Jubilados tienen problemas para acceder a los lentes en San Juan: deuda millonaria y falla del PAMI la razón

Ópticas denuncian pagos atrasados desde octubre y un bloqueo en el sistema que impide brindar el servicio a los jubilados.

Los jubilados hoy en día no pueden acceder a los servicios de ópticas en la provincia.

Los jubilados de San Juan atraviesan serias dificultades para acceder a lentes a través del PAMI, en medio de una combinación de deuda acumulada y fallas en el sistema que afectan la prestación. Así lo expresó Daniel Gaillez, presidente de la Cámara de Ópticas de la provincia, quien advirtió sobre una situación que se agrava día a día.

Según explicó, las ópticas ya venían afectadas por la falta de pagos del organismo a nivel nacional, con una deuda que se arrastra desde octubre. Sin embargo, en los últimos días se sumó un nuevo inconveniente: un bloqueo del sistema que impide a los afiliados acceder al servicio.

“Encima que no nos pagan, nos encontramos con un bloqueo cuando viene un afiliado. El PAMI aduce que tienen una estadística mensual y es como que todos ya hubiesen ocupado la cuota de abril, pero no sabemos cuál es el cupo”, detalló Gaillez.

La consecuencia directa es que los jubilados no pueden gestionar sus lentes y las ópticas no tienen respuestas para ofrecer. "La solución que estamos dando es prácticamente ninguna. Los ponemos en lista de espera, pero como comercio perdemos a esa persona", reconoció.

En este contexto, desde la Cámara -que tiene a unas 15 ópticas adheridas en la provincia- aguardan una reunión con autoridades del PAMI en San Juan para intentar destrabar el conflicto. El encuentro está previsto para el lunes y genera expectativas en el sector.