Mucho para elegir: estos son los estrenos de cine en San Juan desde el jueves 23 de octubre Terror, infantil, anime, drama... desde el promocionado Frankenstein de Guillermo del Toro hasta el esperado anime Chainsaw man – La película: Arco de Reze, hay opciones para todas las preferencias.

Un buen puñado de estrenos se suma hoy a las carteleras de cine provinciales, con títulos llamativos y un par de ellos muy esperados. Por un lado está Frankenstein, en la sensible versión del mexicano Guillermo del Toro; y por otro, un anime muy esperado por el fandom, Chainsaw man – La película: Arco de Reze. En el medio, el drama familiar A pesar de ti; y una de terror con un punto de vista muy particular: Good Boy. Propuestas hay y variadas.

Good Boy (Terror/72’/+13)

Un perro leal se muda a una casa rural con su dueño Todd. Allí descubre fuerzas sobrenaturales que acechan en las sombras. Mientras oscuras entidades amenazan a su compañero humano, el valiente cachorro debe luchar para proteger a quien más quiere.

Play Cinema. 2D Cast: 18:20, 19:20, 20:20 h

Multiplex. 2D Cast: 21:35, 23:25 h

Cinemacenter. 2D Cast: 21 (Viernes, sábado y lunes a miércoles) y 22:50 h

Frankenstein (Terror/149’/+13)

El Dr. Pretorious necesita localizar al monstruo de Frankenstein (que se cree que murió en un incendio cuarenta años antes) para poder continuar los experimentos del Dr. Frankenstein

Play Cinema. 2D Sub: 23:10 h

A pesar de ti (Drama/116’/+13 c/r)

Basada en la novela de Colleen Hoover, esta adaptación cinematográfica dirigida por Josh Boone pone el foco en una madre y su hija que, tras un accidente devastador, deben enfrentar una traición inesperada. La tragedia actúa como catalizador para que ambas revisen los secretos familiares y redefinan el amor, en una historia que mezcla drama y comedia con un tono emocional y esperanzador.

Play Cinema. 2D Sub: 22:40 h

Multiplex. 2D Cast: 19:20 h. 2D Sub: 23:05 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:05, 19:40 y 22:10 (viernes, sábado, lunes a miércoles). 2D Sub: 22:20 (jueves y domingo)

Chainsaw man – La película: Arco de Reze (Anime/100’/+16)

El fenómeno del anime “Chainsaw Man” salta por primera vez a la pantalla grande con una épica aventura que expande el universo creado por Tatsuki Fujimoto. En esta continuación directa de la serie, Denji -el joven que fue traicionado y asesinado por los yakuza- vive fusionado con su demonio-motosierra Pochita, lo que lo convierte en el imparable Chainsaw Man.

Play Cinema. 2D Sub: 21:30 h. 3D Cast: 17:30, 19:30 h

Multiplex. 4D/3D Sub: 23:15 h. 2D Cast: 18:40. 2D Sub: 20:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: 19:20 h. 3D Cast: 17:00 h. 2D Sub Sala Turbo: 22:30 h. 2D Cast Sala Turbo: 18:00, 20:15 h

Springsteen: Música de ninguna parte (Drama/120’/+13)

Adaptación cinematográfica del relato de Warren Zanes sobre la grabación del álbum “Nebraska”, de Bruce Springsteen, de 1982. La película sigue a Springsteen cuando era un joven músico en los albores de la fama mundial, tratando de reconciliar las presiones del éxito con los fantasmas de su pasado.

Play Cinema. 2D Sub: 23:00 h

Cinemacenter. 2D Sub: Jueves y domingo, 22:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 19:10 y 22 h (viernes y sábado, lunes a miércoles)

Súper Wings (Infantil/89’/ATP)

¡El avión más rápido del mundo, Sky, salva al planeta del villano de juguete! ¡Sky entrega sueños y esperanzas a la gente más rápido que nadie! En un mundo donde los juguetes se han vuelto impopulares, el villano Billy Willy idea un aterrador plan para secuestrar a estrellas de YouTube y lanzarlas al espacio. Un millón de YouTubers, incluyendo a Da-in, se proponen encontrar a Billy Willy con Sky para salvar a su madre secuestrada. ¿Podrá Sky salvar la Tierra a Máxima Velocidad?

Play Cinema. 2D Cast: 17:10, 19:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: 16:30 h

ParaNorman (Animada/105’/ATP)

Cuando el tranquilo pueblo de Blithe Hollow es invadido por zombis, solo Norman Babcock, de 11 años, quien puede ver y hablar con fantasmas, puede detener el caos. Con una maldición de bruja centenaria, fantasmas misteriosos, brujas astutas y adultos despistados, los poderes paranormales de Norman están a punto de ser puestos a prueba como nunca antes

Multiplex. 2D Cast: 16:30, 18:30 h

Teléfono Negro 2 (Terror/114’/+13)

El Captor quiere vengarse de Finny escoge como objetivo a Gwen, su hermana, que empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.

Play Cinema. 2D Cast: 23:20 h. 2D Sub: 21:10 h

Multiplex. 2D Cast: 20:30, 22:45 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17.30, 20:00, 22:40 h

Frankie y los monstruos (Infantil/89’/ATP)

En un castillo-laboratorio situado en lo alto de la pequeña ciudad de Tarados de Arriba, el más loco de los profesores locos despierta monstruosas creaciones a la Casi-Vida… para luego olvidarse rápidamente de ellas. ¿Quién cuida del castillo? ¿Quién cuida de los monstruos? ¿Quién les enseña a no ser monstruosos, para que la gente del pueblo no forme una turba enfurecida y queme el castillo?

Play Cinema. 2D Cast: 16:30, 18:40 h

Multiplex. 2D Cast: 16:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: 16:50, 19:00 h

Tron: Ares (Acción/119’/+13)

Sigue a un sofisticado programa, llamado Ares, que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una peligrosa misión, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de Inteligencia Artificial.

Play Cinema. 2D Cast: 16:10, 17:20, 18:10, 20:30 h

Multiplex. 4D/3D Cast: 16:00, 18:20 h. 2D Cast: 22:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:20, 19:50, 22:20 h

El conjuro 4: Últimos ritos (Terror/135’/+13)

Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga) vuelven a enfrentarse a un caso aterrador, inspirado en el escalofriante incidente de las hijas de un matrimonio que afirmaron ver siluetas negras sobre sus camas. La película nos sumerge en un nuevo capítulo del universo The Conjuring, explorando una vez más los límites entre lo natural y lo sobrenatural.

Play Cinema. 2D Cast: 20:40, 23:30 h

Multiplex. 2D/4D Cast: 20:40 h

Cinemacenter. 2D Cast: 21:10 h

Homo Argentum (Comedia/110’/+13)

Protagonizada por Guillermo Francella, son 16 historias cortas que exploran con humor y autocrítica las particularidades de la cultura argentina. Cada relato, con tono satírico, refleja costumbres, conductas y actitudes propias del país, invitando a la reflexión desde la risa y destacando la capacidad del cine para retratar aspectos de la identidad nacional.

Play Cinema. 2D Cast: 21:40 h

La casa de muñecas de Gaby (Aventura / 105’/ATP)

Gabby decide irse de viaje con su abuela Gigi rumbo a la maravillosa ciudad de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby, su posesión más preciada, acaba en manos de Vera, una excéntrica dama obsesionada con los gatos, Gabby emprende una aventura por el mundo real para volver a reunir a sus mininos y salvar la casa de muñecas.

Multiplex. 2D Cast: 16:20, 17:25 h

Cinemacenter. 18:40 h

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito (Anime / 105’/ATP)

Adaptación del decimoprimero y último arco del manga original de Koyoharu, que a su vez se divide en dos sub-arcos: arco del Castillo Infinito y arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos nos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.

Multiplex. 2D Cast: 18:20 h

Angelo en el bosque (Animada / 82’/ ATP)

Ángelo es un niño de diez años que sueña con ser explorador y zoólogo. Cuando va a visitar a su abuela, sus padres lo dejan en un área de descanso, y decide atravesar el bosque en su busca.

Multiplex. 2D Cast: 15:50 h

Los renacidos (Thriller / 85’/+16)

El realizador mendocino Santiago Esteves (“La educación del Rey”) regresa con un drama criminal cargado de tensión moral. Dos hermanos enfrentados heredan un oscuro negocio familiar: ayudar a personas a fingir su propia muerte para cruzarlas ilegalmente a otro país.