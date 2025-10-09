Mirá todo lo que podés hacer este jueves 9 de octubre Si no sabés dónde ir o qué hacer durante el día y la noche sanjuanina, entérate de las diversas propuestas culturales en materia musical y teatral. Encontrá y agendá todas las actividades artísticas pensadas para hoy.

La movida artística y cultural de este jueves cuenta con una interesante oferta de espectáculos de música independiente y música académica.

Artistas y bandas como El Rolly, La Topadora, Generación X, Juan Mariño y Flor de Trombino ofrecen repertorios propios e interpretaciones con una identidad genuina que pueden atraer a aquellos curiosos que busquen escuchas nuevos sonidos y propuestas frescas.

Mientras que en el Auditorio Juan Victoria, intérpretes de la Escuela de Música de la UNSJ, protagonizan una nueva presentación del Ciclo de Música de Cámara.

Por el lado del teatro y el entretenimiento, está la puesta “Salma” de danzas árabes, la obra “Merlina 2: el misterio de los robots”, un musical infantil en el Teatro Kümmel y el Estudio Alma, hace su gala anual de danza teatro, en el Teatro Sarmiento.

Además, hay numerosas actividades y espectáculos durante todo el día en la Feria de la Cultura Popular y el Libro, que hoy se desarrollará en el Complejo Cultural La Superiora.

Como siempre, todas las exposiciones y visitas guiadas en diferentes espacios y museos para ampliar conocimientos.

MIRA TAMBIÉN Las 20 películas que podés ir a ver en los cines de San Juan a partir de hoy jueves 9 de octubre

*MÚSICA

El Rolly. Cumbia y cuartetos. Cena show con entrada gratuita. 23 hs. Casino del Bono Rawson (Torino 583 oeste, Villa Krause). Reservas: 2644740782.

La Topadora. Rock y blues. 23 hs. Breaking Beer (Libertador 1538 oeste). Entrada: $3.000. Anticipadas: Imaxia.

Generación X. 22 hs. Cantina Restó Lawn Tennis Club (Parque de Mayo). Reservas: 2643242740 – 2645503880.

Juan Mariño. 23 hs. Bernardo (Lateral de Circunvalación 618 este). ReservaS: 2645101144.

Música de Cámara. 21 hs. Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Se interpretarán las obras La Trucha de Shubert y El Pastor en la Roca de Shubert. Con las profesoras Indira González, María Daniela Montaño, Debora Toledo, Laura Vicentela, Ana Salas, Patricia Maya, Susana Tellez y Mariana Garrotti. Entrada libre y gratuita.

MIRA TAMBIÉN El director Ridley Scott se mostró entusiasmado con hacer regresar a “Gladiador” a la pantalla grande

Flor de Trombino. 21 hs. Il Pilonte (Meglioli 159 sur – Rivadavia).

*DANZAS

Salma. Show de danza árabe. 22 hs. Baladi (Libertador 1628 oeste).

*FERIAS

Feria de la Cultura Popular y el Libro de Rawson. Hoy en el Complejo La Superiora (Conector Sur y Dr. Ortega). Charlas, Exposiciones y Escenario Alternativo en la Cúpula. Talleres artísticos. Teatro inclusivo, fábrica de escritores, charla y presentación del Departamento Rawson a cargo del profesor Carlos Moreno. Instituto Almas Folklóricas. Academia Los Huarpes. Academia de Danza Hera. Instituto Almas Cuyanas. Instituto Strong. Exposiciones en la Sala Mario Pérez de Silvina Martínez, Rolando Ortiz Yubel, Deolinda Alejandra Liquitay, Área Creativa de Rawson, Museo Tornambé, Facultad de Filosofía Humanidades y Artes. Intervención musical de Cristian Marcelo Ferranti. Escenario en el Estadio La Superiora: Concurso Rawson Joven. Desafío del Conocimiento. Área de Juventud de Rawson. Función de Títeres de Manos en Movimiento. Instituto Ritmo y Pasión. Instituto Pale, talleres de tango y folklore. Ensamble de saxofones. Stands institucionales, asociaciones civiles, emprendimientos y artesanías. Desde las 9 hs. a las 23 hs. Entrada libre y gratuita.

*TEATRO

Estudio Alma. Gala anual ‘Noche de películas’. 19:30 hs. Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entradas: $15.000. Anticipadas en Calle 11 y Lemos – Pocito.

Merlina 2: El misterio de los robots. 17 hs. Teatro Oscar Kümmel (Mendoza 2773 sur – Villa Krause). Entradas: Platea A: $20.000. Platea B: $15.000 y Platea C: $10.000. Anticipadas: EntradaWeb.

*EXPOSICIONES Y MUSEOS

Historias de taxis. Muestra de Marcelo Uliarte con cerca de una veintena de obras. Hasta fin de octubre. Visitas: Miércoles a sábados de 18:00 hs. a 21:00 hs. La entrada es gratis. Artify (Córdoba 519 oeste).

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 13 de octubre. Lunes a sábados, de 9 hs. a 21 hs. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 hs. a 19 hs.; sábados, domingos y feriados de 11 hs. a 19 hs. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.

Francia hasta el techo. Muestra de tejas recuperadas de construcciones históricas argentinas provenientes de la región de Marsella, antiguas piezas arquitectónicas del siglo XIX. Podrá visitarse hasta el 17 de octubre, en la Alianza Francesa de San Juan (Mitre 202 oeste). Gratis.

Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca, Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 hs. a 22 hs. en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.

Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse durante 2 meses de lunes a viernes, de 9:30 hs. a 14 hs. y de 16 hs. a 20 hs.; y Los sábados de 10 hs. a 14 hs. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30 hs. 12:30 hs., 17.30 hs., 18:30 hs.; domingos 17:30 hs. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 hs. a 20 hs. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 hs. a 20 hs.; y sábados, domingos y feriados, de 10 hs. a 18 hs. Gratis.

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Hoy: Las savias ruecas a las 11 h. Exhibición y venta de artesanías sanjuaninas, certificadas. de lunes a sábados de 9 hs. a 14 hs. En España 330 norte. Consultas al 2645814501. Entrada libre y gratuita.

MIRA TAMBIÉN Más arte para los espectadores sanjuaninos: intersecciones de miradas con ingreso gratis

Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 hs. a 13 hs.; sábados de 12 hs. a 18 hs. con cita previa a través del mail museohistoricoprovincialavg@gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.

Centro Ambiental Anchipurac. Recorrido guiado (Calle 5 y Pellegrini. Al pie del Cerro Parkinson). Lunes a viernes, 9 hs. a 19 hs. Sábados y domingos, 17 hs. a 21 hs.