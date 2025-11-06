De todo como en botica: la cartelera de cine en la provincia a partir de hoy jueves 6 de noviembre Las salas comerciales de San Juan reciben un puñado de estrenos entre drama, acción e infantil, que se suma a varias películas ya estrenadas (algunas hace tiempo) que permanecerán disponibles al menos una semana más.

La cartelera sanjuanina se renueva hoy jueves 6 de noviembre, con algunos estrenos que se suman a una larga lista de films con varios días en exhibición, conformando un tándem que seguramente será del agrado de los cinéfilos, puesto que hay para todas las preferencias.

De las novedades, sin dudas se destaca el drama Mátate amor: Está producido por Martin Scorsese, es protagonizado por una dupla súper taquillera, Jennifer Lawrence y Robert Pattinson (dos estrellas de éxitos cinematográficos como Los juegos del hambre y Crepúsculo) y aborda una historia conmovedora basada en el libro homónimo de la escritora argentina Ariana Harwiez.

Pero hay más, bastante más, e incluso una que hará las delicias de los más pequeños: Paw Patrol especial Navidad, donde la patrulla canina más famosa ayudará a un Papá Noel enfermo a salvar la navidad de las malas intenciones del alcalde Humdinger, otro que El Grinch. La cartelera está servida, pasen y vean:

Mátate, Amor (Drama/118’/+13)

Drama psicológico que n arra la progresiva crisis de una mujer (interpretada por Jennifer Lawrence) en un entorno rural aislado, lidiando con la maternidad, el aislamiento y el amor no correspondido.

Play Cinema. 2D Sub: 21:20, 22:40 h

2D Sub: 21:20, 22:40 h Multiplex. 2D Cast: 20:40 h. 2D Sub: 22:00 h

2D Cast: 20:40 h. 2D Sub: 22:00 h Cinemacenter. 2D Cast: 19:40, 22:00 h (excepto jueves y domingo) 2D Sub: 22.10 h

Depredador: Tierras Salvajes (Acción/107’/+13)

Dek, un joven Depredador marginado de su clan, que forma una alianza inesperada con Thia, una androide de la corporación Weyland-Yutani, en un planeta remoto en un futuro distante. Juntos, emprenden un peligroso viaje para encontrar y enfrentar a un adversario común y recuperar su honor, explorando temas de evolución personal y complicidad.

Play Cinema . 2D Cast: 17:30, 20:30 h. 3D Cast: 16:30, 18:30, 19:30 h. 2D Sub: 21:30, 23:20 h

. 2D Cast: 17:30, 20:30 h. 3D Cast: 16:30, 18:30, 19:30 h. 2D Sub: 21:30, 23:20 h Multiplex . 2D Cast: 16:00 , 18:00 , 22:20 h. 2D Sub: 20:15 h. 4D/3D Cast: 16.45 , 18:50 , 21.00 , 23:10 h

. 2D Cast: 16:00 , 18:00 , 22:20 h. 2D Sub: 20:15 h. 4D/3D Cast: 16.45 , 18:50 , 21.00 , 23:10 h Cinemacenter. 3D Cast: 16:40, 19:00 (excepto jueves y domingo), 21:20 h. 2D Cast. Sala turbo: 17:50, 20:10, 22:30 (excepto jueves y domingo) 2D Sub. Sala turbo: jueves y domingo, 22:30 h 3D Sub: jueves y domingo 19:00 h

Paw Patrol: Especial Navidad (Infantil/60’/ATP)

Papá Noel se enferma y no puede entregar los regalos, por lo que la Navidad está en peligro. Para empeorar las cosas, el malvado alcalde Humdinger aprovecha la situación para robar los regalos del Polo Norte. Rubble y el resto de la Patrulla Canina deben unirse para enfrentarse a desafíos y salvar la Navidad.

Play Cinema. 2D Cast: 16:20, 17:20, 18:25, 19:20 h

2D Cast: 16:20, 17:20, 18:25, 19:20 h Multiplex. 2D Cast: 16:20, 17:35, 19:30 h

2D Cast: 16:20, 17:35, 19:30 h Cinemacenter. 2D Cast: 16:50, 18:00 h

La herida (Drama /104’/ +13)

Raúl se entera del suicidio de Marcela, su gran amor de la adolescencia. La conmoción lo sumerge en la memoria de aquel invierno de 1980 en Buenos Aires. El nostálgico recuerdo de su historia revive en el presente, como una herida de amor olvidada que nunca sanó.

Cinemacenter. 2D Cast: 19:30 h

Doll House (Terror / 110’/ SAM 13)

El fenómeno del terror japonés que hiela la sangre. Tras la pérdida de su pequeña hija, una mujer encuentra en un mercado de antigüedades una muñeca idéntica a la niña. Al principio la muñeca servirá de consuelo para sobrellevar el duelo, pero pronto su presencia se vuelve aterradora y hostil, como si se tratara de un demonio aferrándose a su presa.

Multiplex. 2D Cast: 23:10 h

2D Cast: 23:10 h Cinemacenter. 2D Cast: 19.50, 22:10 h (excepto jueves y domingo) 2D Sub: jueves y domingo, 22:10 h

Hope on the stage (Musical /120’/ ATP)

Tras recorrer 16 ciudades con 33 actuaciones ante 524 000 Army en todo el mundo, la primera gira mundial como solista de j-hope, “Hope on the stage”, culmina con broche de oro. ¡Disfruta del cierre en dos noches espectaculares desde Goyang, ahora en cines! Sumérgete en el repertorio musical completo de j-hope, desde las icónicas canciones de su álbum solista “Jack In The Box” y el álbum especial “Hope on the street Vol.1” hasta el estreno mundial de “Killin’ It Girl”.

Multiplex. 2D Sub: 19:00 h (solo miércoles)

Cuando el cielo se equivoca (Comedia/98’/ATP)

En Good Fortune, Ansari interpreta a un tipo con mala suerte que está haciendo mil trabajos diferentes. Su amigo (interpretado por Seth Rogen), que vive en las colinas de Hollywood, lo llama para que le haga algunos arreglos: instalar una pista de baile estilo disco, arreglar la calefacción de la pileta, etc. Un ángel del Valle, interpretado por Keanu Reeves, provoca que la vida del personaje rico de Rogen se intercambie con la de Ansari, por lo que este último pasa a vivir la vida del primero

Play Cinema. 2D Cast: 16:40 h. 2D Sub: 19:40 h

2D Cast: 16:40 h. 2D Sub: 19:40 h Multiplex . 2D Cast: 20:00 h

. 2D Cast: 20:00 h Cinemacenter. 2D Sub: 20:20 h

Zoopocalipsis (Infantil/92’/ATP)

Cuando un meteorito cae sobre el zoológico de Colepepper y extiende un virus entre todos los animales que los transforma en zombis, una loba llamada Gracie obliga a Dan, un puma, a ser su guardaespaldas y ayudarla a encontrar a su manada. Tendrán que atravesar una serie de aventuras para salvar a todos los animales que fueron afectados.

Play Cinema. 2D Cast: 16:10,17:45 h

2D Cast: 16:10,17:45 h Cinemacenter. 2D Cast: 17:40 h

Frankenstein (Terror/149’/+13)

Un científico brillante y obsesivo, Victor Frankenstein, en su ambición por desafiar a la muerte, da vida a una criatura ensamblada con partes de cadáveres. Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza. Dolida, esta se rebela contra su creador.

Play Cinema. 2D Sub: 20:40, 22:30 h

A pesar de tí (Comedia dramática/ 116’/+13 c/r)

Morgan es una madre joven que intenta evitar que su hija Clara, de 16 años, cometa los mismos errores que ella, que se quedó embarazada y se casó demasiado joven, teniendo que aparcar sus propios sueños. La única persona que trae paz a la tensa relación madre-hija es Chris, su marido y padre de Clara. Pero esa paz se rompe cuando un trágico y extraño accidente trae desgarradoras consecuencias para ellas. Mientras lucha por reconstruir sus vidas, Morgan encuentra consuelo en la última persona que esperaba, mientras Clara se vuelve hacia el único chico que le han prohibido ver.

Play Cinema. 2D Sub: 20:20, 23:10 h

2D Sub: 20:20, 23:10 h Multiplex . 2D Cast: 20:55 h

. 2D Cast: 20:55 h Cinemacenter. 2D Cast: 17.00 h

Teléfono negro 2 (Terror/114’/+13)

Secuela de “Black Phone”. El Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.

Play Cinema . 2D Cast: 18:20, 23:30 h

. 2D Cast: 18:20, 23:30 h Multiplex. 2D Cast: 23:00 h

Chainsaw Man La película: Arco de Reze (Anime/100’/+16)

Por primera vez, Chainsaw Man llega a la pantalla grande en una aventura épica y cargada de acción que continúa la exitosa serie de animé. Denji trabajaba como cazador de demonios para la yakuza, intentando saldar la deuda que heredó de sus padres, hasta que la yakuza lo traicionó y lo asesinó. Mientras perdía el conocimiento, su adorado perro-diablo con motosierra, Pochita, hizo un pacto con Denji y le salvó la vida. Esto los fusionó, dando origen al imparable Chainsaw Man. Ahora, en una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos, una misteriosa chica llamada Reze irrumpe en su mundo, y Denji se enfrenta a su batalla más peligrosa hasta el momento, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no sigue ninguna regla.

Multiplex. 2D Sub: 18:05 h

2D Sub: 18:05 h Cinemacenter. 2D Cast, 20:00 h

El cadáver de la novia (Animada /56’/ ATP) Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. Pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como prometida. Multiplex. 2D Cast: 16:00, 19:00 h

El conjuro 4: Últimos ritos (Terror/135’/+13)

En The Conjuring: Last Rites, los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga) vuelven a enfrentarse a un caso aterrador, inspirado en el escalofriante incidente de las hijas de un matrimonio que afirmaron ver siluetas negras sobre sus camas. La película nos sumerge en un nuevo capítulo del universo The Conjuring, explorando una vez más los límites entre lo natural y lo sobrenatural.

Cinemacenter. 2D Cast: 22:40 h

Frankie y los monstruos (Infantil/89’/ATP)

En un castillo-laboratorio situado en lo alto de la pequeña ciudad de Tarados de Arriba, el más loco de los profesores locos despierta monstruosas creaciones a la Casi-Vida… para luego olvidarse rápidamente de ellas. ¿Quién cuida del castillo? ¿Quién cuida de los monstruos? ¿Quién les enseña a no ser monstruosos, para que la gente del pueblo no forme una turba enfurecida y queme el castillo?

Cinemacenter. 2D Sub: 18:20 h

Retratos del apocalipsis (Terror / 75’/ +16)

Buenos Aires invadida por un apocalipsis zombie a través de cuatro historias interconectadas. Desde los ojos de distintos personajes, la película explora la confusión inicial del brote, el caos incontrolable que sigue, y la desesperada lucha por la supervivencia en un mundo que se desmorona. Cada relato revela las diferentes formas en que el ser humano enfrenta la destrucción inminente y su capacidad para resistir ante lo imposible.