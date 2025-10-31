Mirá lo que podés hacer hoy, viernes 31 de octubre, en San Juan El décimo mes del año se despide bien arriba en la provincia: habrá desde peñas a teatro y, por supuesto, una cuota de terror para que Halloween no pase desapercibido.

Hoy se termina el mes, pero octubre no se va así nomás. Deja un buen puñado de actividades para que los sanjuaninos y visitantes disfruten en la provincia. Dada la efeméride, Halloween se recorta como el norte temático del día para los amantes de los sobresaltos y los sustos. Pero no es la única opción: hay dos peñas, recitales, conciertos, festivales, teatro, cine y muy buenas exposiciones para escuchar y ver. ¡Y encima es viernes! No hay excusas, te dejamos la cartelera para que planees tu salida.

* MÚSICA

Concierto de piano. Alumnos Cátedra de Piano, titular Prof. Ana Inés Aguirre. A la 18:00 h, Aula Magna de la FFHA. Entrada libre y gratuita

Romance de la mujer que mira. Merkén Proyectos. Concierto Escénico, con música, teatro y poesía. 21 h, Club Social (Rivadavia pasando Gral. Acha) Entradas $5000 (2644045182)

Coro Beruti. Noche de puertas abiertas en la Facultad de Ingeniería. Gratis. 21 h.

Tatuajes de ruta. Emi Voiro e invitados. 21:30 h, Sala Auditórium Teatro del Bicentenario. Entradas $10.000 en boletería y Tuentrada.com

Concierto 50° aniversario de la FFHA. Orquesta Sinfónica de la UNSJ, junto al Coro de Niños, Coro Pre Universitario, Coro Vocacional. Solistas: Facundo Martínez, Johana Castro y Emilio Torres. Dirección general: Wolfgang Wengenroth. 21:00 h, Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

Celebramos a Bermejo. El Yeyo, 3 para el canto, El hachero cantor y sus músicos, ADN Campero, Cantores del este, Yago Arce, Las voces de Vallecito. 21 h, Plazoleta Santos Guayama (Caucete). Gratis.

La mansa peña niiiño. Materia Prima, La Nota, Cantares del Alba, Sodita Madrid desde La Rioja, y Palo Santo. Anima Javier Recabarren. A las 22:00 h, Salón CEDEMU de Caucete (Calle Belgrano 162).

El Peñón. Franco Pacheco, La Quimera, Enzo Celiz, Diablito Martínes. Conduce Lito Soria. 22:00 h, Sala del Sol (Av. Rawson 1358 sur)

Los Dinámicos. A las 22:00 h, Patio de comidas del Vea (25 de mayo y Jujuy)

Vía 66 rock. A las 22:30 h, en Joy Wine Resto Bar (Honduras s/n, Santa Lucía) Informes: 2644602293

Deja Vu. A las 22:30 h, en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste)

Luciano Sagua. A las 22:30 h, El Faro (Landa y Cervantes, Santa Lucía)

Canciones del despecho. Con Chichón Hernández y Eugenia Rufino. 22:30 h, La Kelita (restaurante del Jockey Club) Reservas al 2644194896

Ana y Mario. Los Pimpinela Sanjuaninos. A las 23:00 h, Casino del Bono Park. Entrada gratuita

* ENTRETENIMIENTO

Laberinto del terror. Desde las 19:00 h, Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). Entradas $5000

* CINE

Terror a cielo abierto. El Exorcista, de William Friedkin. 21:00 h, patio interno de la ENERC CUYO (25 de Mayo 1670 oeste). Entrada gratuita. Patio gastronómico.

* TEATRO

Laura. Obra Documental, desde Brasil. En el marco del XII Congreso argentino e internacional de Teatro comparado. 21:30 h, Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este)

* EXPOSICIONES Y VISITAS

Entre el cielo y la tierra. Muestra de arte de 18 Mundos. Hasta el 30 de noviembre. Puede visitarse de lunes a sábado, de 9:30 a 13 y de 16 a 21 h. Centro Cultural Estación San Martín (Santa Fe y España). Entrada libre y gratuita

Bosques Nativos 2025. Exposición de fotografías del concurso de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Visitas: lunes a viernes de 9 a 18 h. Sábado de 10 h a 18 h, domingos de 15 a 18 h. en Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre.

Intersecciones. Muestra con obras de Silvana Huertas, Claudia Pelayes, Silvia Ponzi y Daniela Zapata. Hasta el 5 de noviembre, lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. en Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis.

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 17 y 18:30, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. Hoy: a las 17 h, se efectuará el Club de Lectura: Ratones de Biblioteca para personas mayores de edad con baja visión y ceguera. en Sarmiento 21 sur. Gratis.

Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com

Museo Franklin Rawson. Foyer: Hoy a las 19 inaugura Topografías del habitar (se), exposición de estudiantes, cátedra Investigación en Artes Visuales II (DAV, UNSJ). Además, Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. en Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.

Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 hs con cita previa a través del mail mu seohistoricoprovincialavg @gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.

Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.