando a LaVozArg.ar o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe.