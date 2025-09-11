Radio Sarmiento está de fiesta: la programación especial por los 100 años de la emisora sanjuanina

Radio Sarmiento cumple 100 años y lo celebra con una jornada histórica que combina música en vivo, recuerdos de grandes voces, entrevistas y sorpresas para el público. La emisora sanjuanina, pionera en la región, preparó un programa aniversario cargado de emociones que se extenderá durante todo el día, con transmisión en directo y actividades abiertas a la comunidad.

Una apertura cargada de historia y símbolos

Desde temprano, a las 7 de la mañana, los oyentes disfrutaron de “Historia Sonora”, un repaso en cápsulas con material musical, publicidades históricas, campañas políticas y voces que marcaron la identidad de la radio.

La apertura oficial fue a las 8, con la participación de la Banda de la Policía interpretando el Himno Nacional Argentino y el Himno a Sarmiento, sumado al clásico jingle de la emisora. También habrá palabras del director de Radio Sarmiento, entrevistas con autoridades provinciales y la conducción de Juan Pereyra, Yanina Balmaceda, Francisco Torti y equipo, con la locución de Hugo Mesina y Silvia del Valle Romero.

Música, danza y sorpresas para el público

El primer escenario artístico se abrió a las 12 y hasta las 15 horas con la presentación del Ballet de la Casa Natal de Sarmiento, el tango de Hugo Cárdenas, la milonga de Gaby Zunino, la danza de Gerardo Lecich y su ballet, y la voz de Claudio Rojas. Además, cada 20 minutos se realizarán sorteos entre los presentes y se compartirá una torta de cumpleaños con catering para el público. La conducción estará a cargo de Paco Mercado y Roxana Reinuaba.

La tertulia de las grandes voces

De 15 a 17 horas llegará uno de los momentos más emotivos: una tertulia en la que históricas voces de Radio Sarmiento contarán anécdotas, recuerdos y experiencias que marcaron la historia de la emisora. El segmento estará a cargo de Patricia Benegas y Hugo Mesina, con invitados especiales, saludos de la audiencia y sorpresas preparadas para la ocasión.

Gran cierre con música popular y premios

El segundo escenario se desplegará entre las 17 y las 21 horas con una grilla musical variada que incluye a Limbo (rock), Don Aire (pop), Adrián Cuevas (canción), Guacamole (pop), Eduardo Desimone (La Voz), El Yeyo (popular) y La Konga, que pondrá el broche de oro.

Durante la tarde seguirán los sorteos cada 20 minutos y, en el gran cierre, se realizará el sorteo de una bicicleta y un premio de $500.000 en efectivo, exclusivos para quienes estén presentes.

Con esta programación especial, Radio Sarmiento reafirma su vigencia a lo largo de un siglo de historia y comparte con San Juan un festejo único que promete música, memoria y alegría.