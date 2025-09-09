Un especial imperdible para los fanáticos de Pink Floyd: todos los datos para no perderse el estreno Este miércoles 17 y el domingo 21 de septiembre

“David Gilmour Live At The Circus Maximus” tendrá su estreno mundial en San Juan este 17 y 21 de septiembre en las salas del cine Multiplex de San Juan y de Canning en Buenos Aires de manera exclusiva. Se trata de una peli/show del legendario guitarrista de Pink Floyd que llega a la pantalla grande local en el mes de la primavera.

Esta producción cinematográfica captura la actuación monumental de David Gilmour en el histórico Circo Máximo de Roma durante su gira Luck and Strange en 2024, su primer tour en casi una década.

Dirigida por su colaborador habitual Gavin Elder, esta puesta sublime, filmada en las antiguas ruinas de Roma como telón de fondo, combina temas de su álbum más reciente “Luck and Strange” e incluye una emotiva interpretación de “Between Two Points” junto a Romany Gilmour su hija, así como himnos clásicos de Pink Floyd como “Sorrow”, “High Hopes”, “Breathe”, “Time”, “Wish You Were Here” y “Comfortably Numb”.

El grandioso periplo que representó “Luck and Strange” abarcó veintitrés fechas en cinco ciudades y se agotó de inmediato en cada ciudad en la que aterrizo.

Sin nuevos conciertos a la vista, este “David Gilmour: Concierto en el Circo Máximo, Roma”, es la mejor y única manera de experimentar al maestro y su nuevo arte sobre el escenario.

Un viaje único en cine de la mano del eterno David Gilmour.

This browser does not support the video element.

Los Datos para estas dos citas imperdibles:

Fechas: miércoles 17 a las 21 h y domingo 21 de septiembre a las 20 h.

Duración de la cinta: 2:30 h.

Lugar: Espacio San Juan Shopping (Av.Ignacio de la Roza 806, Rivadavia)

Precio: $10.500.

Anticipadas: en multiplex.com.ar o en boleterías del cine