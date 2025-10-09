Las 20 películas que podés ir a ver en los cines de San Juan a partir de hoy jueves 9 de octubre Hasta el miércoles que viene, hay una importante cantidad y variedad de propuestas en las tres salas comerciales de la provincia: Cinemacenter, Multiplex San Juan y Play Cinema. Aquí encontrarás el detalle de cada estreno de esta semana y las que siguen en cartelera, con sus horarios, salas y formatos.

Se renueva la cartelera cinematográfica sanjuanina, en las principales salas comerciales (Cinemacenter, Multiplex San Juan y Play Cinema). Entre los estrenos más resonantes, está la nueva entrega de Tron: Ares, la tercera parte de una saga de culto originaria de la década de 1980.

Además, hay otros títulos importantes en materia de terror, animación y dramas, pero en la cartelera siguen películas importantes para no perder el tiempo e ir a la sala a verlas con una buena dosis de pochoclos.

Aquí encontrarás las diferentes propuestas para disfrutar del séptimo arte en pantalla gigante, con lo mejor de la tecnología audiovisual disponible.

CARTELERA

La Máquina: corazón de luchador (Drama/123’/+13)

Dwayne Johnson y Emily Blunt protagonizan esta intensa historia basada en hechos reales. La Máquina narra la vida de Mark Kerr, una leyenda de las artes marciales mixtas y campeón de la UFC, cuya ferocidad en el octágono contrasta con las batallas personales que enfrenta fuera del ring. Un retrato poderoso sobre la gloria, la adicción, y el precio de ser el mejor.

Cinemacenter. 2D Subtitulado: 22:20 hs. (solo jueves y domingo). 2D Castellano: 20:10 hs. – 22:22 hs. (excepto jueves y domingo).

Play Cinema. 2D Subtitulado: 23:15 hs.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 19:00 hs. – 21:20 hs.

La noche sin mí (Drama/68’/+13)

Eva se percibe diferente. Un hecho inesperado la transforma. Su universo femenino es puesto en tensión, sosteniendo lo insostenible en la estructura familiar. Desde esta noche, para ella todo será distinto, aunque nada cambie.

Cinemacenter. 2D Castellano: 17:40 hs.

Lágrimas de fuego (Comedia dramática/80’/+13)

En clave de comedia dramática y con tintes autobiográficos, la historia sigue a Fabiana Cantilo, una mujer que, tras salir de una clínica psiquiátrica, busca reconstruir su vida. La espiritualidad, la música y sus amistades se convierten en pilares para enfrentar su oscuro pasado y reencontrarse con su hija.

Cinemacenter. 2D Castellano: 22:10 hs.

Dora: Aventuras mágicas en el reino de las sirenas (Infantil/56’/ATP)

Es una colección de una hora de cuatro nuevos episodios en los que Dora y su amigo el mono Botas se convierten en sirenas para hacer nuevos amigos bajo el agua, además de uno con temática de cumpleaños en el que el dúo explorador se embarca en una misión para encontrar la tarta de cumpleaños perdida de Dora.

Cinemacenter. 2D Castellano: 16:20 hs. (solo viernes, sábado y domingo).

Play Cinema. 2D Castellano: 15:40 hs. (solo viernes, sábado y domingo) – 17:00 hs. – 18:00 hs.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 15:10 hs. – 16:30 hs.

La hermanastra fea (Suspenso/110’/+16)

Combinando comedia y terror, la película es una versión atrevida e inesperada del famoso cuento, vista a través de los ojos de Elvira, la hermanastra de Cenicienta. La sangrienta película sigue a Elvira en su lucha por competir con su increíblemente bella hermanastra en un reino donde la belleza es un negocio brutal. Elvira hará todo lo posible por atraer la atención del príncipe.

Cinemacenter. 2D Subtitulado: 21:50 hs. (solo jueves y domingo). 2D Castellano: 19:50 hs. – 21:50 hs. (excepto jueves y domingo).

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 21:00 hs.

Ángelo en el bosque mágico (Infantil/81’/ATP)

Sigue a Ángelo, un niño de diez años que sueña con ser explorador y zoólogo. Cuando va a visitar a su abuela, sus padres lo dejan en un área de descanso, y decide atravesar el bosque en su busca.

Cinemacenter. 2D Castellano: 17:00 hs.

Play Cinema. 2D Castellano: 15:40 hs. (solo viernes, sábado y domingo) – 17;10 hs.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 15:20 hs.

Dibujos imaginarios (Drama/86’/ATPc/reservas)

Cuando el cuaderno de dibujos de una niña cae en un estanque misterioso, sus creaciones cobran vida de forma impredecible, caótica y peligrosamente real. A medida que el pueblo comienza a desmoronarse, ella y su hermano deben encontrar a las criaturas antes de que causen daños irreparables. Su padre, tratando de alcanzarlos en medio del caos, tendrá que atravesar una ciudad en crisis para reunir a su familia y detener el desastre que nunca quisieron desatar.

Cinemacenter. 2D Castellano: 18:00 hs.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 15:00 hs.

Los extraños: Capítulo 2 (Terror/100’/+16)

Los Extraños han vuelto, más brutales e implacables que nunca. Cuando descubren que una de sus víctimas, Maya (Madelaine Petsch), sigue con vida, regresan para terminar lo que empezaron. Atrapada en una pesadilla sin fin y sin nadie en quien confiar, Maya se convierte en presa de una cacería macabra, mientras Los Extraños, movidos por una crueldad inexplicable y una sed inagotable de violencia, la acechan sin descanso, dispuestos a destrozar a cualquiera que se cruce en su camino.

Cinemacenter. 2D Castellano: 23:00 hs.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 23:40 hs.

Tron Ares (Acción/119’/+13)

Sigue a un sofisticado programa, llamado Ares, que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una peligrosa misión, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de Inteligencia Artificial.

Cinemacenter. 2D Castellano Sala Turbo: 16:30 hs. – 19:00 hs. – 21:40 hs. 3D Castellano: 17:20 hs. – 20:00 hs. – 22:30 hs. 2D Castellano: 15:50 hs. (solo viernes, sábado y domingo).

Play Cinema. 2D Castellano: 16:40 hs. – 19:00 hs. – 22:20 hs. – 00:30 hs. trasnoche sábado 11/10. 2D Subtitulado: 20:00 hs. 3D Castellano: 15:30 (solo viernes, sábado y domingo) – 17:50 hs. – 23:30 hs. 3D Subtitulado: 21:00 hs.

Multiplex San Juan. 4D Castellano: 15:00 hs. – 17:20 hs. – 19:40 hs. – 22:00. 3D Castellano: 15:00 hs. – 17:20 hs. – 19:40 hs. – 22:00 hs. 2D Castellano: 16:45 hs. – 20:25 hs. – 22:45 hs.

La casa de muñecas de Gabby (Aventuras/99’/ATP)

Gabby decide irse de viaje con su abuela Gigi rumbo a la maravillosa ciudad de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby, su posesión más preciada, acaba en manos de Vera, una excéntrica dama obsesionada con los gatos, Gabby emprende una aventura por el mundo real para volver a reunir a sus mininos y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.

Cinemacenter. 2D Castellano: 15:30 hs. (solo viernes, sábado y domingo) – 17:50 hs.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 15:30 hs. – 17:50 hs.

Belén (Drama/108’/+13)

Una joven mujer enfrenta una injusta sentencia de prisión tras haber sido acusada de cometer un aborto ilegal, lo que la lleva a trabajar en equipo con la abogada Soledad Deza (Dolores Fonzi), quien aborda este caso aparentemente imposible.

Cinemacenter. 2D Castellano: 19:30 hs.

El Conjuro 4: últimos ritos (Terror/135’/+13)

Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga) vuelven a enfrentarse a un caso aterrador, inspirado en el escalofriante incidente de las hijas de un matrimonio que afirmaron ver siluetas negras sobre sus camas. La película nos sumerge en un nuevo capítulo del universo The Conjuring, explorando una vez más los límites entre lo natural y lo sobrenatural.

Cinemacenter. 2D Castellano: 17:10 hs. – 20:10 hs. – 22:45 hs. Play Cinema. 2D Castellano: 18:30 hs. – 19:10 hs. – 21:10 hs. – 23:30 hs.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 19:50 hs. – 23:10 hs.

Demon Slayer: Castillo infinito (Animé/155’/+13)

Adaptación del decimoprimero y último arco del manga original de Koyoharu, que a su vez se divide en dos sub-arcos: arco del Castillo Infinito y arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos nos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.

Cinemacenter. 2D Castellano: 19:10 hs. – 21:30 hs.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 17:30 hs.

Homo Argentum (Comedia/110’/+13)

Guillermo Francella presenta Homo Argentum, su nueva película compuesta por 16 historias cortas que exploran con humor y autocrítica las particularidades de la cultura argentina. Cada relato, con tono satírico, refleja costumbres, conductas y actitudes propias del país, invitando a la reflexión desde la risa y destacando la capacidad del cine para retratar aspectos de la identidad nacional.

Cinemacenter. 2D Castellano: 19:20 hs.

Play Cinema. 2D Castellano: 18:40 hs. – 21:30 hs.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 19:00 hs.

Ne Zha 2 (Infantil/143’/ATP)

De Yu Yang. Tras la catástrofe, aunque las almas de Nezha y Aobing se salvaron, sus cuerpos pronto quedarían destrozados. Taiyi Zhenren planeaba usar el loto de siete colores para reconstruir sus cuerpos.

Play Cinema. 2D Castellano: 16:00 hs.

Una batalla tras otra (Acción/162’/+13)

Cuando su enemigo malvado reaparece después de 16 años, un grupo de ex-revolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de ellos.

Play Cinema. 2D Subtitulado: 20:30 hs. – 23:10 hs.

Multiplex San Juan. 2D Subtitulada: 22:20 hs.

Los tipos malos 2 (Animación/105’/ATP)

Un genial equipo de animales que no respetan la ley, los ahora muy reformados Tipos Malos, se esfuerzan (mucho, muchísimo) en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales: las Tipas Malas.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 17:00 hs.