Nazarena Vélez le gritó e insultó a Evelyn von Brocke luego de ser acusada de deudora El enfrentamiento en vivo entre la actriz y la periodista reavivó una disputa de más de diez años por pagos pendientes de Los Grimaldi, con acusaciones, lágrimas y versiones opuestas.

El cruce en vivo entre Nazarena Vélez y Evelyn von Brocke durante una reciente emisión de LAM (América TV) dejó en evidencia un conflicto arrastrado durante más de una década. En el centro de la discusión se encuentra una supuesta deuda laboral originada en 2013, durante la producción televisiva de Los Grimaldi, ciclo que Vélez encabezó como productora y actriz, y que contó con la participación de la periodista en un rol actoral.

El enfrentamiento se dio luego de que Von Brocke reiterara públicamente, a través de distintos medios y redes sociales, que Vélez aún le debe dos bolos correspondientes a ese proyecto. Durante la transmisión, ambas mujeres intercambiaron acusaciones en un clima de alta tensión que escaló hasta el llanto, los gritos y frases cargadas de dolor personal.

La periodista había manifestado previamente que desde hace más de diez años reclama un pago pendiente por su participación en el programa, emitido en Canal 9. “Desde el 2013 que estoy luchando por una pequeña deuda. Pequeña que para mí en ese momento era un montón, porque trabajaba de lunes a lunes. Me había separado, necesitaba realmente el dinero”, explicó Von Brocke en Los profesionales de Siempre, el programa conducido por Flor de la V en El Nueve.

Durante ese mismo descargo, detalló que, tras varias gestiones frustradas, incluso llegó a hablar con el inspector de la Asociación Argentina de Actores, Néstor Tévez, y con su abogado personal, Bernardo Béccar Varela, quien también había trabajado con Fabián Rodríguez, esposo de Vélez fallecido en marzo de 2014. Según Von Brocke, su último cobro data de fines de 2013 y lo percibió a través de la Asociación, como se acostumbraba en las contrataciones actorales.

Sin embargo, Nazarena Vélez presentó otra versión de los hechos. La productora aseguró que no solo cumplió con todos los pagos que correspondían a su elenco, sino que incluso afrontó con recursos personales las deudas de la productora que estaba legalmente a nombre de su marido. “En principio vos no eras deudora. Vos, Nazarena Vélez. Porque quien manejaba era una sociedad, que la manejaba Fabián, que hoy no está”, sostuvo el propio Béccar Varela a través de un audio que Nazarena reprodujo en Bondi Live.

Durante el descargo, el letrado explicó que fue la propia Vélez quien decidió saldar la deuda con actores aun cuando no estaba obligada legalmente a hacerlo: “Sosteniendo a tu familia, sosteniéndote, decidiste conversar con Actores y hacer un acuerdo de pago. Si bien no era una deuda tuya, vos decidiste pagar de tus recursos, de lo que pudiste generar en ese momento, de la ayuda que recibiste de tu familia”.

La disputa estalló al aire durante un contacto telefónico de Von Brocke con LAM, con Nazarena presente en el piso. Evelyn afirmó que la deuda persistía: “Fijate los e-mails, donde reconocen que existe todavía la deuda. No es solamente un pago, un recibo, se iba dividiendo”, declaró. Vélez respondió con dureza: “Si vas a ser concejal, tené un poquito más de empatía por la gente. Fuiste muy mala mina, te comportaste muy mal conmigo. Yo no me merecía que me hayas hecho el escrache que me hiciste. Me parecés de verdad mala leche”.

La discusión tomó un giro emocional cuando Vélez, visiblemente afectada, gritó entre lágrimas: “¿No te das cuenta de que mi marido se había suicidado y yo estaba rota? ¿Vos querés que yo vuelva a pagar algo que ya pagué? ¿Que yo tenga empatía con vos? ¿Por dos bolos de mier…?”.

En medio del intercambio, Von Brocke trató de redirigir el tono: “De esta manera, Naza, voy a estar de tu lado, porque con este golpe bajo obviamente voy a estar de tu lado”, dijo. Luego, propuso una salida: “Regalémoslo, lo donamos a la ley 14.346 de los perros y listo. Se terminó, porque en estos términos no se puede hablar”.

Antes del episodio, Nazarena Vélez había profundizado su postura. Aseguró que durante las semanas previas al escándalo, revisó todos los archivos y comprobantes correspondientes al programa. Indicó que Los Grimaldi finalizó su grabación el 17 de diciembre de 2013 y que Evelyn cobró hasta el 20 de diciembre. “Si llega a haber algún bolo que se le debe, puede ser uno o dos bolos”, afirmó. También desmintió las acusaciones sobre jornadas de grabación de 20 horas: “Se grababa los sábados, de 11 a 12 se ensayaba y de 12 a 16 se grababa”, según recordó el actor Diego Pérez cuando ella lo consultó.

En ese mismo descargo, Nazarena sugirió que el reclamo de Von Brocke tiene origen en un resentimiento personal. “Yo creo que ella se enojó cuando en LAM dije que me parecía, como panelista, un horror lo que le hizo a Ludueña. Desde ahí me lo mandó a decir por una amiga, como que me montó en un huevo. No le gustó nada”, relató.

Evelyn, por su parte, reconoció en televisión que el reclamo fue motivado por una sensación de injusticia que arrastra desde hace años. En palabras de la propia periodista: “Después de tantos años lo cuento porque estoy cansada de todo. De haber dado mi trabajo, darles una década para que me paguen y se sigan haciendo los tarados”.