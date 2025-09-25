Rock en San Juan: con Fernando Aguilera a la cabeza, Los energúmenos están de fiesta Se trata de la nueva banda que formó el ex Roxana Porcellana. Festejará su primer año el próximo sábado, con un gran show y artistas invitados.

La escena musical sanjuanina está en constante movimiento y en medio de este vibrante panorama, una banda que fusiona experiencia y sangre joven está a punto de celebrar su primer aniversario. Se trata de Fernando Aguilera & Los energúmenos, que lidera el ex cantante de la legendaria y ya desaparecida Roxana Porcellana, un grupo que ha logrado consolidarse en el ruedo local en apenas un año gracias a una propuesta auténtica que une a diferentes generaciones. Algo que volverá a quedar en evidencia el próximo sábado, cuando compartirán con amigos y seguidores de la vieja y la nueva guardia su celebración musical, que incluirá un set-list extendido e invitados especiales.

“Estamos de festejo, sí, primer aniversario de la banda nueva, que fue creada para para tocar mis canciones. Debutamos el año pasado en la Fiesta del Sol, que fue un debut histórico para todos, porque además ninguno había participado nunca de la Fiesta’, comentó a DIARIO DE CUYO Aguilera, antes de repasar el origen del grupo.

“Fue muy loco cómo se armó. Yo tenía las canciones de mis dos primeros discos sin presentarlas. Y tenía las canciones por grabar del tercero. Un día, en una cena de la academia de baile donde va mi hija, me toca sentarme con un chico que ha seguido a Roxana, él tenía su banda y me preguntó si estaba haciendo algo. Le dije que quería grabar, pero que andaba suelto. Al otro día me llamó, me dijo que había hablado con los chicos de su banda y que si quería, me acompañaban. Le dije que sí de plano. Y bueno, nos juntamos, les mostré las canciones, las empezamos a tocar, buscamos un par de músicos más que hacían falta para un par de temas, grabamos y quedó el tercer EP. Después vimos la necesidad de incorporar otros sonidos, como teclado, hicimos una convocatoria y apareció un tecladista, después hubo algunas bajas por temas personales y finalmente, acá estamos”, resumió Aguilera entusiasmado. “Fue muy loco porque les gustaron las canciones de una, yo les decía a todos ‘Che locos, si no les gustan las canciones, díganmelo, si están fuleras, no tienen la obligación…’, y sin embargo las aman, las adoptaron. Yo, la verdad, les agradezco un montón, me conmueve el amor y la voluntad que le ponen”, se explayó el experimentado rocker. “Se han dado muchas cosas, no sé si es el universo, Dios o no sé qué más, pero se armó un lindo grupo humano” redondeó, sin olvidarse de nombrar uno por uno a sus coequipers.

“Diego Sánchez, baterista y percusionista, que ha sido alumno de un ex baterista de Roxana, reloco. Jonathan Barquiel, que es actor, es el bajista y corista. Agustina Brizuela, en teclados, programación y coros, es la voz y presencia femenina, que también viene a poner orden. Fernando ‘el Pochi’ Gómez, es ‘el capitán’ de la banda y guitarras. Y yo en la voz principal. Y hemos incorporado para este show, y ojalá que para siempre, a Nicolás Diapol en segunda guitarra, tanto acústica como eléctrica’, detalló.

“Para mí es un placer enorme estar con estos cracks, yo los respeto por los músicos que son y por la dedicación y el tiempo que le ponen”, se complace el músico sanjuanino, quien nota que esta fusión de generaciones también se refleja en el público. “Ya vamos para la tercera generación”, bromeó, aunque muy en serio marcó el asombro que le provoca ver cómo los hijos de quienes lo vieron con Roxana Porcellana, lo descubren ahora en el escenario y en plataformas digitales, donde también palpa la repercusión.

Y darte cuenta que fuiste pasado y que sos presente también es muy fuerte. Fernando Aguilera

‘Me asusta y me alienta al mismo tiempo, pero cada vez que me preguntan lo digo: es inevitable no seguir haciendo música. Yo creo que me tiene que pasar algo muy grave para que lo deje de hacer. Es como una pulsión, es lo que me ha gustado hacer toda la vida… Y darte cuenta que fuiste pasado y que sos presente también es muy fuerte, pero la verdad es que no paré, que siempre estuve haciendo cosas”, confesó.

Un extra que suma

Si bien la identidad de Fernando Aguilera & Los energúmenos se define por el repertorio original, Fernando también decidió sumar algunos covers, pero no cualquier cover. La banda, dijo, busca aquellos “lados B” que la gente conoce, pero que tienen menos circulación, con la intención de “traerlos a la memoria nosotros para que los canten con nosotros”, señaló, en referencia a creaciones de León Gieco, Divididos, Luis Alberto Spinetta, Los Redondos, Sumo y Las Pelotas, entre otras; a las que además les ponen su propio sello, un “pretexto” para invitar al público a explorar más allá de los clásicos y descubrir otras gemas musicales.

Festejo con invitados

El show de aniversario promete ser una noche inolvidable. El líder de la banda ha preparado una lista de más de 20 canciones y contará con invitados especiales. Entre ellos, destaca la participación de Guadalupe de la Fuente, una joven promesa de la música, y Lucas Widmer.

MIRA TAMBIÉN Absolvieron a Andrea del Boca en el juicio por defraudación al Estado

Pero, sin duda, el momento más emotivo será cuando suba al escenario su hijo, Gonzalo Aguilera, “un gran guitarrista”, para compartir un par de canciones.

“Hay un caldo de chicos muy jóvenes que son muy buenos y tengo la suerte, la bendición, de que cuando los invito a participar se suman. Yo estoy más que feliz”, declaró.

Agendá el show: Fernando Aguilera & Los energúmenos. Sábado 27 de septiembre, 22:30 hs, Lawn Tennis Club (Parque de Mayo). Derecho a show $3000. Alias: pela.aguilera.ok

¡Espiá un poquito de los ensayos!