Una cita íntima para los enamorados sanjuaninos con Manuel Wirzt En un ansiado reencuentro con su público para presentar un concierto muy especial, Manuel Wirzt retorna a San Juan

Después de 3 años de ausencia, Manuel Wirzt, el cantautor que con sus canciones supo conquistar a miles de seguidores, pisará suelo sanjuanino nuevamente.

La cita será el próximo 5 de octubre a las 21 h, en el Auditorio Juan Victoria.

Con todos los éxitos de su carrera sonarán clásicos del pop nacional como “Donde quiera que estés”, “Rescata mi corazón”, “Hoy te necesito”, “Loco por ti”, “Por ganar tu amor”, “Desde que te vi”, “Que se cumplan tus sueños” y tantos otros, más reversiones, canciones nuevas y muchas sorpresas para los fans.

Cantante, músico, compositor, mimo, actor, director teatral y presentador, Wirzt enamoró a toda una generación con su música y es uno de los artistas más multifacéticos del país.

Ha trabajado extensamente en estos rubros en sus más de 35 años de carrera, logrando éxito y reconocimiento del público y la crítica, alcanzando grandes galardones. Y en el rubro musical ha

editado 11 álbumes, destacándose: “Manuel Wirzt” (1992), “Magia” (1994), “Cielo y Tierra” (1996), “Quimera” (2005), “Vení” (2009), el CD-DVD “Manuel Wirzt Vivo” (2014) y “Todo” (2020).

Acompañado de su banda, con la que viene recorriendo los escenarios de todo el país, más la participación de invitados especiales. Manuel llegará una vez más al Auditorio con un concierto en el que presentará los grandes hits de su historia.

Para ser los primeros:

Las entradas ya están disponibles en boletería del complejo Juan Victoria y online en entradaweb

Los precios son:

Filas 01 a 10: $45.000.

Filas 11 a 20: $40.000

Filas 21 a 25: $35.000

Las últimas presentaciones de Wirzt en la provincia:

22 de abril de 2022: Llegó para ofrecer un concierto acústico en el Auditorio Juan Victoria.

6 de octubre de 2018: Realizó un concierto ìntimo en el espacio de Renatto.

Las canciones más escuchadas son:

1. “Rescata mi corazón”. Parte de su disco Magia en 1994.

2. “Hoy te necesito”. De su placa Cielo & tierra lanzada en 1995.

3. “Donde quiera que estés”. Del disco homónimo publicado en 1992

4. “Desde que te vi”. De su material Todo de 2020

5. “Por ganar tu amor”. De Magia en 1994.