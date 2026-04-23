La Noche de los Panchos en San Juan: más de 40 locales, ocho departamentos y una noche para disfrutar a puro sabor

Lo que comenzó como una idea se concretará este viernes, con la primera edición de “La Noche de los Panchos”. Todos los detalles.

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A finales de marzo, Maximiliano Suárez, propietario de un local de comida rápida de la provincia comenzó a gestar una idea que rápidamente tuvo adhesión: realizar en San Juan la primera edición de La Noche de los Panchos. Inspirado en el evento que tiene las mismas características, pero con el helado, l a intención del sanjuanino era poder lograr un buen número de locales adheridos que se prendieran a la iniciativa. Y la propuesta superó las expectativas.

En total serán 38 pancherías las que serán parte de la primera edición, algunas de ellas con más de un local participando del evento gastronómico que tiene como objetivo rescatar esta comida rápida en el marco del Día Mundial del Hot Dog. De esta manera, los sanjuaninos amantes del pancho podrán disfrutar de una noche de promociones, adquiriendo el producto más económico que en otras oportunidades.

“Lo que empezó como una charla se convirtió en una realidad y somos decenas de emprendedores gastronómicos apostando a una noche única, donde vamos a poder devolverle un poco de amor a todos nuestros clientes”, destacan desde la organización del evento.

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Las pancherías participantes están ubicadas en Rawson, Rivadavia, Capital, Chimbas, Santa Lucía, San Martín, Sarmiento y hasta en Jáchal celebrarán La Noche de los Panchos. Para Maximiliano como para quienes lo vienen acompañando desde los inicios, el poder concretar esta idea es más que un éxito.