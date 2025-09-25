Mirá las películas que están en la cartelera de San Juan, a partir de hoy jueves 25 de septiembre Nuevas historias de acción, suspenso, infantil y hasta un famoso musical norteamericano se suman a las opciones de las tres salas de cine de la provincia. Aquí tenés los horarios de cada una, como para planificar tu próxima salida.

A partir de hoy, y hasta el miércoles 1 de octubre, más de una docena de películas se despliega en los distintos cines de la provincia, con opciones para todas las preferencias. Entre los estrenos, las opciones van desde el infantil “La casa de muñecas de Gabby”, hasta el famosísimo musical “Hamilton”, pasando por el suspenso de “Camina o muere”, basada en una novela de Stephen King. Acá podés consultar todos los títulos de la cartelera sanjuanina, días y horarios de cada uno:

Una batalla tras otra (Acción/162’/+13)

De Paul Thomas Anderson. Con Leonardo Di Caprio, Sean Penn, Benicio del Toro.

Cuando su malvado enemigo resurge después de 16 años, una banda de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de los suyos, encarnado por Leonardo DiCaprio. Adaptación de la novela ‘Vineland’, de Thomas Pynchon, escrita en 1990, sobre los movimientos radicales de los años sesenta.

Play cinema : 2D Cast: 20:30 hs. 2D Sub: 21:50, 23:10 hs.

: 2D Cast: 20:30 hs. 2D Sub: 21:50, 23:10 hs. Cinemacenter. 2D Cast: 18:10 hs. Viernes, sábado, lunes mártes miércoles y jueves, 21:30 hs. 2D Sub: jueves y domingo, 21:30 hs

2D Cast: 18:10 hs. Viernes, sábado, lunes mártes miércoles y jueves, 21:30 hs. 2D Sub: jueves y domingo, 21:30 hs Multiplex. 2D Cast: 19 hs. 2D Sub: 22:10 hs

Camina o muere (Suspenso/108’/+13)

De Francis Lawrence. Con Cooper Hoffman y David Jonsson.

Un grupo de adolescentes compite en un concurso anual conocido como “La larga marcha”, en el que deben mantener una cierta velocidad al caminar jo recibirán un disparo. Adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King.

Play Cinema. 2D Cast: 20:00, 21:20 hs, 2D Sub: 23:30 hs. Trasnoche Sábado 27/09 2D Cast: 00:40 hs

2D Cast: 20:00, 21:20 hs, 2D Sub: 23:30 hs. Trasnoche Sábado 27/09 2D Cast: 00:40 hs Cinemacenter. 2D Cast: 22:40 hs

2D Cast: 22:40 hs Multiplex. 2D Cast: 19:00, 21:00 hs

Hamilton (Musical/169’/ATP c/r)

Director: Thomas Kail. Con Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr., Renée Elise Goldsberry.

La versión filmada de la producción original de Broadway combina lo mejor del teatro en vivo y el cine para crear una propuesta diferente. Con una partitura que fusiona hip-hop, jazz, R&B y Broadway, el musical ha transformado la historia del padre fundador Alexander Hamilton en un momento revolucionario para el teatro: una obra que ha tenido un profundo impacto en la cultura, la política y la educación.

Play Cinema. 2D Sub: 22:40 hs

2D Sub: 22:40 hs Cinemacenter. 2D Sub: 19:20 hs

2D Sub: 19:20 hs Multiplex. 2D Sub: 21:30 hs

La casa de muñecas de Gabby: La película (Infantil/99’/ATP)

De Kirk DeMicco, Faryn Pearl, Ryan Crego. Con Logan Bailey y Juliet Donenfeld.

Gabby decide irse de viaje con su abuela Gigi rumbo a la maravillosa ciudad de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby, su posesión más preciada, acaba en manos de Vera, una excéntrica dama obsesionada con los gatos, Gabby emprende una aventura por el mundo real para volver a reunir a sus mininos y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.

Play Cinema. 2D Cast: 15:30, 16:20, 17:20, 18:20 hs

2D Cast: 15:30, 16:20, 17:20, 18:20 hs Cinemacenter. 2D Cast: 15:10 hs (sábado y domingo). 17:10, 18:00, 19:30 hs

2D Cast: 15:10 hs (sábado y domingo). 17:10, 18:00, 19:30 hs Multiplex. 2D Cast: 15:30, 17:30, 19:30 hs

200% Lobo (Infantil/98’/ATP)

De Alexs Stadermann.

Un heroico caniche lucha por mantener el respeto de su manada de hombres lobo. Cuando un deseo caprichoso lo transforma en hombre lobo y despoja a un hada traviesa de la Tierra.

Play Cinema. 2D Cast: 15:40*, 19:20 hs

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba-Castillo infinito (Anime/155’/+13)

De Haruo Sotozaki y Hikaru Kondo.

El Cuerpo de Cazadores de Demonios se enfrenta a los Doce Kizuki restantes antes de enfrentarse a Muzan en el Castillo del Infinito para derrotarlo de una vez por todas.

Play Cinema. 2D Cast: 16:30, 17:20 hs

Cinemacenter. 2D Cast: 17.30, 21:40 hs. 2D Cast Sala turbo: 19:10 hs

2D Cast: 17.30, 21:40 hs. 2D Cast Sala turbo: 19:10 hs Multiplex. 2D Sub: 21:20 hs. 4D/2D Cast: 14:50, 17:40 hs

El conjuro 4: Últimos ritos (Terror/135’/+13)

De Michael Chaves. Con Vera Farmiga y Patrick Wilson.

Sigue el caso de la familia Smurl en 1986, quienes son atormentados por sucesos terroríficos tras un espejo encantado, obligando a los Warren a resolverlo una última vez.

Play Cinema. 2D Cast: 16:00, 18:10, 19:00, 20:10, 22:30 hs. Trasnoche Sábado 27/09. 2D Cast: 00:50 hs

2D Cast: 16:00, 18:10, 19:00, 20:10, 22:30 hs. Trasnoche Sábado 27/09. 2D Cast: 00:50 hs Cinemacenter. 2D Cast: 17:00, 18:30, 19:45, 20:20, 21:20 hs. 2D Cast Sala turbo: 16:20, 22:20 hs

2D Cast: 17:00, 18:30, 19:45, 20:20, 21:20 hs. 2D Cast Sala turbo: 16:20, 22:20 hs Multiplex. 2D Cast: 16:30, 18:50 hs. 4D/2D Cast: 20:30, 23:00 hs

Homo Argentum (Comedia/110’/+13)

De Mariano Cohn y Gastón Duprat. Con Guillermo Francella.

Una colección de retratos satíricos del arquetipo argentino, explorando temas como la hipocresía, el oportunismo y el consumismo a través del humor, la ironía y la incomodidad.

Play Cinema. 2D Cast: 21:00 hs

2D Cast: 21:00 hs Cinemacenter. 2D Cast: 17:20, 20:40 hs

2D Cast: 17:20, 20:40 hs Multiplex. 2D Cast: 19:00 hs

Mascotas al rescate (Infantil/99’/ATP)

De Benoit Daffis y Jean-Christian Tassy.

Un grupo de mascotas, incluyendo al mapache Falcon, que quedan atrapadas en un tren descontrolado controlado por un tejón vengativo, obligándolas a trabajar juntas para salvarse de un choque inminente.

Cinemacenter. 2D Cast: sábado y domingo 15:30 hs

Toy Story 30 aniversario (Infantil/85’/ ATP)

De John Lasseter.

Los juguetes de Andy, un niño de 6 años, temen que haya llegado su hora y que un nuevo regalo de cumpleaños les sustituya en el corazón de su dueño. Woody, un vaquero que ha sido hasta ahora el juguete favorito de Andy, trata de tranquilizarlos hasta que aparece Buzz Lightyear, un héroe espacial dotado de todo tipo de avances tecnológicos. Woody es relegado a un segundo plano. Su constante rivalidad se transformará en una gran amistad cuando ambos se pierden en la ciudad sin saber cómo volver a casa.

Cinemacenter. 2D Cast: sábado y domingo 15:00 hs

Papá x 2 (Comedia/105’/+13)

De Hernán Guerschuny. Con Celeste Cid y Benjamín Vicuña.

Ana y Santiago son una pareja que planea su futuro de a dos, pero el proyecto se ve interrumpido cuando Ana revela que está embarazada de Pancho, su ex, quien decide instalarse con ellos para estar cerca del bebé, generando una guerra de egos y competencia por Ana.

Cinemacenter. 2D Cast: 22:30 hs

2D Cast: 22:30 hs Multiplex. 2D Cast: 15:00 y 17:00 hs

BTS 2017 Live: The most beautiful moment (Musical/110’/ATP)

Desde la emotividad de Autumn Leaves y Butterfly hasta las explosivas actuaciones de Fire,Save Me y Epilogue: Young Forever, ¡la historia de la juventud que definió a BTS tal y como lo conocemos hoy,cobra vida en la pantalla!

Multiplex. 2D: jueves 25, 19:00 hs

Los tipos malos 2 (Infantil/105’/ATP)

Un genial equipo de animales que no respetan la ley, los ahora muy reformados Tipos Malos, se esfuerzan (mucho, muchísimo) en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales: las Tipas Malas.