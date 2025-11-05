Moda, arte y sabores: un desfile sanjuanino que rompe los moldes Se trata de una propuesta cien por ciento local que, impulsada por mujeres, celebra la creatividad y la inclusión, con un formato disruptivo. Tendrá lugar el 8 de noviembre en El Timbó.

San Juan se prepara para recibir una propuesta que trasciende el concepto tradicional de un desfile de modas, fusionando diseño, arte, sabores y también un fuerte mensaje de inclusión, todo con sello bien sanjuanino. Se trata de “Experiencia Timbó”, que se desplegará en el fantástico espacio del mismo nombre, ubicado en Santa Lucía. En la idea y la organización hay un equipo cien por ciento local, encabezado por mujeres comunicadoras y emprendedoras: María Beatriz Herrero y Fátima Vázquez, conductoras del envío radial “Desconocidas y no tanto (La Red) -autoras de la idea y que oficiarán de presentadoras-; las diseñadoras Fernanda Olivares y Yanina Carazzo, de África Design; y Geraldine y Simonet Sattler, de Mazla Green. Junto a ellas, Ivana Castro, gestora del espacio, y Cecilia Cáceres, de Nórdico ambientación.

El desfile, original, será el eje del encuentro y pondrá en valor una moda accesible, con distintas posibilidades de combinación y para todas las edades y físicos. Pero también habrá música en vivo, una impactante exposición de artes visuales y dos artistas plásticos trabajando delante de la concurrencia.

Además, un brunch con productos locales, vegano y vegetariano, acompañará el desfile; luego del cual se abrirá un sunset con barra, para quienes deseen continuar disfrutando del espacio y de la propuesta.

Para todas las mujeres y sin pasarela

El principal objetivo de las realizadoras es darle visibilidad a la creatividad local y romper con los cánones de belleza establecidos. Justamente, una de las características más destacadas de esta propuesta es su enfoque en la diversidad corporal y etaria.

“La idea es hacer un desfile para todos los cuerpos y edades, por así decirlo, salir de lo hegemónico de la moda, que se pueda ver que también la moda es para mujeres reales”, señaló a DIARIO DE CUYO María Beatriz Herrero. “La temporada de verano en cuanto a moda viene divina y queremos resaltar que es para todas las mujeres. Por eso no habrá solo modelos ‘tradicionales’. Ese es nuestro concepto, bien inclusivo“, remarcó la Fernanda Olivares.

Pero la innovación no termina ahí. El formato también es diferente. “Es un desfile, pero no hay pasarela, no es el desfile tradicional”, explicó Herrero. En lugar de ello, las modelos presentarán los looks de una manera más dinámica y cercana. Las diseñadoras de África Design serán las encargadas de mostrar en el momento, junto a cada modelo, cómo modificar el estilo de una prenda con accesorios como “un pañuelo, una gorra, una cinta, un cinturón”, ofreciendo al público una clase práctica de estilismo.

“Es un desfile – workshop. Vamos a pasar distintos looks y vamos a mostrar cómo, con distintos accesorios o pequeños cambios, podemos adaptar ese look para día y noche, por ejemplo“, acotó Olivares, quien consideró que hace tiempo no se hace en San Juan un desfile de estas características, fuera de lo tradicional y con protagonismo íntegramente local.

Arte por aquí, arte por allá

El arte también tendrá un papel protagónico. Con su arquitectura de 14 contenedores yuxtapuestos, El Timbó alberga una gran colección de obras de destacados artistas sanjuaninos y mendocinos. Pero además, la experiencia será interactiva, ya que “en vivo y en directo van a haber dos artistas pintando obras”, las cuales se sortearán entre los asistentes: Ellos son Luis Fernández Mota y Juan Failla.

Música y Sunset

Tras el desfile y el brunch incluido en la entrada, los asistentes podrán quedarse a disfrutar del Sunset con barra y música habilitada a partir de las 20:00 h. Este momento es también una oportunidad para descubrir las bellezas del lugar.

La experiencia se completará con el talento de Cande Mallea y su banda, que brindarán su show musical. Y también habrá un espectáculo de fuegos y burbujas a cargo de un grupo de artistas locales.

Tomá nota:

“Experiencia Timbo”

Día: Sábado 8 de noviembre

Sábado 8 de noviembre Horario: Apertura 17:00 h. Desfile: 18:00 h

Apertura 17:00 h. Desfile: 18:00 h Lugar: El Timbó, Ruta 20, KM 7.5, Santa Lucía (casi enfrente del camping de Don Bosco).

El Timbó, Ruta 20, KM 7.5, Santa Lucía (casi enfrente del camping de Don Bosco). Entrada: $30.000 (con brunch incluido), en venta por Avanti.

$30.000 (con brunch incluido), en venta por Avanti. Sunset: A las 20:00 h, con barra.