La cantante sanjuanina Tana Borguetti pasó de la música cristiana al cuarteto y los consejos sexuales Después de dar sus primeros pasos cantando en su Iglesia descubrió su pasión por la música cuartetera en medio de su rol como instagramer espiritual y sexual

Multifacética, la sanjuanina conocida en el rubro como Débora ”la Tana Borghetti” se tiró a la pileta y después de bucear en el pop melódico dentro del cual publicó el álbum Amaranta como cantautora se animó y sacó su primer cuarteto Ya es tarde, el que será nombre de la placa que también tendrá cumbia.

La también mamá de Savinna y León descubrió su pasión por música a los 7 años en el coro de la Iglesia Evangélica. A esa misma edad, comenzó a tomar clases en la Escuela de Música de la UNSJ de la que cual egresó como Intérprete Musical con orientación en Flauta Traversa. En el transcurrir de su carrera, fue cantante en bandas de rock, folclore, tango y boleros; fue parte del Homenaje a Sandro en el Cine Teatro Municipal en 2018; y, en 2019, compartió escenario con Nito Mestre en el Auditorio Juan Victoria.

Ahora, en este nuevo ritmo, ella opinó que en gran parte ”es un género que siempre me gustó” porque para ella ”la música es movimiento” y esto caracteriza su pase al universo del cuarteto. La letra de esta canción y ”esta nueva era” gira en torno a la idea que todos tenemos ”de que las personas que queremos van a estar siempre y no valoramos el tiempo presente. Entonces, por ahí jugamos a dos puntas y terminamos sin el pan y sin la torta’‘, afirmó destacando que se viene abriendo camino todo a pulmón.

Este primer single que formará parte de una producción que incluirá 6 composiciones más de su autoría, se encuentra disponible en las plataformas musicales y puede escucharse desde acá:

Consejera de energía sexual

Además de la música, Débora se especializó en el uso de la energía sexual. A través de Instagram, ella profundiza en esta nueva faceta mediante la cual enseña a cómo emplear la energía sexual no sólo para apropiar ni tener placer. Es una de las fuentes mas poderosas que tenemos, entonces, por qué no usarla para la creación.

”Hay gente que me dice que no todos los días está pum para arriba y me preguntaba qué hacía con eso. Es que en vez de derrochar energía al salir y acostarse con cualquiera para después sentirse vacío, por ejemplo”, sostuvo la Tana sobre esta poderosa ejercitación.

Según, destacó la hacedora e Instagramer, el curso que se llama Iniciación al poder de tu energía sexual ”se puede realizar en pareja o de manera individual, a diario o cuando quieras, con eyaculación o no en el caso de los hombres y con orgasmo o no en las mujeres”, como dijo.

”Hay prácticas que se enseñan como el sexo tántrico, manifestaciones, meditaciones para redirigir la energía sexual a crear lo que uno desea como un viaje, una pareja ideal, etc”, apuntó Borghetti acerca de los secretos de esta herramienta.