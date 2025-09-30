Mirá todo lo que podés hacer este martes 30 de septiembre en San Juan: desde música hasta danza y visitas a museos Distintas propuestas algunas gratis y otras aranceladas de las que se puede participar en soliltario , en familia y de manera grupal.

Hoy Martes 30 de septiembre de 2025, San Juan pone a disposición iniciativas para todos los gustos: desde emprendimientos para escuchar las creaciones de cantautores locales y emocionarse con tributos para el recuerdo.

También se estrenarán espectáculos de danza a cargo de academias locales y se podrán recorrer diferentes propuestas en espacios culturales y museos para recrear la mirada.

* MÚSICA

Música de cámara. Con Gon Trío y Florencia Barros. A las 21, en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada gratis

Guadalupe de la Fuente Full Band. La cantante celebra su cumpleaños acompañada de sus músicos, además participarán artistas invitados. A las 22, en Terraza 420 (Av. Libertador 1473 oeste)

Los Románticos Iracundos. A las 23, en Casino del Bono de Caucete (Diagonal Sarmiento y Salvador María del Carril. Entrada libre y gratuita.

* DANZA

Como el Sol y la Luna – Una historia de amor. Del grupo de danza inclusiva Amar y ya. Un viaje sensible y poético inspirado en el romance imposible entre el Sol y la Luna protagonizado por chicos y chicas con discapacidad que iluminan el escenario con su propia forma de brillar. A las 21, en Teatro del Bicentenario (Las Heras 430 sur). Entradas: $7.000 en boletería de la sala y online en Tuentrada.com.

Amor brujo. Una historia de pasión, misterio y magia. A cargo del Estudio de Arte Español y Flamenco Gitana. A las 21:30 h, en Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Entrada: $10.000 en boletería del teatro.

* ENCUENTROS

Un día en la fábrica del arte: Viví la experiencia del ballet. De 14:30 a 16 h en Teatro del Bicentenario (Las Heras 430 sur). Actividad gratuita con cupos limitado. Inscripciones a través de un formulario.

* EXPOSICIONES Y MUSEOS

El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 13 de octubre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Además visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. En Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.

Incursión en colores. Primera muestra individual de Sonia Leza. Hasta el 4 de octubre. En la Sala Mario Pérez del Complejo La Superiora (Dr. Ortega y Conector Sur). Gratis.

Casa Natal de Sarmiento. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 19 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas históricas: Lunes, martes, jueves y viernes: 9:30, 11, 12:30, 15, 16:30 h y 18 h. Sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h. Gratis.

Francia hasta el techo. Muestra de tejas recuperadas de construcciones históricas argentinas provenientes de la región de Marsella, antiguas piezas arquitectónicas del siglo XIX. Podra visitarse hasta el 17 de octubre, en la Alianza Francesa de San Juan (Mitre 202 oeste). Gratis.

Blanco Negro. Ciclo y muestra plástica con obras de Adriana Carbajal, Humberto Costa, Pablo Henríquez, Graciela Manzano, Aguil Jorge Marún, Estela Milán y Luis Romero. Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste – Rivadavia). Gratis. Habilitada durante todo el mes de septiembre, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 h; y sábados de 9 hs. a 13 hs.

Condición Humana. Dentro del ciclo Arte en la Ciudad del Municipio de la Ciudad, se exhibe la muestra de Inés Lalanne en la que por primera vez abre la puerta a sus interrogantes más existenciales respecto a la humanidad como: ¿De dónde venimos? o ¿Hacia dónde vamos? Además, en otras de las salas, se mostrarán 2 grandes colecciones pertenecientes al Museo Franklin Rawson como es: Ischigualasto y Ruta 150, en el marco de un vínculo entre ambos complejos. Las muestras podrán visitarse hasta hoy martes, de 9 a 13 y de 16 a 21 h, en Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratis.

Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de Los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse durante 2 meses de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y Los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com.

Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. En Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_rawson.