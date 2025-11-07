Mirá todo lo que podés hacer hoy viernes 7 de noviembre en San Juan ¡Es viernes y el cuerpo lo sabe! A un pasito del fin de semana, la previa viene bien cargadita, con opciones de lo más diversas para disfrutar, con música, teatro, danza, ferias y exposiciones.

¡Llegó el viernes! Y por lo que dice el pronóstico, va a estar hermoso para salir a divertirse. Una camperita bien liviana para los friolentos, el ánimo bien arriba y a disfrutar de la tarde-noche, que propuestas sobran. Viene Eruca Sativa, con su nuevo disco dos veces nominado al Grammy Latino; hay peñas para los amantes del folclore, también bastante rock, música clásica y hasta experimental. Los amantes del teatro tienen lo suyo, incluido Galgo, un unipersonal que se despide de los escenarios. Además hay danza, hay ferias, hay exposiciones… No queda más que decidirse.

* MÚSICA

Hola Noise! Música experimental en el desierto de Cuyo. A las 19:00 h, Centro Cultural Conte Grand. Entrada libre y gratuita.

San Juan celebra la cuyanía. 20:00 h, Feria. 22:00 h, Peña. En los jardines del Auditorio Juan Victoria. Entrada general $3.000. Hoy actuarán Grupo Confluencia, Daniel Giovenco, Carlota de Belaustegui, Diablito Martínes, Labriegos, Abelino Cantos, Tres para Cuyo, Dúo Díaz-Heredia y Los Videla.

Peña de la tradición. Enzo Verdugo, El Riojano, Diablito Martínes, academias Difunta Teresa, Arrieros del Folclore. A las 21:00 h, en el Club Banco Nación (Av. Ignacio de la Roza 1852 Oeste, Rivadavia). Entrada $12.000

Concierto. A cargo del Taller Municipal de Música de Albardón. A las 21:00, Cine-Teatro de Albardón.

Orquesta Sinfónica de la UNSJ. Fancesca da Rimini Op 32, de Tchaikovsky; y Concierto para Timbal y Orquesta, de Peterson, solista: Germán Montenegro. Director invitado: Noam Zur. 21:30 h, entrada libre y gratuita.

Diálogos. Jazz, con Gon Trío y BBC. A las 21:30 h, Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador General San Martín 3339 oeste) Actividad arancelada.

Peña. Con Jere Ahumada y Lautaro Ortiz. A las 22:00, en Il Pilonte (Meglioli entre Av. Libertador e Ituzaingó)

Los arrieros huaqueños. A las 22:00 h, Hangar 1871 resto-bar (200 m al norte de Plaza de Chimbas). Reservas al 2644889970

Eruca Sativa. A las 22:00 h, en Mamadera Bar (Lateral De Circunvalación 1959 norte). Tickets: $35.000 en EntradaWeb

Iracundos por siempre. A las 22:00 h, Patio de Comidas del Vea (Jujuy y 25 de mayo). Reservas al 2645465230

Lunivera. A las 22:00 en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia. Reservas al 2644136311

Carla Tello y Valentín Cora. A las 22:30 h en Bem Brasil (Av. Rioja 50 norte)

Vía 66 rock. A las 22:30 h, en El Faro (Landa esquina Cervantes, Santa Lucía). Reservas al 2645899188

Ricardo Elizondo. Lírica y algo más. La Kelita (Restaurante del Jockey Club) Reservas al 2644194896

Amenttia, Handal y Skool. A las 23:00 h, en Breakin Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

Tres para el canto. A las 23:00 h en El Estribo (Diagonal Sarmiento 578 este, Caucete). Reservas al 2645475440

FieStone. A las 23:00 h, en El Bar del Titi (Av. España y Tacuarí, Rawson). Entrada general $5000. Reservas al 2646278007

Fiesta Vintage. A las 23:00 h, en Molly Malone (Av. Libertador Gral. San Martín 1434 norte) Con Dj Horca, King of Banana, Dj Mauri Azocar

La piedra urbana. A las 23:30 h, en Bunker (9 de Julio)

* TEATRO

Galgo. A cargo de Lanotannegra, con Lorena López. A las 21:30 h, Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este). Entrada $12.000. Sinopsis: Los cruzan. Nace. En venta. Lo compran. Un dueño. El amo. Lo lleva. El amo. Lo cuida. Lo alimenta. Lo limpia. Lo peina. Lo lleva. Se miran. Se huelen. Se gruñen… Los llevan Se acomoda. Espera. Se prepara. Un tiro. Corre.

Los mal entendidos. Dirige Leticia Rojas. A las 21:30 h, Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia) Entrada $13.000. Para todo público. Sinopsis: Un hogar de personas mayores, sus deseos, sus intereses y sus vínculos familiares. Descubren un amor prohibido y un misterioso caso que investigar. Todos estos elementos hacen de esta obra una comedia única llena de Mal-Entendidos.

* FERIAS

Feria en comunidad. Patio de Artesanos en Paseo Las Palmeras (Urquiza y San Luis, Parque de Mayo) De 19:00 a 23:00 h, entrada libre y gratuita

* DANZA

Luz de vida. A cargo del Instituto Iberia. A las 20:30 h, Teatro Sarmiento. Entradas $12.000

Renegadas. Danza y teatro se entrelazan en una obra que celebra la fuerza, la ternura y la rebeldía de ser mujer. A cargo de Vórtex. A las 21:30 h, Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Entrada $10.000 en boletería y Tuentrada.com

* EXPOSICIONES Y VISITAS

Entre el cielo y la tierra. Muestra de arte de 18 Mundos. Hasta el 30 de noviembre. Puede visitarse de lunes a sábado, de 9:30 a 13 y de 16 a 21 h. Centro Cultural Estación San Martín (Santa Fe y España). Entrada libre y gratuita

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.

Teatro del Bicentenario. Visitas: de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Museo Franklin Rawson. Foyer: Topografías del habitar(se), exposición de estudiantes, cátedra Investigación en Artes Visuales II (DAV, UNSJ). Además, Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. en Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_ rawson.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 17 y 18:30, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. En Sarmiento 21 sur. Gratis.

Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 hs con cita previa a través del mail mu seohistoricoprovincialavg @gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.

Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.

Centro Ambiental Anchipurac. Visitas: lunes a viernes de 9 a 18 h. Sábado de 10 h a 18 h, domingos de 15 a 18 h (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre.