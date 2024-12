Wanda Nara filtró chats privados con la China Suárez y metió en el conflicto a Pampita La mediática mostró en sus historias de Instagram viejas conversaciones que había tenido con la actriz y la dejó muy mal parada.

Los coletazos del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara tienen un efecto dominó en otros mediáticos, a partir de lo que hizo la conductora este lunes: publicó los chats privados con la China Suárez en los que la actriz había dicho que Pampita Ardohain “la ahorcó”, en medio del famoso escándalo en el motorhome.

En las conversaciones que expuso Wanda, que supuestamente tuvo con la China, la actriz le habría dicho que todo lo que Pampita dijo que vio en el motorhome fue mentira y que no la iba a perdonar nunca.

“Jamás la voy a perdonar. Hasta que no diga públicamente que mintió. (…) A mí me ahorcó. Me quería matar. Y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos”, es una de las frases más fuertes de la charla que mostró Wanda.

Wanda Nara expuso chats incendiarios de la China Suárez. (Foto: Instagram/wanda_nara)

En otro fragmento, también, la persona que figura como Eugenia Suárez dice frase como “todo vuelve”, se queja de que Pampita va al lugar en el que está ella con Benjamín Vicuña y asegura que “Dios todo lo ve”.

Wanda, así, provoca un efecto inesperado en el famoso escándalo del motorhome, el episodio que desencadenó la separación de Pampita Ardohain con Benjamín Vicuña.

Los chats completos que Wanda expuso de la China Suárez

Charla del 5 de julio de 2018.

(Foto con Marley).

China Suárez: Se van para Italia en una semana. ¡Buen día! Van a visitarte.

Wanda Nara: Siiii. Ustedes que hicieron, ¿Madrid? (audio)

CS: ¿En serio? Todo vuelve. Y esto no es nada. Olvídate. Mañana encima viene.

—–

CS: Sí, es Luciana. Ella estaba en el motorhome. Ella vio que era mentira y le dijo a Benja que sabe que ella mintió, pero que es su amiga y que está loca. No puedo hacer nada. Que venga y se deprima solita en un hotel. Benja sufre. Es padrazo. En Buenos Aires están mucho con nosotros. Bueno, que bueno que estés con un hombre que ame a tus hijos. No hay muchos así. Benja es igual.

WN: (Audio)

CS: El más grande quiere vivir con nosotros ya lo planteó. Te entiendo. Que paja, Dios mío, la gente así. Tu mejor consuelo es tu familia y que sos feliz. (Audio)

WN: Se van a casar?

—-

WN: Y ahora estas bien con ella ?

CS: Jamás. Jamás la voy a perdonar. Hasta que no diga públicamente que mintió.

WN: Eso nunca lo va a hacer.

CS: A mi me ahorcó. Me quería matar. Y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos. Aunque después cuando él se dio cuenta de lo mala que era nos arrepentimos. Pero Dios todo lo ve. A mí me da igual que la gente me quiera. No hago nada para aparentar

WN: Obvio que busca ser presidenta. Que te importa. Es así sos Bella tenés familia.

—–

WN: Por qué no los manda con las niñeras que dicen que tiene o con un familiar.

CS: Obvio. Le pagan su pasaje en business. ¿Cómo no van a venir?

WN: Ni muertaaaaa permito eso.

CS: Porque vienen con la niñera chilena que es un amor. Pero ella dijo que sin ella no viajan. Una genia, jajaja.

WN: Por qué no los buscó él.

CS: Él los lleva de vuelta.

WN: Por qué no viajan con él.

CS: Porque graba todos los días.

WN: Uuuu.

CS: A mí me da igual. Ella se entierra sola.