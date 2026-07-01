Gualcamayo analiza presentar un nuevo RIGI de USD 1.500 millones: quieren convertirse en un distrito

Así como Vicuña no es solo un proyecto, sino un distrito donde la geología sigue dando sorpresas con yacimientos y leyes récord, el grupo AISA apuesta a que Gualcamayo también ingrese en esta categoría y para eso analiza presentar un nuevo RIGI de 1.500 millones de dólares.

Gualcamayo se suma al plan "Comprendo y Aprendo" y fortalece su compromiso con la alfabetización en San Juan

Esto le anunció el presidente de la compañía, Juan José Retamero , a Javier Milei en un encuentro que tuvo el mandantario con empresarios en España.

El objetivo de la compañía minera es avanzar con una exploración intensiva en las 38.000 hectáreas que tiene en Jáchal , donde hay potencial para encontrar más reservas de oro, así como recursos estratégicos de molibdeno y otros minerales. Para eso solicitó su segundo ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, ya que obtuvo uno a principios de este año por más de 600 millones de dólares para desarrollar la nueva planta de Carbonatos Profundos.

El Programa G50 prevé una estrategia intensiva y sostenida de exploración distrital con el objetivo de ampliar el inventario de recursos, fortalecer el pipeline operativo, sostener la vida útil de la mina y liberar el potencial total de una de las propiedades mineras más promisorias de la Argentina.

Además contempla una asignación progresiva de capital para exploración, desarrollo y producción durante las próximas décadas. En una primera etapa, buscará acelerar la evaluación de recursos remanentes en un horizonte de 24 a 36 meses, con el objetivo de sumar nuevas onzas al perfil productivo de corto plazo. En paralelo, avanzará sobre el desarrollo de nuevos sectores del distrito (38.000 ha de concesión minera), incluídas áreas con potencial aurífero y de metales industriales.

“Estamos pensando Gualcamayo como distrito, no solo como mina. La oportunidad está en integrar Carbonatos Profundos, exploración brownfield, nuevos targets y una nueva mirada de toda nuestra propiedad. Argentina necesita proyectos que repongan reservas, generen divisas y sostengan empleo durante décadas para que haya más minería en las próximas décadas; ese es el sentido estratégico del Programa G50, aprovechando los incentivos adecuados para la reinversión”, señaló Nicolás Bareta, Head of Mining de AISA Group, holding del que forma parte Minas Argentinas.

El primer RIGI, aprobado en enero de 2026, contempla el desarrollo de Carbonatos Profundos, un cuerpo mineralizado ubicado debajo de las antiguas zonas productivas de Gualcamayo, junto con la construcción, puesta en marcha y operación de la planta de tratamiento asociada. La operación cuenta actualmente con 7,1 millones de onzas de oro en recursos y 4,9 millones de onzas de oro en reservas, certificados bajo NI 43-101 y Código JORC, y constituye el eje central del nuevo ciclo minero de Minas Argentinas.

“Gualcamayo dejó de ser una operación en declive para convertirse en un distrito minero con futuro. El primer RIGI nos permitió asegurar la viabilidad de Carbonatos Profundos; este segundo proyecto apunta a consolidar una plataforma de crecimiento de largo plazo, con más exploración, más reservas y más oportunidades para San Juan”, afirmó Gabriel Corvo, gerente general de Minas Argentinas.

La decisión se enmarca en la estrategia de AISA Group de reinvertir de manera permanente en exploración, tecnología e infraestructura productiva. Desde su llegada a Gualcamayo en 2023, el grupo impulsó la continuidad operativa, el saneamiento financiero, la recategorización de recursos y reservas y la reactivación de la exploración, sentando las bases para una nueva etapa de crecimiento.

“El RIGI es una herramienta clave para que la Argentina pueda transformar potencial geológico en inversión real. Nuestra decisión es seguir apostando por el país, por San Juan y por una minería moderna, competitiva y de largo plazo. Gualcamayo demuestra que una mina que parecía llegar al final puede renacer si hay visión, equipo, parámetros macroeconómicos estables y seguridad jurídica que permitan invertir”, destacó Juan José Retamero, fundador y CEO de AISA Group.

Con esta nueva presentación, AISA Group reafirma su compromiso con el desarrollo minero argentino y con la construcción de un modelo productivo basado en inversión privada, empleo local, estándares internacionales y generación de valor en el territorio.

Además de Aisa Group, la reunión con el presidente contó con la participación de autoridades de firmas globales como Urbaser, ProEduca/UNIR, Hutchison Ports BEST, Platinum Equity, Ferrovial, Grupo Meliá, Prosegur, Fever, Emergent Cold LatAM, Naturgy, Bemberg Capital, Xtellus Capital Partners, PTP Group y Acciona.