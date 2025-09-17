“Pagliacci”, la gran apuesta lírica que prepara el Teatro del Bicentenario En noviembre se espera el estreno de la ópera verista de la mano del maestro artístico y un notable elenco de figuras nacionales e internacionales.

El final de la temporada lírica 2025 y el noveno aniversario del Teatro del Bicentenario, tendrá como eje central, la puesta de la famosa ópera de Ruggero Leoncavallo en su cartelera. “Pagliacci” será la gran producción que ofrecerá el complejo cultural y que contará con la dirección escénica del reconocido maestro argentino Eugenio Zanetti, quien en conferencia de prensa, junto a autoridades institucionales, anunciaron la presentación oficial del espectáculo.

El ganador del Premio Oscar y referente internacional en el mundo de la ópera y el cine, comandará una empresa ambiciosa porque contará con figuras relevantes de la escena lírica mundial como la soprano Verónica Cangemi, el tenor ítalo-suizo Roberto Sacc y el barítono italiano Mario Cassi.

Esta nueva versión de la obra, tendrá tres funciones los días 26, 28 y 29 de noviembre, a las 21:30 hs, en la sala principal del TB. El elenco contará con las actuaciones también de Hernán Iturralde, Joaquín Echave, la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, el Coro Universitario de la FFHyA de la UNSJ (bajo la dirección de Jorge Romero) y el Coro de Niños y Jóvenes de la UNSJ (dirigido por Jorge Fuentes), que contarán con la conducción musical del maestro Marcelo Ayub.

Esta producción propia incluirá desarrollos originales en escenografía, vestuario y utilería, realizados íntegramente por los equipos técnicos del Teatro del Bicentenario. La propuesta reafirma el compromiso institucional con la creación artística de excelencia y el fortalecimiento del talento local.

Con una escenografía audiovisual impactante, su diseño servirá para potenciar la fuerza dramática de una de las óperas más emblemáticas del Verismo italiano.

La obra escrita por Leoncavallo y estrenada en Italia (el 21 de mayo de 1892 en el Teatro Dal Verme de Milán, por Arturo Torcanini) trata con dramatismo e intensidad musical, una historia de celos, traición, venganza y pasión desenfrenada de las emociones humanas.

Esta producción contará con elementos, recursos, artistas y técnicos pertenecientes al modelo de teatro-fábrica que cuenta el TB, como una usina creativa, que estarán al servicio para proponer una experiencia lírica impactante, desde lo sonoro, lo teatral y lo visual.

Zanetti es un destacado realizador y creativo argentino, nacido en Córdoba en 1946, posee interesantes dimensiones expresivas, como pintor, escenógrafo, dramaturgo, director de cine y de ópera. Su trayecto ha dejado huellas significativas en Argentina, Europa y Hollywood a lo largo de 60 producciones audiovisuales y 30 exposiciones pictóricas.

Ganador del Oscar a ‘mejor diseño de producción y dirección artística por ‘Restauración’ de 1996 y una nominación por ‘Más allá de los sueños’ de 1999, el maestro dispone de un enfoque particular y una visión simbólica, donde el arte representa, no lo visible, sino lo subyacente y logra construir universos y ambientaciones puramente narrativos y expresivos.

Fascinado por todo lo que implica trabajar en el Teatro del Bicentenario, recordando su participación anterior en la puesta de La Flauta Mágica de Mozart de 2019, en esta oportunidad tendrá un próximo desafío, que será llevar a escena esta obra que lo influenció desde niño y lo marcó para siempre.

La producción, que culminará la temporada lírica 2025, cuenta con apoyos institucionales que el Teatro del Bicentenario supo articular dentro del denominado ‘Programa de Grandes Aliados del TB’ que incluye a las empresas Veladero, Banco San Juan y Fundación Banco San Juan, el Programa de Sponsors y la colaboración del Consulado General de Italia en Mendoza.

La preventa de entradas ya está disponible, con una promoción especial de un 20% de descuento en ubicaciones preferenciales (categoría roja), tanto en boletería como ticketera digital, utilizando el código promocional: “PAGLIACCI20”. La promoción estará vigente desde el 22 de septiembre y hasta el 31 de octubre inclusive.

Además, jóvenes y jubilados podrán acceder a un descuento del 20% (sólo en boletería) en diferentes ubicaciones.

Los tickets tienen valores de $55.000, $50.000, $45.000, $35.000 y $30.000 estarán disponibles a partir del 22 de septiembre en boletería del teatro de lunes a viernes de 9:30 hs. a 14 hs. y de 16 hs. a 20 hs. sábados de 9:30 a 14 hs. y dos horas antes de cada función. También podrán adquirirse próximamente en Tuentrada.com