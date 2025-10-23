El tiempo acompaña: si el pronóstico no falla, hoy jueves 23 de octubre estará despejado y hará un poquito de calor, nada mal para salir a dar una vuelta y disfrutar de las propuestas que tiene la provincia. Acá te contamos algo de lo que podés recorrer (y en muchos casos, sin gastar un peso):
* MUSICA
1812. A cargo de la Banda Sinfónica. Solista: Jeremías Cortez. Director: Atahualpa Vegas. A las 21 h, en el Auditorio Juan Victoria. Bono contribución $3000. En boletería del Auditorio.
La gente – Un nuevo comienzo. Presentación de la banda encabezada por Chichón Hernández y recital tributo a La Gente. A las 21:30 h, Teatro Sarmiento. Entradas $10.000
Oktoberfest musical. En Fábrica Ancestral (Av. España 533 norte): acústicos, Lucas Bongiovani, Dj Puli Portillo, con apertura a las 19h. Y en Mercado Ancestral (Av. Libertador 3315 oeste, Rivadavia): Maxi Herrero, B2B, Nico Bergioli y Valen Gaetano; con apertura a las 20 h. Acceso sin cargo, música en vivo, regalos al mejor disfraz.
Rita Caballero, Sebastián Guevara, Melisa Jofré. Ganadores del certamen de canto. A las 22 h, en Arena (Superiora y Elizondo, a una cuadra de Lemos)
* DANZA
Danzas árabes. A cargo del Instituto Murat. A las 22 hs, en restó Baladi (Av. Libertador 1625 oeste)
* MILONGAS
Milonga del Oeste. Desde las 21, Salón West Padel (Rivadavia).
* EXPOSICIONES Y MUSEOS
Bosques Nativos 2025. Exposición de fotografías del concurso de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Visitas de lunes a viernes de 9 a 18 h. Sábado de 10 h a 18 h, domingoS de 15 a 18 h. En Centro Ambiental Anchipurac (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Entrada libre y gratuita.
Ikigai. En el marco del Ciclo Arte en la ciudad del Municipio de la Capital. Con artistas del colectivo de arte inclusivo Fuzionarte. También se exhiben piezas de Wilfredo Salinas. Hasta el 26 de este mes, lunes a viernes de 8:30 a 13.30 h y 15 a 21 h y sábados de 09 a 13:30 h. En el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Gratis
Intersecciones. Muestra con obras de Silvana Huertas, Claudia Pelayes, Silvia Ponzi y Daniela Zapata. Hasta el 5 de noviembre, lunes a viernes de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. en Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia). Gratis.
El lado oculto. Exposición de Hugo Vinzio. Pinturas y esculturas. Recorrido disponible hasta el 15 de noviembre. Lunes a sábados, de 9 a 21 h. Auditorio Juan Victoria. Gratis.
Casa Natal de Sarmiento. Hoy recorrido especial por la exposición temporaria “Sarmiento, un presidente para la historia”, a las 9.30 y 18.30. Visitas guiadas: Lunes, martes, jueves y viernes, de 9 a 20 h; y sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 h. Reseñas: Lunes, martes, jueves y viernes: 09:30, 11, 12:30, 15, 17 y 18:30, sábados, domingos y feriados a las 10:30, 12, 15 y 17 h.
Teatro del Bicentenario. Muestra Horizonte Cercano de los escultores y hermanos Florencia y Andrés Irustia Dessesff – que ganaron el primer premio adquisición en Escultura en la quinta edición del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales 2024 – en el hall donde podrá recorrerse durante 2 meses de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h y de 16 a 20 h; y los sábados de 10 a 14 h. Además, visitas guiadas al teatro: Martes a sábados: 11:30, 12:30, 17.30, 18:30 h; domingos 17:30 h. Gratis con reserva al 4276438 (interno 134) o por tuentrada.com
Museo Franklin Rawson. Foyer: Stimmungsbilder Karl Oenike. Pintor y fotógrafo viajero en Argentina, Paraguay y Brasil. Curaduría de Inés Yujnovsky y Roberto Liebenthal. Sala 1: BienalSur. Fragmentar la obsolescencia. De cómo la Tierra se parece al cielo, con la curaduría de Clarisa Appendino. Sala 2: Alberto Delmonte y el entorno torresgarciano, con pinturas, esculturas, xilocollages y grabados, con la curaduría de María Cristina Rossi. Sala 3: Instituto Superior de Arte: Hito en el arte de San Juan, con los curadores: Silvina Martínez y Eduardo Peñafort. Visitas martes a domingo, de 12 a 20 h. Entrada $500; jubilados y estudiantes: $300; niños menores de 6 años gratis, domingos gratis. en Av. Libertador 862 oeste. Escuelas gratis, solicitar turno en: linktr.ee/museo_ franklin_ rawson
Auditorio Juan Victoria. Visitas guiadas por el edificio lunes a viernes de 9 a 19 h; sábados, domingos y feriados de 11 a 19 h. en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). Entrada libre y gratuita.