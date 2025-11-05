Raiano, un sanjuanino multifacético que apuesta todo a su disco “mutante” Se trata de su cuarto álbum, donde el cantautor -también contador y emprendedor olivícola y vitivinícola- rompe con lo que venía haciendo y se entrega a un nuevo concepto artístico.

Se llama Gonzalo Sánchez Raiano, y quizás así lo conocen quienes se vinculan a él como contador o como joven emprendedor olivícola y vitivinícola; pero en la escena musical -otra de sus facetas- es simplemente Raiano. Y es en ese ruedo donde vuelve a ser noticia, con un regreso que marca algo más que la continuidad de su carrera artística. El sanjuanino lanza su cuarto álbum de estudio, titulado “Parece que no pero sí”, una obra bisagra que, adelanta, “implora la aceptación de las cosas tal cual son”, que marca el fin de una etapa y consolida el inicio de una nueva.

Bajo esa consigna, lo presentará en una pre-escucha completa que tendrá lugar en su casa-estudio, donde quienes asistan podrán estar junto a él y a todo el equipo, para desandarlo juntos y hacer las preguntas que quieran. “Una autopsia a la obra y al artista”, repitió en charla con DIARIO DE CUYO.

La metamorfosis

El título del álbum ya anticipa una dualidad, un juego de contrastes que refleja vida y obra de su creador. Cierra una etapa y se manifiesta como un gesto de liberación que incorpora nuevos géneros y texturas, lejos de formalidades y encasillamientos.

“Este cuarto disco tiene rock, tiene electrónica y tiene también un poco de rap”, precisó, un giro y una mezcla que considera un punto de inflexión. “Por eso también digo que es como un disco ‘suicida’, porque yo entrego mi cuerpo y mi alma para mutar, y por eso también hablo de la aceptación de las cosas tal cual son”, expresó.

Tal como relató, tras una gira por Buenos Aires en enero de 2022, mientras la banda se tomaba un receso, Raiano se dedicó a componer. En 40 días, gestó más de 30 canciones. Ante la imposibilidad de sus compañeros de continuar, decidió seguir adelante, reorganizando su proyecto. “Me quedé con el disco hecho y dije, ok, no me van a detener, voy a salir a buscar y armar una banda nueva”, recordó.Así es como se sumó Fabricio “Fago” González como coproductor y baterista, y Juan Manuel Noguera como VJ, consolidando la nueva formación de Raiano, nombre que rinde homenaje a su apellido materno y “a la parte más creativa y femenina” de su proyecto.

Una vida “multitasking”

A sus 35 años, el músico sanjuanino no solo lleva adelante su carrera artística, sino que también organiza su tiempo en función de su estudio de contador, el emprendimiento familiar de aceite de oliva y un proyecto vitivinícola que lleva adelante con un grupo de amigos.

“Sí, sí, soy un poco de todo. Acepté que somos un conjunto de cosas y que no está mal“, dijo el joven quien sí reconoce que debe tener una disciplina para poder cumplir con todos sus compromisos.

“Por ahí estoy tocando a las 3 de la mañana en el escenario y al otro día a las 7 estoy en el campo y a las 12 en mi estudio… Entonces, convivo con eso. Me acuerdo cuando estudiaba en la facultad, mis compañeros de Mendoza iban a mi casa y me decían, ‘Sanjua, hermano, ¿qué haces? estás pintando, estás escribiendo, tenés música…’. Y yo les explicaba muy bien que realmente a mí la carrera de contador, el campo y todo eso me hace tener los pies en la tierra, y la música me hace tocar el cielo con las manos. Estoy, me siento y me reconozco como entre esto y aquello, entre el cielo y la tierra“, relató, convencido de este nuevo Raiano, que no deja de explorar nuevas audiencias y geografías más allá de su San Juan natal, donde proyecta su propuesta más performática y desinhibida.

Escucha compartida

La presentación del disco de 10 canciones tendrá una instancia única e íntima: una pre-escucha completa que concretará el jueves 6 de noviembre en su propio estudio de grabación, conocido como “La Casa de los Pájaros”. Se trata de una instancia precedida de dos singles que ya vieron la luz en octubre (Si me llaman estoy y Bussy Bussy Bussy) y de una propuesta audiovisual que seguirá girando: “Ocupado”, un short film que “respalda y acompaña el lanzamiento del disco”, donde fusiona el cine con la música y el teatro, mostrando la visión integral y productiva del artista.

“No va a ser una tocada en vivo. En la previa habrá una conferencia de prensa y luego ya sí, con un DJ que nos acompaña vamos a escuchar el disco enterito. Esto es a las 20 horas, hasta aproximadamente las 2 de la mañana. La entrada viene con una opción de comida y bebida, vamos a bailar un poco, vamos a charlar y también hay sorpresitas. Lo bueno es que te vas a poder cruzar con todos los músicos que participaron, con los productores y parte del staff que también me acompaña, porque hay tres en escena, pero somos 25 personas en total que trabajamos”, agregó el cantautor, quien dijo que sobre fin de año saldrá de gira con el disco.

“Va a haber una presentación en vivo a mediados de diciembre, pero no queremos avanzar todavía con eso, porque queremos darle un poquito más de peso al short film, que de verdad está buenísimo“, subrayó.

Tomá nota:

Avant-Premier / Escucha exclusiva del disco “Parece que no pero sí”, de Raiano

Jueves 6 de noviembre

20:00 h

Estudio “La Casa de los Pájaros” (Fray Mamerto Esquiú 630 este)

Entrada $15.000 (incluye opción de comida y bebida)