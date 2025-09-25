Manu Martínez, la hija de Ciro, viene con su banda para ser soporte de Guasones La joven cantautora tiene a San Juan dentro de su gira anual. La previa de una noche de rock que refresca la escena.

Nuevas voces del rock nacional comienzan a emerger con sangre joven en los escenarios del país y en este caso, una de las referentes que viene marcando el pulso es la figura de Manu Martínez, la hija de Ciro Martínez que hace tiempo viene desarrollando su propio camino solista y con una notable producción musical.

Con el legado familiar en sus hombros pero con una impronta personal que busca construir una identidad y un estilo original, la joven Manuela vendrá a San Juan junto a su banda para hacer el soporte en la previa del recital de Guasones esta noche en la Sala del Sol.

Manu está haciendo una gira anual por varias ciudades del país y precisamente las fechas en Cuyo coincidió con la de Guasones, tanto para San Juan, como San Luis y Mendoza, (del 25 al 28 de septiembre).

La coautora y compositora de “Luz”, que se encuentra entre las canciones más conocidas de la banda de su padre Ciro y los Persas, ha participado en más de una oportunidad acompañando con su guitarra en conocidas canciones como “Vas a bailar”, “Me Gusta” y “Dice”, siempre con el apoyo de Ciro. Manu está haciendo una carrera solista desde 2014, cuando su debut fue con 15 años de edad, en el Free Music Movistar y ese mismo año fue directamente al mítico Cosquín Rock, ante 40 mil almas.

Cuenta con su primer disco, lanzado en 2020, titulado “Diecinueve” y el año pasado logró su segunda placa “Día de verano”. Cuando le tocó hacer sus primeras presentaciones frente a espectadores, nunca olvidaba las palabras de consejo de su papá: “Tranquila y disfrutá”, y con ese empuje anímico, se convirtió en un lema constante para que ella suelte todo su rock cada vez que sube a escena.

Sin embargo -cuenta la historia- que su mamá, Carolina De la Presa fue quien le dio la guitarra, la composición de los temas y la motivación para ir por sus sueños. Por tal motivo, ella sostiene en todas las entrevistas que “la influencia musical más fuerte que tuve viene de mi mamá”.

Hace pocos meses, brindó un show impactante en el escenario del Quilmes Rock 2025, celebrado en Tecnópolis y demostró que tiene pasta de ser una potente figura con mucho futuro por delante.

DATO

Manu Martínez. Show previo al recital de Guasones. Jueves 25 de septiembre. 22 hs. Sala del Sol de Luna Morena (Entre Ríos 1358 sur). Entradas: $25.000. Anticipadas: Tuentrada.com