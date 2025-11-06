Diego Gareca, Subsecretario de Cultura de Mendoza: “Entendemos que se genera mucho más con una mirada colectiva de la región” En el marco de la visita del historietista Chanti a San Juan, el funcionario mendocino habló con DIARIO DE CUYO acerca de Cuyo Cultura, el programa de articulación entre las tres provincias que, marcó, ya es modelo en el país.

El Subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, visita nuevamente San Juan, esta vez en el marco de la presentación del humorista gráfico Chanti y del lanzamiento de su libro “Sube y Baja” (publicado por el gobierno de la vecina provincia). Se trata de una actividad propiciada por Cuyo Cultura, programa que promueve un circuito cultural conjunto entre las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Gareca profundizó sobre los alcances de esta articulación interprovincial, que abarca desde la participación conjunta en escenarios nacionales (como la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires y la Feria de Arte Contemporáneo ArteBA) hasta la colaboración para propuestas e intercambios culturales dentro de la región; y destacó el compromiso político que hace posible llevar adelante esta agenda mancomunada.

– ¿La visita de Chanti a San Juan es otra muestra de la articulación encarada entre las áreas de Cultura de Cuyo?

– Sí, hay una agenda en común desde que nos hemos dado la posibilidad de generar esto que llamamos Cuyo Cultura, un trabajo cultural conjunto entre Mendoza, San Juan y San Luis, y que se dio, digamos, cuando comenzaron las gestiones de estos tres gobiernos provinciales de la región. Los gobernadores estimularon esta idea de poder trabajar más cerca y de generar una suerte de circuito cultural entre las tres provincias. Con Chanti comenzamos aquí una gira recorriendo todas las provincias, por eso le hemos puesto el “Chanti Tour Argentina 2025-2026”. Hemos publicado su libro “Sube y Baja”, que es un poco la mirada de Chanti sobre la montaña, algo que también compartimos con San Juan y, por eso, un poco el sentido de comenzar aquí esta gira, que seguirá por San Luis. Es uno de los pasos que se han dado en este trabajo conjunto y hay otros más.

– A nivel nacional, lo hicieron con la Feria del Libro y ArteBA, por ejemplo…

– Correcto. En la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires lo hicimos este año, generando un stand en común, con presentaciones de libros de autores de cada provincia y muy buenos resultados de venta, pensando justamente de manera estratégica, porque también lo que hacemos es compartir gastos, lo cual es un beneficio porque estamos optimizando los recursos de los presupuestos de cada provincia. Lo mismo fue con ArteBA y con distintas actividades que se van generando en cada provincia. Ese es el sentido de Cuyo Cultura: generar un circuito cultural entre las tres provincias de la región, algo que están tomando como modelo otras regiones de la Argentina, lo cual nos pone muy contentos. Creo que es un tiempo necesario para poder articular políticas públicas en materia cultural.

– O sea, una unión que se plasma hacia el interior de Cuyo y que también habilita a actuar en bloque a nivel nacional…

– Yo creo que lo significativo es la predisposición de los tres gobernadores, de los ministros y secretarios, y hay una sintonía muy importante entre los distintos gabinetes. Se ha dado una camaradería importante, estamos programando actividades… Por ahí dicen: “vamos a traer tal artista a San Juan, puede ir a Mendoza, puede ir a San Luis”; y lo mismo hacemos nosotros. Tenemos muchas cosas en común y yo celebro esta predisposición y que la cultura sea un vehículo a través del cual se puedan generar estas cosas, como está pasando hace dos años.

– ¿En qué otros proyectos están trabajando?

– Hay varios para el verano. Seguramente vamos a invitar a algunos músicos de la provincia de San Juan y San Luis a participar de nuestras actividades, en festivales; creo que hace mucho tiempo no sucedía. Se está trabajando en una agenda de las industrias creativas entre las tres provincias y vamos a estar con un stand de Cuyo Cultura en la Fiesta Nacional del Sol, trabajando los tres gabinetes.

– Bueno, dicen que la unión hace la fuerza…

– Sí, y me parece que hay que ponerlo en práctica, que es lo que estamos haciendo. Ya es normal que levantemos el teléfono y digamos: “vamos a hacer tal cosa, ¿les parece que subamos en la agenda tal propuesta?”. Es algo que no ha sucedido antes. Me gusta hablar de “circuito cultural de Cuyo”, tres provincias con sus historias, con historias comunes, con una identidad, donde nadie impone nada a otro ni trata de generar una obstrucción, sino justamente sumar. Cuando nos juntamos en el CFI, otras provincias nos preguntan cómo es generar estos vínculos, este trabajo.

– Se van viendo resultados…

– No me arriesgaría a hablar de resultados ahora porque creo que estamos transitando el proceso, pero creo, sin lugar a dudas, que cuando terminen los cuatro años de cada gobierno, el balance será seguramente muy interesante. En cultura siempre hay procesos, es muy difícil establecer resultados rápidamente, pero sin lugar a dudas que es un gran aporte que le hacemos a la cultura de la región al darle institucionalidad, en términos prácticos de la palabra, para poder pensar políticas públicas de las tres provincias.

– Esta articulación desde la cultura es un estímulo para otras provincias ¿Y para otras áreas de Cuyo también?

– Bueno, para mí la cultura es esencialmente un camino de construcción para la sociedad. En la cultura nos reflejamos, hay identidad, hay patrimonio, hay lenguaje, hay pluralidad, hay crecimiento, entonces me parece que, a diferencia de otra actividad, no hay manera de no sentar caminos comunes. Y hay un respeto profundo por la cultura de las tres provincias. Entonces sí, me parece que es una muy buena expresión, un lenguaje de diálogo; entendemos que se genera mucho más con una mirada colectiva de la región. Insisto, cada vez que vamos al CFI llama la atención este trabajo mancomunado desde la cultura…

– Qué bueno que Cuyo empiece a ser noticia por lo que une ¿no?

– Yo creo que eso es lo importante y es muy bueno poder contar esto. Es una grata experiencia la que estamos viviendo. Probablemente tenemos un vasto camino todavía por recorrer, pero es algo que hoy estamos haciendo. Cuando algunos me ven en San Juan, dicen: “Che, venís seguido a San Juan”; y claro, porque estamos trabajando. Y lo mismo con San Luis, o cuando van a Mendoza, o cuando vamos a Buenos Aires, o cuando nos encontramos en los teatros, en los museos… Cada vez que se nos convoca a las distintas provincias, estamos. Me parece muy importante, en un tiempo tan complejo para la Argentina, poder dar estos mensajes.