Estrenos de cine en San Juan: las novedades que llegan hoy a la pantalla grande

Este jueves 15 de octubre renueva las pantallas locales con atractivas novedades. Los estrenos de cine en San Juan incluyen animación familiar, drama de supervivencia, acción pura e intensas comedias. Estas producciones brindarán a los espectadores un abanico completo de emociones e historias atrapantes para disfrutar del séptimo arte.

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Estrenos de cine en San Juan: de la tensión de Madre siniestra a la acción de A cualquier precio

Entre las novedades llega Escuela de monstruo s, donde Mía enfrentará un colegio aterrador. El drama La caída de la ballena sigue a un joven atrapado en el mar. Además, Street Fighter trae acción y artes marciales en un torneo brutal, mientras Quiero tu sexo propone una comedia provocadora sobre seducción y arte contemporáneo.

Y para los fanáticos de la saga, las primeras pelis de Los Juegos del hambre están disponibles, como reestrenos.

De Varena Fels. Tras ser expulsada del colegio, Mía y su mascota Quentin llegan a la Escuela Bosque Muerto, donde ella es la única humana entre sus compañeros monstruosos. Debido al odio del director Van Vlad hacia los humanos, Mia deberá aliarse con los monstruos para desbaratar sus planes.

De Brian Duffield. Tras la muerte de su padre (Josh Brolin), Jay Gardiner (Austin Abrams) se sumerge en la costa central de California en busca de sus restos, pero es tragado por una enorme ballena. Mientras está atrapado en su interior con solo una hora de oxígeno restante, Jay se da cuenta de que las lecciones que su padre le enseñó con tanto esfuerzo pueden ser vitales.

Play Cinema. 2D Cast: 18:00, 19:20 h. 2D Sub: 21:45 h

Multiplex. 4D/2D Cast: 18:45, 23:10 h

Cinemacenter: 2D Cast: 17:50, 22:50 h. Viernes, sábado lunes y miércoles: 22:20 h. 2D Sub: jueves y domingo 20:20 h

STREET FIGHTER (Acción/119’/R-13)

Kitao Sakura. Ambientada en 1993, la historia sigue a los distanciados luchadores de Street Fighter, Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), quienes se ven obligados a volver a la acción cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un brutal choque de puños, destino y furia.

Play Cinema. 2D Cast: 17:10, 19:10, 21:10 h. 2D Sub: 23:10 h

Multiplex. 4D/2D Cast: 16:30, 20:50 h

Cinemacenter. 2D Sub Sala Atmos: jueves y domingo 22:30 h. 2D Cast Sala Atmos: 17:30, 20:00 h. Viernes a miércoles, excepto domingo: 22:30 h

QUIERO TU SEXO (Comedia/90’/R-17)

De Gregg Araki. Protagónicos: Olivia Wilde y Cooper Hoffman. Un joven obtiene un codiciado empleo como asistente de una provocadora artista e ícono cultural. Pronto se ve arrastrado a un audaz y desenfrenado torbellino de fantasías, arte contemporáneo, romance y seducción que pondrá a prueba sus verdaderos deseos y límites personales.

Play Cinema. 2D Sub: 23:25 h

EN CARTELERA

CARS 20º ANIVERSARIO (Infantil/121’/G)

Director: John Lasseter y Joe Ranft. Protagonistas: Owen Wilson, Paul Newman, Bonnie Hunt (voces originales). Sinopsis: El ambicioso coche de carreras Rayo McQueen termina varado por accidente en el modesto pueblo de Radiador Springs. Al convivir con sus singulares habitantes, descubrirá valores esenciales que cambiarán su forma de ver el éxito y la amistad.

Play Cinema. 2D Cast: 16:20,19:00 h

Multiplex. 2D Cast: 16:20, 18:40 h (excepto viernes, domingo y martes)

Cinemacenter. 2D Cast: 17:20, 20:05 h

LA CASA (Drama/107’/R-13)

Director: Gustavo Triviño. Protagonistas: Diego Peretti, César Troncoso. Sinopsis: Tras ser despedido intempestivamente de una multinacional, Hugo enfrenta el desempleo con 57 años. Sin ingresos y acorralado por la crisis económica, acepta vender su vivienda a mitad de precio a un oscuro grupo inversor a cambio de conservar el usufructo. Sin embargo, el pacto oculta condiciones abusivas y un entramado de extorsiones que transforman su refugio familiar en una trampa sofocante.

Play Cinema. 2D Cast: 20:00 h

Multiplex. 2D Cat: 18:35 h

HOPE: EL PRIMER IMPACTO (Acción/160’/R-13)

Director: Na Hong-jin. Protagonistas: Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon Jung y Michael Fassbender. Sinopsis: Un aislado pueblo portuario se enfrenta a una aterradora lucha por la supervivencia tras la llegada de una misteriosa criatura. Mientras intentan contener el caos, los vecinos descubren

que la amenaza supera cualquier comprensión humana

Play Cinema. 2D Cast: 23:00 h.

Multiplex. 2D Cast: 22:30 h

MADRE SINIESTRA (Terror/93’/R-13)

Director: Rob Savage. Protagonistas: Jessica Chastain. Sinopsis: La apacible vida de una familia se fractura cuando una entidad sobrenatural comienza a manifestarse. A medida que las fuerzas oscuras ganan terreno en el hogar, la madre deberá confrontar una aterradora presencia que suplanta su propia imagen y amenaza con destruir a sus seres queridos.

Play Cinema. 2D Cast: 18:20, 20:10, 23:30 h

Multiplex. 2D Cast: 20:30, 23:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 18:00, 20:10, 22:20 h

VERITY: LA SOMBRA DEL ENGAÑO (Drama/118’/R-17)

De Michael Showalter. Con Anne Hathaway, Dakota Johnson. Lowen Ashleigh, una escritora en apuros financieros, es contratada como autora fantasma para terminar la exitosa saga literaria de Verity Crawford, una famosa novelista incapaz de escribir tras un misterioso accidente. Al mudarse a la mansión familiar para revisar sus notas, Lowen descubre un manuscrito oculto lleno de escalofriantes revelaciones que amenazan con desenterrar oscuros secretos y alterar para siempre la percepción de la familia.

Play Cinema. 2D Sub: 21:00, 23:20 h

Multiplex. 2D Sub: 21:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 22:40 h

GUARDIANES DEL MUSEO 2 (Infantil/90’/ATP)

De Vasiliy Rovenskiy. Tras haber salvado con éxito el Museo del Hermitage y recuperar la Mona Lisa, el intrépido gato Vincent y su astuto amigo el ratón Maurice regresan para enfrentar un desafío aún mayor. Acompañados por dos inquietos gatitos ansiosos de aventuras, la brigada felina deberá viajar a Egipto para proteger tesoros milenarios de una peligrosa amenaza, poniendo a prueba su ingenio, trabajo en equipo y valentía.

Play Cinema. 2D Cast: 17:20 h

Multiplex. 2D Sub 16:20 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:00 h

AVENGERS: ENDGAME – Reestreno (Acción/183’/G)

Tras los devastadores sucesos de Avengers: Infinity War, el universo está en ruinas pero de los que quedan, los Avengers se unirán una vez más para deshacer la destrucción de Thanos y restaurar el orden del mundo.

Play Cinema. 3D Cast: 19:40 h

Multiplex. 2D Cast: 18:00 h

EL CORAZÓN DE LA BESTIA (Acción/101’/+13)

Con Brad Pitt. Soldado herido de Fuerzas Especiales y su perro militar luchan por sobrevivir en la naturaleza salvaje de Alaska mientras buscan el camino a casa.

Play Cinema. 2D Cast: 21:20 h. 2D Sub: 22:50 h

Multiplex. 2D Cast: 21:20, 23:15 h

Cinemacenter. 2D Cast: viernes a miércoles (excepto domingo) 19:40 h. Todos los días 22:00 h. 2D Sub: jueves y domingo 19:40 h

LA ISLA OLVIDADA (Infantil/109’/G)

Dos amigas se quedan varadas en el místico mundo de Nakali, donde su único escape podría costarles su vida compartida de recuerdos.

Play Cinema. 2D Cast: 16:25 h

Multiplex. 2D Sub: 18:10 h

RESIDENT EVIL: NOCHE CERO (Terror/94’/R-17)

Bryan, un repartidor médico, acude a un hospital remoto para entregar un paquete urgente y termina atrapado en un dantesco brote biológico. Rodeado de horribles criaturas mutantes, deberá luchar por sobrevivir en una desesperada carrera nocturna llena de caos y peligro. Dirigida por Zach Cregger y protagonizada por Austin Abrams y Paul Walter Hauser.

Play Cinema. 2D Cast: 21:50 h

Multiplex. 2D Cat: 23:15 h

Cinemacenter. 2D Cast:19:50 h. Viernes 22:40 h

LOS JUEGOS DEL HAMBRE – Reestreno (Acción-Aventuras /142’/+13)

De Gary Ross. Con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth y Elizabeth Banks. En un futuro donde Panem está dividido en 12 distritos controlados por el Capitolio, Katniss Everdeen se ofrece como voluntaria para ocupar el lugar de su hermana en los 74° Juegos del Hambre, una competencia televisada en la que solo un participante puede sobrevivir. Allí deberá luchar por su vida mientras desafía las reglas del poder.

Cinemacenter. 2D Cast: domingo 22:10 h

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: EN LLAMAS – Reestreno (Ciencia Ficción /121’/ +13)

De Francis Lawrence. Después de desafiar al Capitolio y sobrevivir a los 74° Juegos del Hambre, Katniss Everdeen y Peeta Mellark emprenden la Gira de la Victoria, pero su acto de rebeldía ha encendido una revolución en Panem. Para recuperar el control, el presidente Snow organiza una edición especial de los Juegos que obligará a Katniss a enfrentarse a un desafío aún mayor.

Multiplex. Jueves y lunes 20:20 h

Cinemacenter. 2D Cast: lunes 22:10 h. 2D Sub: jueves 22:10 h

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO 1 (Ciencia Ficción /123'/ +13)

De Francis Lawrence. Katniss Everdeen se encuentra en el Distrito 13 después de destrozar los Juegos para siempre. Bajo el liderazgo de la comandante Coin y el consejo de sus amigos más leales, Katniss extiende sus alas mientras lucha por salvar a Peeta Mellark y a una nación alentada por su valentía.

Multiplex. Viernes y martes 20:20 h

Cinemacenter. 2D Cast: martes 22:10 h

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO 2 (Ciencia Ficción /137'/+13)

De Francis Lawrence. La última entrega de Los Juegos del Hambre nos muestra a una nación en guerra, en la que Katniss se enfrenta al presidente Snow. Con la ayuda de sus aliados, arriesgará la vida para salir del Distrito 13 y terminar definitivamente con su poder.

Multiplex. Sábado y miércoles: 20:20 h

Cinemacenter. 2D Cast: miércoles 22:10. 2D Sub: sábado 22:10 h

UNA QUINTA EN PORTUGAL (Drama /120’/ +16)

Director: Avelina Prat. Protagonistas: Manolo Solo, Maria de Medeiros. Sinopsis: Devastado por la repentina desaparición de su esposa, un profesor asume la identidad de un jardinero en una quinta portuguesa. Allí entabla un vínculo íntimo con la dueña del lugar, hallando una vía para confrontar su soledad.

Multiplex. 2D Sub: 18:40 h (viernes, domingo y martes)

COYOTE VS. ACME (Aventura/110’/ATP)

Dirigida por Dave Green y protagonizada por Will Forte, Lana Condor y John Cena, combina acción real y animación. El célebre Wile E. Coyote, harto de los continuos fallos en los productos que compra para atrapar al Correcaminos, decide contratar a un abogado de pocos recursos para demandar legalmente a la Corporación Acme.

Multiplex. 2D Cast: 16:20 h

TOY STORY 5 (Infantil/100’/ATP)

Los juguetes están de vuelta en TOY STORY 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

Cinemacenter. 2D Cast: 17:10 h

LA ODISEA (Épico/172’/ATP)

De Christopher Nolan y encabezada por Matt Damon y Anne Hathaway, narra el épico recorrido del rey Odiseo tras la Guerra de Troya, quien emprende un peligroso viaje de diez años para regresar a Ítaca enfrentando monstruos aterradores y deidades vengativas, mientras una peligrosa red de pretendientes amenaza con arrebatarle su trono y su familia.