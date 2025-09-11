Cartelera de cine en San Juan desde el jueves 11 de septiembre Consultá cuáles son los nuevos títulos que llegan a las salas locales esta semana y programá tu salida de película.

Para los amantes del Anime, este jueves en San Juan es un buen día porque llega a las salas “Demon Slayer: Infinity Castle“. La nueva entrega de la popular saga trae acción sin precedentes y un desenlace asombroso. El esperado combate final contra Muzan Kibutsuji hará vibrar a los fanáticos. Una animación de alta calidad, esta nueva película promete mantener la intensidad de la historia.

Pero también marca un hito el reestreno de Toy Story, por su 30° aniversario .

Estrena además, Together:Juntos hasta la muerte, un filme de terror sobrenatural y corporal dirigida por Michael Shanks en su debut direccional. Está protagonizada por el matrimonio en la vida real entre los actores Allison Brie y Dave Franco.

Mirá la cartelera completa a continuación.

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba-Castillo Infinito

(Animé/155’/+13)

Play Cinema. 2D Castellano: 16:20, 18:30 h. 2D Subtitulado: 20:30 h.

Cinemacenter. 2D Castellano: 17:00. 2D Castellano (Sala Turbo): 19:00. 2D Subtitulado (Sala Turbo): 19:00, 22:10 (sólo jueves y domingos).

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 15:30, 18:35, 21:30, 22:45 h. 4D/2D Subtitulada: 17:05, 20:00 h. Trasnoche 2D Castellano: 00:25 h.

Toy Story 30º Aniversario

(Infantil/80’/ATP)

Play Cinema: 2D Castellano: 16:00, 17:25 h. 2D Subtitulado: 19:00 h.

Cinemacenter: 17:20, 18:30 h.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 15.30 h.

MIRA TAMBIÉN Noche Intercultural 2025: todos los detalles de la gran feria que apuesta a la diversidad

Together: Juntos hasta la muerte

(Terror/102’/+16)

Play Cinema. 2D Castellano: 23:20 h.

Cinemacenter: 20:10, 22:20 (excepto jueves y domingo). 2D Subtitulado: 22:20 h. (solo jueves y domingo)

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 19:00 h.

Verano Trippin

(Thriller/ 70’/+16)

Cinemacenter. 2D Castellano: 20:00 h.

El Conjuro: últimos ritos

(Terror/111’/+16)

Play Cinema. 2D Castellano: 15:40 (solo sábado y domingo), 16:10, 17:10, 18:20, 18:50, 19:40, 20:40, 22:10, 23:00 h. 2D Subtitulado: 21:10, 23:30 h. Trasnoche sábado: 2D Castellano 00:30hs

Cinemacenter: 15:00 (sólo sábado y domingo), 17:10, 19:45, 20:30, 22:00, 22:30 y sábado a las 23:15 h. 2D Subtitulado: 21:30 h. 2D Castellano (Sala Turbo): 16:10.

Multiplex San Juan: 4D / 2D Castellano: 14:35, 22:55. 2D Castellano: 17:10, 17:35, 19:45, 20:10, 22:20, 23:05. Trasnoche sábado en castellano: 00:55 h.

MIRA TAMBIÉN Toy Story sopla las 30 velitas y se reestrena en los cines locales: los datos más curiosos y sus personajes

Homo Argentum

(Comedia/98’/ATP)

Play Cinema. 2D Castellano: 21:20, 23:10 h.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 17:05, 21:05 h.

Cinemacenter. 2D Castellano: 18:10, 20:20, 22:40 h.

Lilo & Stitch

(Comedia/110’/ATP)

Cinemacenter. 2D Castellano: 19:30 h.

Los Tipos Malos 2

(Infantil/105’/ATP)

Cinemacenter. 2D Castellano: 17:40 h.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 15.30 h.

Otro viernes de locos

(Comedia/111’/ATP)

Cinemacenter. 2D Castellano: 17:40, 19:40 h.

MIRA TAMBIÉN El sanjuanino Jaime Muñoz sigue en carrera en La Voz Argentina

Mascotas al rescate

(Animación/87’/ATP)

Cinemacenter. 2D Castellano: 17:30, 19:40 h.

Multiplex San Juan. 2D Castellano: 15:25 h.