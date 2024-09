Murió un hermano de Beatriz Salomón: aseguraba ser hijo de la actriz y había revelado detalles de su vínculo con la sanjuanina Hace menos de un mes en una entrevista con DIARIO DE CUYO, Guillermo Salomón narró cómo fue una vida de incertidumbre constante sobre su verdadera filiación con la vedette sanjuanina. Este jueves lo encontraron su cuerpo en su departamento.

Guillermo Salomón, hermano de Beatriz Salomón, fue hallado muerto este jueves en su departamento en el barrio de Balvanera. La crónica policial indica que llevaba tres días sin responder el teléfono y familiares llamaron a la policía para poder ingresar a la vivienda.

“En avanzado estado de descomposición” así dicen que encontraron a Guillermo, “Guillo”, como le decía Beatriz Salomón, la vedette sanjuanina quien había presentado a su hermano públicamente en numerosas ocasiones, con quien incluso había actuado. Hace algunos meses Guillermo contó que siempre había creído que era hijo de la actriz, que ella lo había tenido muy joven y que su familia tapó todo.

Hace menos de un mes, Guillermo Salomón brindó una entrevista a DIARIO DE CUYO en la que narró en el calvario que fue crecer teniendo la duda sobre quiénes eran sus padres.

“Soy un hombre grande, no puedo estar a esta altura de la vida dudando de mi filiación, no saber quién es mi madre, quién es mi padre. Tengo derecho a mi identidad”, dijo en esa oportunidad a este diario y adelantó que había hecho una presentación en la justicia para pedir la exhumación del cuerpo de Beatriz para realizar un estudio de ADN más profundo que permitiera saber si existía una compatibilidad suficiente para ser madre e hijo.

En su relato había tristeza, desesperación, porque tampoco tenía una vida acomodada. Aún así aclaraba que no quería ninguna herencia, sólo saber la verdad.

“Muchos dicen que yo quiero lucrar, pero lo único que quiero saber quién es mi madre, a mi no me interesa ni departamento, ni joyas, ni cuenta bancaria, ni Mercedes Benz”, aseguraba en la nota con este medio.

Ahora, el parte policial indica que su cuerpo “no presentaba signos de violencia” y que el domicilio “estaba ordenado”. Aseguran que habrá una autopsia para conocer la causa del deceso. Ante su ausencia surgen datos de su salud. Según dijo una fuente cercana en Radio Mitre, Guillermo padecía VIH y los últimos años una artrosis que le causaba mucho dolor y lo habían visto desmejorado.

Guillermo estuvo siempre cerca de la “Turca”, de su vida artística y también como soporte de sus últimos meses, antes de que falleciera de cáncer en 2019. Temiendo que un pronto descenlace lo dejara sin saber la verdad, Guillermo volvió, después de años, a enfrentar a la vedette.

“Días después fuimos al laboratorio, le habían sacado sangre, estaba muy débil y me pidió que fuéramos a desayunar. Ahí le dije, “por favor Bea necesito que digas la verdad, yo te lo pregunté un montón de veces, todo el mundo me dice que soy tu hijo” y ella me dijo “Ay Guillo la gente siempre habla estupideces, no hablemos más del tema, hasta aquí llegamos, llévame a casa”. Jamás me dijo “Guillo estás equivocado, no soy tu mamá”, nunca lo dijo así” relató Guillermo sobre la última charla que tuvo con la ex vedette antes de su muerte.

Hace solo 25 días aún mantenía la esperanza de conocer la verdad, una verdad que le permitiera cerrar una historia de dudas y dolor.

Existe una pequeña posibilidad, pero pequeña porque yo estoy seguro que no, de que yo me equivoque y que no sea mi madre y sea mi hermana , pero estoy dispuesto a poner el pecho a las balas porque lo único que quiero es saber la verdad. Pero estoy seguro en un 90 por ciento que soy el hijo, pero existe esa posibilidad de que no lo sea, e igual me la banco porque me puedo sacar esta mochila” Guillermo Salomón, agosto 2024 (Diario de Cuyo)

