Actividades de todo tipo. Shows, espectáculos, artes, visitas a museos y mucho más.
MÚSICA
Los Pimpinela Sanjuaninos. Tributo a Los Pimpinela. Cena show con entrada gratuita. 23 hs. Casino del Bono Rawson (Torino 583 oeste, Villa Krause). Entrada gratis.
Mika y Juan. 22 hs. Bernardo (Lateral de Circunvalación 618 este). Reservas: 2645101144.
Desenchufate en Sociales. Con La Sexta. 18 hs. Jardines del CUIM-FACSO (José Ignacio de la Roza 727 oeste – Rivadavia).
Guasones. 22 hs. Sala del Sol de Luna Morena (Avenida Rawson 1358 sur). Entradas $25.000. Por boletería y por Tuentrada.com
Música Va. Cátedras de piano, violín, trombón y guitarra. 20:30 hs. Aula Magna de la Facultad de Filosofía de la UNSJ (José Ignacio de la Roza 230 oeste). Entrada libre y gratuita.
*EXPOSICIONES Y MUSEOS
Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 19 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas históricas: Lunes, martes, jueves y viernes: 9:30, 11, 12:30, 15, 16:30 h y 18 h. Sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. Gratis.
Francia hasta el techo. Muestra de tejas recuperadas de construcciones históricas argentinas provenientes de la región de Marsella, antiguas piezas arquitectónicas del siglo XIX. Podra visitarse hasta el 17 de octubre, en la Alianza Francesa de San Juan (Mitre 202 oeste). Gratis.
Blanco Negro. Ciclo y muestra plástica con obras de Adriana Carbajal, Humberto Costa, Pablo Henríquez, Graciela Manzano, Aguil Jorge Marún, Estela Milán y Luis Romero. Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste – Rivadavia). Gratis. Habilitada durante todo el mes de septiembre, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 h; y sábados de 9 hs. a 13 hs.
Condición Humana. Dentro del ciclo Arte en la Ciudad del Municipio de la Ciudad, se exhibe la muestra de Inés Lalanne en la que por primera vez abre la puerta a sus interrogantes más existenciales respecto a la humanidad como: ¿de dónde venimos? o ¿Hacia dónde vamos? Además, en otras de las salas, se mostrarán 2 grandes colecciones pertenecientes al Museo Franklin Rawson como es: Ischigualasto y Ruta 150, en el marco de un vínculo entre ambos complejos. Las muestras podrán visitarse hasta el 3 de octubre lunes a sábados, de 9 a 13 y de 16 a 21 h, en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratis.
Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse durante 2 meses de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com
Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. de cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con Los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.
Abrojo. Obras de Inés Lalanne, Mariana Bernal, Carmen Cuenca ,Pablo Henríquez, Jorge ‘Pato’ Marún, Estela Milán, Humberto Costa, además de la fotógrafa Graciela Manzano Aguil. de lunes a domingos, de 10 a 22 h en Local 54 de Patio Alvear Shopping (Av. Libertador 1826 oeste). La entrada es libre y gratuita.
Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Hoy: Las savias ruecas a las 11 h. Exhibición y venta de artesanías sanjuaninas, certificadas. de lunes a sábados de 9 a 14 h. En España 330 norte. Consultas al 2645814501. Entrada libre y gratuita.
Museo Histórico Agustín Gnecco. Muestra: San Juan en el tiempo. Martes a viernes de 10 a 13 h; sábados de 12 a 18 hs con cita previa a través del mail museohistoricoprovincialavg@gmail.com. Entrada gratis. Mitre 864 este, Capital.
Auditorio Juan Victoria. Exposición del Centro de Artes Plásticas de San Juan en el marco de sus 35 años de fundación con obras de 16 de sus integrantes hasta el 28 de septiembre. de lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. En 25 de Mayo 1215 oeste. Entrada libre.
Centro Ambiental Anchipurac. Recorrido guiado (Calle 5 y Pellegrini. Al pie del Cerro Parkinson). Lunes a viernes, 9 a 19 h. Sábados y domingos, 17 a 21 hs.