La obra y memoria de Kagel en un universo desbordante de sonidos y lenguajes El próximo 7 de octubre, el Ensamble Écoute presenta ‘Kagel 18.IX.2008’, una puesta multisensorial e inmersiva por primera vez en San Juan en homenaje al compositor argentino Mauricio Kagel.

En el campo teórico, la llamada ‘música absoluta’ -o música abstracta- es un concepto estético que designa a las obras instrumentales que no pretenden representar realidades o narrar una historia. Tampoco describir un paisaje, o ilustrar un poema, ni acompañar una acción teatral. Su sentido está en la forma musical misma, en el desarrollo de los temas, la armonía, el ritmo y la estructura sonora.

Sin embargo, el compositor argentino Mauricio Kagel, proponía que la música no es solo sonido, sino también “gesto, espacio, memoria y crítica social”. Entonces, decidió poner en crisis y expandir aquella noción de “pureza” para la música y que deje de estar desconectada del mundo. Por eso, desafío todos los límites para desbordarlo todo y nutrió a la música de los componentes del teatro, el cine y la literatura, para cuestionar y discutir la experiencia que se vive en concierto sinfónico de sala. Esa huella marcó a varias generaciones de músicos no solo en el país, también en el mundo.

Como reconocimiento a ese legado, el director de orquesta y pianista Fernando Palomeque y el Ensamble Écoute crearon un homenaje especial a dicho creador, que consiste en una obra de teatro musical llamada “Kagel 18.IX.2008” y que llegará a estrenarse en el Auditorio Juan Victoria el próximo 7 de octubre.

La puesta en escena será conceptual, reactiva y con una fuerte dosis de inmersión, en el cual, los espectadores que presencien el concierto, estarán situados en el universo sonoro de Kagel en una línea del tiempo, que abarca de 1931 a 2008. Gracias a la gestión articulada entre la Fundación Alemán, la Alianza Francesa de San Juan y el Instituto Göethe, la propuesta de Écoute arribará a la provincia antes de las funciones correspondientes en Buenos Aires, (el viernes 10 y el sábado 11 de octubre en el CCK) lo que significa que este debut tendrá carácter internacional para el país, cuyo primer escenario será sanjuanino. El espectáculo combina música, video y teatro y toma como base el texto “…den 24.ix.1931” de Kagel, inspirado en siete artículos de periódicos internacionales publicados el día del nacimiento del compositor.

Por otro lado, el ensamble francés encargó a siete jóvenes compositores y compositoras de diferentes nacionalidades -Tomás Bordalejo (Argentina), Manon Lepauvre (Francia), Dahae Boo (Corea del Sur), Alexandre Jamar (Bélgica), Sara Caneva (Italia), Nicolas Kuhn (Alemania) y Nikolet Burzynska (Polonia)- para la composición de una obra breve basada en un artículo de prensa, justamente, el día de la muerte de Kagel. Al intercalarla con los siete movimientos de la pieza anteriormente mencionada, se crea una narrativa nueva de encuentro y separación entre sus personajes, Vincent Vantyghem (barítono en la obra de Kagel) y Angèle Chemin (soprano en las nuevas piezas).

Al inspirarse en elementos estéticos del estilo compositivo del autor, de la atmósfera de los movimientos que las rodean y el arco dramático de la creación de Kagel, se genera una experiencia única en donde dialogan nuevas voces junto a una de las figuras más emblemáticas de la música contemporánea.

La puesta estará encabezada por Fernando Palomeque, Angèle Chemin (soprano), Vincent Vantyghem (barítono), Rachel Koblyakov (violín), Ieva Sruogyte (viola), Emmanuel Acurero (cello), Louis Siracusa-Schneider (contrabajo), Orlando Bass y Ezequiel Castro (piano), Quentin Dubreuil y Lucas Udrisard (percusión), Juan Ignacio Guerra y Matías Guerra de la Compagnie Ficta (video y puesta escenográfica).

En resumen, el programa consistirá en la interpretación de “…den 24. xii. 1931” (Nouvelles tronquées pour baryton et instruments) en los siete movimientos: Andantino de Tomás Bordalejo, Allegro pensante de Sara Caneva, Allegretto de Manon Lepauvre, Alla Marcia de Dahae Boo, Andante poco rubato de Alexandre Jamar, Malinconico, molto rubato de Nikolet Burzy y Tempo libero, quasi cadenza de Nicolás Kuhn.

MIRA TAMBIÉN Una chica récord

Fundado en París 2015 por iniciativa de Palomeque y el compositor Alex Nante, el Ensemble Écoute tiene como misión principal promover y difundir la música de jóvenes compositores y compositoras. A través de residencias artísticas de larga duración, el ensemble invita a estos jóvenes a participar en una amplia variedad de proyectos: conciertos, instalaciones sonoras, óperas, proyectos pedagógicos y grabaciones. En cada uno de ellos, la creación contemporánea dialoga con las grandes obras del repertorio de finales del siglo XX y XXI.

Con el objetivo de ampliar su alcance en las artes contemporáneas y acercarse a un público más amplio y diverso, el Ensemble ha desarrollado numerosos proyectos pluridisciplinarios. La colaboración con compositores e instituciones internacionales constituye uno de los pilares de su labor artística. Esto ha llevado al Ensemble a realizar giras por Estados Unidos, Alemania, Polonia, Corea del Sur, Irlanda y Argentina. Para las próximas temporadas están previstas nuevas giras a Corea, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Canadá, Italia y Japón.

Esta gira por Argentina, se realiza gracias al apoyo de la Caisse des Dépôts, el Instituto Francés, el Centre National de la Musique, ADAMI, SACEM, SPEDIDAM, Fundación Kagel-Burghardt, Maison de la Musique Contemporaine, Instituto Göethe, Alianza Francesa (Córdoba) y la Fundación Singer-Polignac.

MIRA TAMBIÉN El desgarrador posteo de Cris Morena dedicado a Romina Yan y Mila Yankelevich

DATO

Kagel 18.IX.2008. Martes 7 de octubre en el Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza) a las 21hs. Entrada libre y gratuita.