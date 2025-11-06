Mirá lo que podés hacer hoy jueves 6 de noviembre en San Juan Diferentes opciones para pasar un pre-viernes con todas las ganas en la provincia.

El finde se asoma y promete una buena dosis de entretenimiento para quienes estén en San Juan. Pero la espera se hará menos larga si, mientras tanto, aprovechamos el jueves para dar una vueltita por algunas de las propuestas que ofrece la provincia. Te contamos algunas:

* MÚSICA

Especial de música infantil. A cargo de la cátedra de piano del Prof. y Lic. en Educación Musical. A las 20:30 h, en el ciclo Música Va de la UNSJ. Aula Magna de FFHA, 20:00 h, entrada gratuita.

Juan Mariño. A las 22:00 h, en Bernardo Bar (Lateral Av. Circunvalación 618 este)

Tomy Galoviche. A las 23:00 h, en Breaking Beer (Libertador 1538 oeste)

Carolina Becerra y Sergio Rosas. A las 23:00 h, Casino de Rawson. Entrada libre y gratuita.

* FESTIVALES

Estampas Arrieros jachalleros. Trabajo de música, arte y tradición realizado por la comunidad educativa de la escuela de Comercio Eusebio de Jesús Dojorti. 19 a 21 hs: Presentación de las Estampas. 21 a 00 hs: Festival artístico con la participación de: Leyla Bustos y Perico Luna, Fidelia Luna, Milena Muñoz, Nico Balmaceda, Hermanos Aballay, Dúo Páez Brizuela y la Academia de Danza Añoranzas. Además, venta de comidas y bebidas. Entrada general: $2000, familiares de alumnos 1000. En Escuela de Comercio Eusebio de Jesús Dojorti (Jáchal)

* EXPOSICIONES Y VISITAS

Entre el cielo y la tierra. Muestra de arte de 18 Mundos. Hasta el 30 de noviembre. Puede visitarse de lunes a sábado, de 9:30 a 13 y de 16 a 21 h. Centro Cultural Estación San Martín (Santa Fe y España). Entrada libre y gratuita

Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre.

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 17 y 18:30, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. En Sarmiento 21 sur. Gratis.

Teatro del Bicentenario. Visitas: de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Museo Franklin Rawson. Foyer: Topografías del habitar(se), exposición de estudiantes, cátedra Investigación en Artes Visuales II (DAV, UNSJ). Además, Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. en Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_ rawson.

Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 hs con cita previa a través del mail mu seohistoricoprovincialavg @gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.

Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.