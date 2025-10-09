La Compañía Bla Bla y la misteriosa academia donde todos están bajo sospecha El elenco de teatro independiente, ofrece una comedia negra, tan delirante como absurda, pero que tendrá a la platea enganchada hasta el final.

Durante el examen de fin de curso de una prestigiosa academia de arte, un modelo vivo es encontrado misteriosamente sin vida. Al descubrir que se trata de un crimen, el personal de la institución lleva adelante una investigación inmediata. Con la utilización de técnicas poco ortodoxas, los interrogatorios avanzan demostrando que todo puede pasar.

Así comienza la divertida y “tenebrosa” historia de “Modelo Vivo o Muerto”, la comedia de la Compañía Bla Bla que hace su estreno y debut en la provincia este próximo sábado 11 de octubre en el Teatro Sarmiento.

El elenco encabezado por Manu Fanego, Sebastián Furman, Pablo Fusco, Julián Lucero, Tincho Lups, y Carola Oyarbide, bajo la dirección de Francisca Ure, propone una puesta que roza el policial clásico, el cine negro, el suspenso y también, varios elementos típicos del misterio. Toda la acción gira en torno a un asesinato por resolver, donde todos los personajes aparecen vinculados de alguna forma, aunque el misterio no se develará hasta el final.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, el actor Manu Fanego dio pistas por dónde va irá la puesta y lo que subyace en sus posibles lecturas. “La historia va transitando por diferentes lugares, diferentes tonos y nuestra grupalidad hace que, desde el comienzo, la comedia empiece a hacerse valer y hacerse ver. La conexión con el público y la forma de narrar esta comedia, hace que todo se convierta en un encuentro donde todos compartimos la risa”, dijo Fanego.

“Trabajamos mucho con la empatía del público y solemos hacerlo con nuestras propias pavadas, ahí es cuando nos sentimos graciosos y la gente se identifica porque en esos lugares de pavada, tiene toda su gracia y quizás, en la vida cotidiana no les es permitido desarrollarlo. De alguna manera, los personajes empatizan con el público”, explicó el actor.

En algunos pasajes hay indicios de improvisación para evitar lugares comunes o previsibles. “Ahí está la clave de nuestra compañía, que viene trabajando desde 2010, con sketchs y obras compuestas de estas pequeñas piezas, donde se pueden meter distintos chistes que pueden sorprender. Por eso en esta obra hay algo de ese espíritu y de ese lenguaje que ya nos caracteriza como grupo”. Y continuó: “Tenemos a siete personajes donde todos hacen su juego. El profesor con sus alumnos, el músico del examen, la

psicopedagoga de la academia de arte, se ven envueltos en este asesinato y entran en el círculo de las sospechas. Y está el modelo, que es Juan Manuel, que se ve que tiene alguna relación con los dueños de la academia”, dio algunos detalles para introducir al público sobre qué irá a encontrarse en la sala.

Hay humor físico, hay humor absurdo, hay música en vivo, hay despliegue coreográfico, momentos más sentidos, reflexiones sobre los distintos estamentos que se pretenden para consagrarse como artista y aquellos lugares que muchas veces, la formalidad prevalece más allá de la dedicación o de la vocación o del talento de una persona.

“Lo que hacemos un poco, es desplegarnos a nosotros mismos. Desde un lugar, quedamos un poco vulnerables, aparecen rebotes y asociaciones que tienen que ver con cosas del poder, del género, otras que tienen más que ver con cuestiones políticas, otras que tienen que ver más con cuestiones de la esencia de la humanidad y de la miseria de la humanidad y cómo nos agarramos de eso para pretender ser algo”, comentó Fanego.

La compañía tiene la oportunidad de girar por el país nuevamente en esta temporada y eligió a San Juan como uno de espacios pendientes para desplegar la obra fuera del circuito porteño durante el año.

“Estamos muy contentos por llevar la obra a las provincias. En este caso nos toca San Juan, somos una banda que surgimos del circuito del teatro de variedades, del clown y del stand up. Empezamos con bailes, algunos de los encuentros eran a la gorra, en salones para 30 personas. Todo era muy autogestivo, nos fuimos adaptando a distintos espacios. Para nosotros es muy excitante llegar a un lugar nuevo y tenemos las mejores expectativas”, contó el artista.

Además, en un contexto de limitaciones y dificultades económicas para la mayoría de los elencos de teatro independiente, traer una puesta de este tipo a Cuyo, es una apuesta bien arriesgada y desafiante.

“Somos muy privilegiados porque nos está yendo bien en esta situación general donde no hay financiación a la cultura y de esta realidad política. En ese sentido, no nos queda más que agradecer al público que nos sigue eligiendo y nos sostiene. Es cierto que nos cuesta estar plenamente felices en estos contextos porque nos pesa también tener un montón de amigos que no tienen trabajo, que no pueden bancar la olla o que son jubilados y no tienen para pagar los medicamentos. Entonces, como artistas tratamos de hacer la función de la mejor manera”, expresó el actor y abogó a que el teatro, en tiempos difíciles, está justamente para contener y cuidar a las personas, “siempre digo que la gente busca reírse más fuerte, necesita de un espacio de encuentro real, Estamos todos con el celular muy metidos dentro del aparato. Pero el teatro te invita a juntarte, a reírte en grupo y vivirlo con el actor, eso es muy mágico”, concluyó.

La puesta en escena se completa por la labor de Sandra Szwarcberg, en diseño de vestuario, Sol Soto en diseño de escenografía, Gustavo Lista y Adrián Ruiz en diseño de luces, Diego “Bocha” Fernández en redes sociales, Jorge Thefs en coreografía, la música de Sebastián Furman, la colaboración en dramaturgia de Gustavo Lista y la producción de Maribel Villarosa.

“Modelo Vivo o Muerto” ganó los premios Martín Fierro Teatro 2025 (Mejor obra de teatro Off / Mejor Música original), el premio María Guerrero 2023 (Música original (Sebastián Furman), el Teatro del Mundo 2023 (Música original, vestuario y escenografía) y estuvo nominada a los Estrella de Mar 2024 (Mejor comedia, Actor de comedia y Música original).

Sobre Bla Bla

El grupo se formó en marzo de 2010, a partir de una convocatoria para participar en un varieté. No obstante, sus integrantes ya se conocían y habían trabajado juntos en varios proyectos anteriores. Durante sus primeros años, participaron en varios escenarios alternativos y lograron desarrollar una lógica de investigación que dio como resultado alrededor de cincuenta escenas, sketches, canciones y coreografías que fueron forjando el lenguaje natural del elenco, basado en el humor, la comedia física, el absurdo y la música.

En el año 2012, son convocados por Abuelas de Plaza de Mayo a participar del ciclo «Teatro x la Identidad». Para tal ocasión, idearon su primer espectáculo llamado «Puro Bla Bla», bajo la dirección de Guillermo Angelelli, y lo estrenaron en la sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes.

A lo largo de 13 años de trabajo, desarrollaron 7 espectáculos que fueron presentados en varios teatros de CABA, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario y diversos festivales Nacionales e Internacionales. Puro Bla Bla (2012) obtuvo tres nominaciones a los “Premios Estrella de Mar 2014” en las categorías «Mejor Espectáculo de Humor», «Música Original» y «Actor Revelación». Ganador del “Premio Estrella de Mar 2015” al «Mejor Espectáculo de Humor». Tranquimanso Vol. 1 & 2 (2013). Bla Bla «La Película» (2014). Work in Problem (2016) obtuvo una nominación a los “Premios Estrella de Mar 2017” en la categoría Música Original. Fiebre de Neón (2017) obtuvo dos nominaciones a los “Premios Estrella de Mar 2017” en las categorías «Mejor Espectáculo de Humor» y «Música Original». Senza Parole (2018). El Sortilegio del Gato (2019). También incursionaron en el formato streaming con Bla TV (2020) y en radio con Galaxiadia (2020) un radioteatro para Radio Nacional.

Durante el año 2023, convocados por la Sala Caras y Caretas, decidieron modificar su dinámica de trabajo y se lanzaron a producir por primera vez una pieza teatral en formato de obra clásica en tres actos, rompiendo con sus tradicionales sketches de varieté. Sumando nuevos colaboradores a su equipo, crearon “Modelo Vivo Muerto” bajo la dirección de Francisca Ure.

Desde el estreno de “Modelo Vivo Muerto” en abril de 2023, llevan realizadas más de 180 funciones en teatros de CABA, Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Paraná y Montevideo.

DATO

Modelo Vivo o Muerto. Sábado 11 de Octubre, 21 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: Platea Baja A: $25.000; Platea Baja B: $20.000; Platea Baja C: $17.000; Pullman: $17.000; Gradas: $15.000. Anticipadas en EntradaWeb.