Mientras que Furia, con quien los últimos días Federico se había aliado en pos de sacar a sus rivales, grupo al que en un principio él había pertenecido, también le dedicó palabras afectuosas. “Te voy a extrañar mucho”, le murmuró.

Sin embargo, la más afectada era Virginia. Con la participante habían formado una dupla, que se hacía llamar “Virzana”, y ella, de lágrima fácil, se emocionó con la partida de su amigo y aliado en el juego. Incluso ella fue quien acompañó a Manzana hasta casi la puerta de salida.

Como ya es parte del mismo folclore del reality show, la tribuna que había llevado el participante no estuvo de acuerdo con el desenlace que tuvo. “¡Arreglado! ¡Arreglado!”, se escuchó en la transmisión en el momento en el que regresaban al estudio, para que Santiago del Moro detalle cómo habían sido los porcentajes de la eliminación, y el jugador partía desde la casa hacia el estudio.

La gala había comenzado con Darío, Nicolás, Manzana, Martín, Mauro y Florencia en la placa y el primero en recibir la buena noticia de que continuaba en la competencia fue el participante más grande de la casa. “No lo esperaba, de hecho me veía casi en el versus. Furia me decía que estaba loco, pero yo me veía complicado”, aseguró el jugador de La Plata.

Mauro fue el segundo en dejar la placa de nominados, después de una noche donde su pelea con Juliana lo puso en el centro de una sanción histórica en el reality show. “Les quiero pedir disculpas a la gente que ve el programa porque este no es un ejemplo que quiero dar ni yo ni mis compañeros. Es una falta de respeto no solo a mí, sino a un montón de jugadores que pasaron. Lo mismo la agresión constante”, señaló, mientras Furia intervenía relativizando sus dichos.

Le siguió Florencia, en tercer lugar. “¡Gracias!”, lanzó, mientras Nicolás la abrazaba. “Lo esperaba. No me veía perjudicada en esta placa, pero uno nunca sabe. Yo no me veía en la foto, pero uno nunca sabe qué pasa afuera. Estoy muy agradecida y ahora a seguir hasta donde se pueda”, señaló, sonriente.

Mientras que Nicolás , otro de los integrantes de los Bros, quedó cuarto. “Quiero agradecer porque esta fue una semana muy jodida. Pasaron muchas cosas, muchas sorpresas con la cena del complot, con la nominación y con todo. Era una sorpresa y podía pasar cualquier cosa hoy. Esto podría ser una final tranquilamente. Dentro de poco vamos a estar afuera, disfrutando y cag…. de risa. Mientras tanto acá la pasamos bien”, aseveró.

Sin Manzana, con un duro golpe para Furia y con una clara victoria para el grupo de los Bros, Gran Hermano 2023 promete seguir dando que hablar.

Sanción a “Furia”

Las agresiones y peleas en Gran Hermano 2023 pasaron a una escala mayor y, otra vez, Furia fue la protagonista. Una discusión tan agitada con Mauro terminó en una sanción que le fue comunicada en la gala del domingo, pero no fue una más de las que acostumbra el programa. El cruce fue tan fuerte que recibió una pena histórica: irá a placa de nominados hasta el final de su estadía.

Todo arrancó en la tarde del domingo cuando Juliana no quiso que el exrugbier se siente con ella a almorzar en la mesa del patio. Sin embargo Santiago del Moro contextualizó que el conflicto empezó antes, luego de que el participante, con quien Furia tiene una relación más anclada a lo sexual que a lo amoroso, le dijo que ella se estaba “comiendo un pendejo”. Esa frase habría sido el origen del escándalo.